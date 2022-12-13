Чем машина IndyCar круче болида Формулы-1? Объясняет пилот, гонявшийся в обеих сериях

Французский гонщик Ромен Грожан десять лет выступал в Формуле-1. Он поднимался на подиум вместе с Кими Райкконеном, чуть не погиб в Бахрейне, а на заре карьеры был отстранён за завал на старте Гран-при Бельгии. Покинув «Большие призы» в конце 2020 года, Грожан продолжил выступать в американских гонках IndyCar.

В мире «формул» этот чемпионат уступает лишь Ф-1, здесь перезапустили карьеры и добились грандиозных успехов Такума Сато и Маркус Эрикссон. И Ромен тоже смотрится весьма неплохо — хотя и не так здорово, как могли бы ожидать от француза те, кто никогда не следил за IndyCar…

Чем же на практике американская моносерия отличается от Формулы-1 и почему пилотам чемпионата мира необходимо менять стиль пилотирования, чтобы быть быстрыми в США? Кто лучше Грожана ответит на эти вопросы?

Передаём слово Ромену…

«В медленных поворотах IndyCar быстрее»

«Первое, к чему нужно привыкнуть при переходе из Формулы-1 в IndyCar, это отсутствие усилителя руля. В связи с этим требования к физической подготовке отличаются. В Формуле-1 ты испытываешь огромные перегрузки, и они ложатся на шею. В IndyCar прижимной силы меньше, перегрузки тоже меньше, но приходится намного сильнее работать плечами, предплечьями — просто чтобы повернуть машину, тебе нужны сильные трицепсы.

С точки зрения технологий машина IndyCar намного проще болида Формулы-1. Подвеска, трансмиссия — всё проще. Никаких гибридных систем, у всех одинаковый аэродинамический пакет. Аэродинамику в IndyCar разрабатывали не ради скорости, а ради гонок — и они здесь классные! В IndyCar не возникает проблем при преследовании соперника, у машин очень много механического сцепления с трассой.

Единственное, что команды могут менять в машине, это амортизаторы. У автомобиля огромное количество настроек, но у всех одинаковые возможности, а вот амортизаторы у всех разные, и команды много с ними работают».

Простая аэродинамика позволяет пилотам IndyCar активнее бороться Фото: indycar.com

«В медленных поворотах и даже на кочках механическое сцепление IndyCar впечатляет — уверен, что в шпильках эта машина проезжает даже быстрее. Но если мы говорим о быстрых поворотах, то ситуация обратная: из-за меньшего уровня прижимной силы скорости намного ниже, чем в Формуле-1.

В Ф-1 мы можем прямо на руле менять множество настроек — дифференциал, баланс тормозов. В IndyCar этого нет, руль очень простой. Здесь можно из кокпита менять положение стабилизатора поперечной устойчивости, и мы часто пользуемся этим на овалах — почти на каждой прямой нужно регулировать стабилизатор в зависимости от ветра и других условий.

На обычных трассах прямо за рулём тоже можно менять механический баланс — для более эффективной работы с шинами, например. Вообще, это классная вещь. Например, на отрезке с быстрыми поворотами ты хочешь более жёстких настроек, подъезжаешь к более медленной части трассы — переключаешься в более мягкий режим. Это позволяет играться с регулировками прямо по ходу гонки и помогает наилучшим образом использовать резину».

«Судьи слишком мягкие»

«Ещё одно отличие, бросающееся в глаза, это «аэроскрин» вместо «гало». Принцип тот же, и для овалов это идеальное решение, оно обеспечивает пилоту полную защиту от обломков. На обычных трассах проблем с «аэроскрином» тоже не возникает, но иногда стекло пачкается, и его нужно очищать на пит-стопе. И в «аэроскрине» жарковато. Может быть — только может быть! — я бы предложил использовать на овалах «аэроскрин», а на дорожных и уличных трассах переходить на «гало».

Итак, о трассах. В IndyCar три типа трасс: дорожные, уличные и овальные. Причём овалы есть большие — так называемые суперспидвеи, а есть маленькие — шорт-треки. Дорожные и уличные трассы, в принципе, похожи на те, что мы видим в Формуле-1, правда, в IndyCar покрытие более кочковатое, олдскульное, что лично мне нравится. В сравнении с этим гоняться на овалах — это примерно как ездить на велосипеде по городу и в горах: ты вроде бы делаешь то же самое, но по-другому».

Гонка IndyCar на овале в Техасе Фото: indycar.com

«Мне очень нравятся короткие овалы — две-три траектории, много борьбы. На суперспидвее, если у тебя хорошая машина, ты чувствуешь себя словно король, и наоборот — если болид не очень, гонка покажется слишком долгой и скучной. Моё знакомство с этими трассами было жёстким, зато я понял, что если машина не очень, то и не надо лезть вон из кожи — такая гонка ничем хорошим не закончится (в 2022 году Грожан дебютировал в «500 милях Индианаполиса», но на середине дистанции не удержал автомобиль, врезался в отбойник и сошёл с дистанции. — Прим. «Чемпионата»).

В IndyCar меньше правил, здесь чаще решения выносятся на усмотрение стюардов. Эти гонки жёстче, чем Формула-1, и порой оказываются даже слишком жёсткими. Например, мой обгон Джимми Джонсона в «Штопоре» на «Лагуна Секе» в 2021-м наверняка выглядел на экране зрелищно, но был, скажем честно, не самым чистым обгоном в мире. Я до сих пор злюсь на Джозефа Ньюгардена за то, что он врезался в меня в Нэшвилле, испортил мне хорошую гонку, но не получил штрафа, поскольку мы шли бок о бок. В IndyCar в некоторых случаях судьи слишком мягкие, в то время как в Формуле-1 стюарды чересчур жёсткие».

«Пилоты высочайшего уровня»

«Теперь о пилотах. В обеих сериях выступают прекрасные гонщики. Вершиной автоспорта считается Формула-1, но посмотрите на Алекса Палоу: в пятничных свободных заездах перед Гран-при США в Остине он всего пару десятых уступил Ландо Норрису на таких же шинах. Лидеры IndyCar — это пилоты высочайшего уровня.

В то же время я понимаю, что машина IndyCar может не подойти кому-то. Она много скользит по трассе, у неё очень много избыточной поворачиваемости на входе в поворот, но в самом повороте возникает недостаточная. Хотя отмечу, что выходит из поворота эта машина великолепно. В общем, если у пилота возникают сложности с автомобилем, задняя часть которой немного гуляет перед поворотом, то в IndyCar ему будет очень сложно».

Даже пилотам Ф-1 приходится привыкать к технике IndyCar Фото: indycar.com

«Но так везде, как мы говорили в Формуле-3 15 лет назад, быстрая машина всегда склонна к избыточной поворачиваемости. Точно так же и в IndyCar — начинаешь настраивать машину на недостаток, и темп сразу падает. Необходимо просто принять, что машину «водит», она скользит и именно в такой манере быстрее преодолевает трассу.

Лично мне машина нравится — моему стилю она подходит. Пилотировать нужно не так, как в Формуле-1, где ты стараешься работать плавно. В IndyCar ты должен атаковать агрессивно, работать в скольжениях, а плавная манера попросту не окупится».

«Ф-1 более просчитываема»

«В IndyCar, в отличие от Формулы-1, нет каких-то батарей или зарядок, но всю гонку ты думаешь о топливе, именно оно — ключ к твоей гонке. Шины у нас двух типов — мягкие и обычные. «Софт» мы обычно используем в тренировках, квалификации, но в гонке все стараются проехать на нём короткий отрезок, потому что надолго их не хватает. Причём ты сам должен понять шины и почувствовать, как с ними работать, чтобы не изнашивать слишком быстро.

Формула-1 в этом смысле намного более просчитываема. У тебя перед стартом есть планы A, B и C (а у некоторых команд и ещё больше), и на протяжении дистанции ты работаешь с ними».

Грожан на этапе IndyCar в Детройте Фото: indycar.com

«В IndyCar ты решаешь прямо по ходу эпизода — очень многое зависит от того, когда показан жёлтый флаг, когда закрывается пит-лейн, сколько топлива у тебя в баках.

Чаще всего у меня спрашивают, что лучше — Формула-1 или IndyCar? Невозможно выбрать, это разные машины, и я обе их обожаю. Мне повезло провести десять лет в Формуле-1, я горжусь этой частью карьеры, теперь в моей жизни совсем другой этап, но я получаю не меньше удовольствия и счастлив оставаться пилотом».