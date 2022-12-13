Что вообще происходит в Ф-1? За два дня уволены боссы четырёх команд!

Перед уходом на небольшое рождественское затишье команды Формулы-1 решили оперативно разобраться с накопившимися кадровыми проблемами. Но если от «Феррари» мы ждали назначения нового босса, то ещё три команды сумели нас удивить. Быстро разберём все перестановки последних двух дней.

«Феррари»: всё-таки Вассёр

Давно гулявшие слухи подтвердились: место Маттиа Бинотто в «Феррари» займёт Фредерик Вассёр, который в последние годы возглавлял «Альфа Ромео». Считается, что боссы «Скудерии» пытались найти кого-то помощнее-помедийнее вроде Кристиана Хорнера, но при этом изначально были готовы и на более простой вариант в лице Вассёра. Благодаря работе в «Альфа Ромео» Фредерик хорошо знаком людям, которые отвечают за глобальные решения в «Феррари».

У Вассёра огромный опыт в автоспорте и достаточный – в Ф-1. Правда, работу в скромном «Альфа-Заубере» и даже год в «Рено» никак не сравнить с давлением, под которое француз моментально попадёт в «Феррари». Первая задача Вассёра – разобраться в тех проблемах итальянцев, которые мешают реализовывать потенциал быстрой техники. Вероятно, Фредерик получит от Бинотто хорошее наследство в лице быстрых машин и мощного мотора, но нужно решать проблемы с тактикой и ошибками гонщиков.

При этом полномочий у Вассёра будет чуть меньше, чем у предшественника: часть руководящих функций останется у исполнительного директора «Феррари» Бенедикто Виньи, в то время как Бинотто по сути подчинялся только президенту компании Джону Элканну. Посмотрим, смогут ли Винья и Вассёр разобраться, кто и что решает.

«Альфа Ромео»/«Ауди»: внезапный Зайдль

Грядущий переход Вассёра в «Феррари» означал, что нового босса предстоит искать «Альфа Ромео»/«Зауберу». При этом команда оказалась в необычной ситуации: вроде пока она ещё скромная частная структура, но постепенно ей предстоит превратиться в заводскую команду «Ауди», причём к немцам перейдёт и право принятия решений. Очевидно, что в итоге «Ауди» уже сейчас повлияла на кадровый ход «Заубера», да как!

Оказывается, в «Ауди» уже давно договорились о переходе с нынешним руководителем «Макларена» Андреасом Зайдлем. Изначально планировалось, что Зайдль отработает свой контракт с Уокингом до 2025 года и только затем переберётся в Хинвиль. Однако на фоне ухода Вассёра трансфер решили ускорить – с благословения «Макларена», который позволил Андреасу и разорвать контракт, и сразу же приступить к работе у конкурентов.

При этом важно отметить, что в «Заубере» Зайдль идёт на повышение: он уже не «обычный» глава команды, подчиняющийся генеральному директору, а сам СЕО. Так что немец займётся глобальными вопросами и будет искать себе подчинённого – то бишь самого себя образца «Макларена». Пока просочился лишь один слух: эту должность может занять Рене Розин, который в «Преме» уже выиграл всё, что можно, в младших сериях и давно заслуживает шанса отправиться выше.

«Макларен»: моментальная замена

Так почему же британская команда оказалась так мила, что отпустила Зайдля заранее и без условий? Тут два фактора. Во-первых, у Андреаса сложились отличные отношения с Заком Брауном, так что босс не стал вставлять палки в колёса. Во-вторых, Зайдль заранее предупредил Брауна, что не будет продлевать контракт, и у Зака уже был кандидат на замену. Правда, изначально Браун планировал, что Андреа Стелла возглавит «Макларен» только в 2025 году. Но когда «Ауди» и Зайдль поинтересовались насчёт возможности всё провернуть уже сейчас, то Стелла ответил Заку, что считает себя готовым к повышению – и всё сложилось.

Назначение итальянца вряд ли должно тревожить поклонников «Макларена». Он несколько лет бок о бок работал с Зайдлем, занимая ответственную должность исполнительного гоночного директора. Андреа в «Макларене» с 2015 года, а до этого больше десяти лет работал в «Феррари», где, помимо прочего, был гоночным инженером Кими Райкконена. В общем, человек с огромным опытом работы в топ-командах Ф-1. Да, теперь Стелле предстоит перейти от инженерии к управлению всей гоночной командой, но если выбирать путь с поиском нового босса внутри коллектива, то выбор в пользу Андреа максимально логичен.

«Уильямс»: резкая смена курса

Если в «Макларене» заранее ко всему подготовились и могут с оптимизмом ждать 2023 года, то насчёт другой топ-команды 90-х и 2000-х того же самого не скажешь. Накануне «Уильямс» внезапно объявил, что расстаётся как с боссом команды Йостом Капито, так и с техническим директором Франсуа-Ксавье Демезоном, которого привёл как раз Капито: они отлично знают друг друга по успешному раллийному проекту «Фольксвагена».

Что именно привело к резким перестановкам в «Уильямсе», остаётся гадать. Но ходят слухи, что Капито и Демезону не удалось «перестроить» команду под себя: не все внутри коллектива считали, что новые методы управления работают, началась текучка кадров… При этом техническая революция в Формуле-1 ничего «Уильямсу» не дала: машина 2022 года оказалась уверенно слабейшей, а инсайдеры докладывают, что и по болиду-2023 есть вопросы. Видимо, именно на фоне проблем с новым автомобилем владельцы команды окончательно решили, что нынешний топ-менеджмент не справляется.

Теперь главный вопрос: как быстро команда из Гроува найдёт новых боссов и как на её скорости скажется подобная революция в межсезонье? Технические директора на дороге не валяются, как и боссы, которым можно без боязни доверить гоночный коллектив. Правда, на рынок как раз должен выйти человек, который пытался совмещать работу на двух этих должностях, но у Маттиа Бинотто, вероятно, есть варианты куда интереснее…

Экс-босс «Феррари»: ждём…

После объявления об уходе Бинотто из «Феррари» моментально поползли слухи, где в Ф-1 швейцарец может продолжить карьеру. Считается, что интерес к Маттиа проявили сразу четыре команды: неназванный топ (получается, «Мерседес» или «Ред Булл»), «Альпин», «Астон Мартин» и «Заубер» («Ауди»). Больше всего конкретики именно насчёт швейцарцев: якобы там Бинотто предложили пост «главного по технике»: швейцарец отвечал бы за шасси и за силовую установку. Заводской проект, серьёзная задача – по идее, отличный новый вызов после ухода из «Феррари». Правда, мы не знаем, насколько Маттиа готов работать под руководством Зайдля или кого бы то ни было ещё.

С другой стороны, в других командах Бинотто тоже вряд ли предложат пост руководителя команды, тем более что у него репутация блестящего инженера, но не босса. С учётом того, что «Феррари» хотела бы хотя бы на полгода отправить Маттиа в «отпуск по уходу за садом», не уверены, что мы скоро узнаем о будущем швейцарца в Ф-1 или где-то ещё.