$ 142 млн за самую дорогую машину в мире! Необычная история рекордного «Мерседеса»

Сражение «Феррари» и «Мерседеса» идёт не только на трассах Формулы-1 и в гонках GT, но и на рынке классических автомобилей. До 2022 года в тройке самых дорогих ретромашин мира были исключительно Ferrari, но сейчас в этом рейтинге новый герой — Mercedes-Benz, который стоит почти как три самых дорогих итальянских спорткара в мире и ещё один немецкий вместе взятые.

Трагедия в Ле-Мане чуть не отправила новинку под пресс

В 1954 и 1955 годах в Формуле-1 Mercedes-Benz доминировал с моделью Mercedes-Benz W196 — болид выиграл 9 из 12 гонок, в которых стартовал, принеся два титула аргентинцу Хуану Мануэлю Фанхио. Автомобиль стал последней машиной заводской команды немецкой марки в Формуле-1 до возвращения бренда в чемпионат мира в 2010 году.

Отличительной чертой W196R были две конфигурации кузова — в те годы для скоростных трасс команда использовала так называемый Type Monza с обтекаемым алюминиевым кузовом, прикрывающим колёса, тогда как для более извилистых автодромов гонщики получали в своё распоряжение машины с привычными открытыми колёсами.

А вот в гонках спорткаров вариантов не было — на базе W196R был создан W196S, прославившийся как Mercedes-Benz 300 SLR. За рулём этой машины в 1955 году британец Стирлинг Мосс выиграл культовую «Милле Милья» в Италии, а совместными усилиями команда одержала победу в чемпионате спорткаров 1955 года. И одновременно с этими громкими успехами спорткар стал причиной сворачивания заводской гоночной программы Mercedes-Benz на долгие десятилетия после катастрофы Пьера Левега по ходу «24 часов Ле-Мана» того года.

Взлетев на Austin-Healey соперника, немецкий спорткар угодил прямиком на трибуны. При ударе топливо разлилось и мгновенно вспыхнуло, а сверхлегкий кузов Elektron из-за высокого содержания магния только усилил пожар. Усугубили ситуацию действия пожарной бригады трассы, которая пыталась тушить огонь водой, из-за которой пламя только разгоралось сильнее. Ужасающая авария унесла жизнь пилота и 83 зрителей…

Ещё до катастрофы в Ле-Мане марка готовила закрытую версию своего победоносного спорткара, чтобы принять участие в заокеанской гонке «Каррера Панамерикана», которая впоследствии была отменена из-за трагедии в Ле-Мане. Два из девяти построенных шасси W196 марка решила конвертировать в основу для нового автомобиля, который должен был стать своеобразным гибридом гоночного Mercedes-Benz 300 SLR и дорожного Mercedes-Benz 300 SL — в итоге получился спорткар с доработанным шасси 300 SLR и более элегантным кузовом а-ля 300 SL. В итоге «Каррера Панамерикана» должна была стать лебединой песней для семейства W196, но потенциально самый продвинутый в этой линейке автомобиль так никогда и не показал свой потенциал в гонках.

Проект Mercedes-Benz 300 SLR Фото: Mercedes-Benz Group AG

И если бы история разворачивалась в какой-то другой стране, возможно, построенные спорткары были бы утилизированы, однако немцы проявили завидную дальновидность и сохранили оба купе. Создатель машины — дизайнер, конструктор и руководитель отдела автоспорта Daimler-Benz Рудольф Уленхаут — один спорткар превратил в свой повседневный автомобиль. Единственной доработкой этой машины стал только большой глушитель, чтобы гоночная выхлопная система звучала сдержанней.

Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupe Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Самый быстрый автомобиль 1950-х

Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupe, получивший своё неофициальное имя в честь своего создателя, с максимальной скоростью 290 км/ч был самым быстрым автомобилем в мире в 50-е годы. По легенде, опаздывая на встречу, Уленхаут промчался на спорткаре по автобану из Мюнхена в Штутгарт чуть более чем за час, проехав 220 км — сегодня этот путь занимает два с половиной часа.

Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupe в роли повседневной машины Фото: Mercedes-Benz Group AG

Журналисты британского издания Automobile Revue и американского Motor Trend, которым посчастливилось опробовать автомобиль в рамках тест-драйва, отметили впечатляющую динамику и выдающуюся управляемость купе. Сочетание таких характеристик делало машину феноменальным дорожным спорткаром, и можно только догадываться, какие рекорды установил бы Mercedes-Benz 300 SLR Coupe в гонках.



Но один рекорд автомобиль установил точно. Автомобиль Рудольфа Уленхаута после смерти конструктора остался в собственности Mercedes-Benz и экспонировался в корпоративном музее в Бад-Каннштатте, а второй экземпляр модели — его в своё время использовали в качестве тестового мула в интересах немецкого автопроизводителя — хранился в 1 из 11 автомобильных собраний коллекции Mercedes-Benz. И по каким-то причинам весной 2022 года марка решила продать машину, причём личный экземпляр Уленхаута.

Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupe Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

«Мерседес» обставил сразу три «Феррари»!

Продажа 300 SLR Uhlenhaut Coupe состоялась 5 мая в рамках проведенных в музее Mercedes-Benz в сотрудничестве с известным аукционистом RM Sotheby’s торгов. Аукцион проходил в закрытом режиме — к участию были приглашены только избранные клиенты немецкой марки и международные коллекционеры автомобилей и произведений искусства, разделяющие корпоративные ценности Mercedes-Benz. Спорткар 300 SLR Uhlenhaut Coupe, проданный на аукционе, был частью заводской коллекции автомобилей Mercedes-Benz Classic, в которую входят более 1100 автомобилей с момента изобретения автомобиля в 1886 году до наших дней.

Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupe Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Уникальный Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupe был продан по невероятной цене € 135 млн, или более $ 142 млн. За один автомобиль! Чтобы представить, насколько это большая сумма, стоит вспомнить стоимость предыдущих рекордсменов рынка. До весны 2022 года в топ-3 самых дорогих автомобилей мира входили исключительно Ferrari: проданный в 2018 году на аукционе RM Sotheby's спорткар Ferrari 250 GTO 1962 года ($ 52,235 млн), пущенный с молотка на торгах Bonhams в 2014 году Ferrari 250 GTO 1962 года ($ 43,628 млн), а также Ferrari 335 S 1957 года выпуска, который в 2016 году аукционный дом Artcurial продал за $ 40,321 млн.

Интерьер и рулевое колесо Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupe Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Самым дорогим Mercedes-Benz до 2022 года был проданный в 2013 году на торгах Bonhams гоночный Mercedes-Benz W196 1954 года, за который продавец выручил $ 34,433 млн — этой машиной в Формуле-1 управлял Хуан Мануэль Фанхио. Если грубо, то за один спорткар Рудольфа Уленхаута неназванный покупатель отвалил сумму, на которую он мог бы купить фактически четыре самых дорогих автомобиля мира!

Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupe Фото: Mercedes-Benz Group AG

Всю вырученную от продажи 300 SLR Uhlenhaut Coupe сумму немецкий автопроизводитель сделал стартовым капиталом для глобальной благотворительной инициативы — в ближайшие годы Mercedes-Benz намерен инвестировать дополнительные ресурсы в Mercedes Benz Fund, который займётся образовательными и исследовательскими стипендиями для молодых учёных, занятых вопросами экологии и изучением вопросов в области наук об окружающей среде.

Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupe Фото: Mercedes-Benz Group AG

Впрочем, продажа спорткара вовсе не означает, что уникальный автомобиль теперь навсегда скроется от глаз широкой публики в частной коллекции. Глава Mercedes Benz Heritage — ответственного за историческое наследие марки подразделения — Маркус Брайтшвердт подтвердил, что с покупателем машины достигнута принципиальная договорённость выставлять купе Рудольфа Уленхаута на различных выставках и мероприятиях. Ну а второй Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupe как и прежде останется в экспозиции заводского музея компании в Штутгарте.