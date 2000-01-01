15 ярчайших шлемов Формулы-1 2022 года
От баскетбольного мяча до человека-паука.
Никита Мазепин
Для зимних тестов в Барселоне россиянин выбрал «камуфляжный» дизайн шлема.
Даниэль Риккардо
На Гран-при Майами австралиец превратился в детектива по розыску животных Эйса Вентуру.
Ландо Норрис
В том же Майами ещё один пилот «Макларена» превратил свой шлем в баскетбольный мяч. Мощь!
Себастьян Феттель
На Гран-при Австрии немец привлёк внимание к проблемам уязвимых видов пчёл.
Алекс Албон
На этапе в Сильверстоуне с пилотом «Уильямса» выступали домашние питомцы его семьи: много кошек, собака и лошадка.
Эстебан Окон
Гран-при Италии француз провёл в шлеме с подражанием дизайну Михаэля Шумахера.
Себастьян Феттель
В Японии Феттель поблагодарил производителя шлемов Arai. Дизайн напомнил коробку для перевозки шлемов.
Льюис Хэмилтон
У британца на «Сузуке» была коллаборация с местным художником Такаси Мураками: речь идёт не просто о шлеме, а о целой коллекции одежды.
Лэнс Стролл
На Гран-при США в Остине канадец выступал в стильном «кожаном» шлеме.
Эстебан Окон
На «Трассе Америк» француз превратился в Человека-паука.
Себастьян Феттель
Шлем на Гран-при Мексики Себ посвятил памяти ушедшего из жизни Дитриха Матешица.
Серхио Перес
Разумеется, Чеко подготовил спецдизайн для домашнего этапа.
Гуаньюй Чжоу
Красивейший дизайн от китайского пилота для финала сезона в Абу-Даби.
Фернандо Алонсо и Мик Шумахер
Испанец и немец, не сговариваясь, перекрасили шлемы в честь прощавшегося с Ф-1 Феттеля.
Себастьян Феттель
Сам же пилот «Астон Мартин» составил традиционный дизайн шлема из фотографий болельщиков, выигравших благотворительный аукцион.
15 ярчайших шлемов Формулы-1 сезона-2022. Котики, пчёлы и баскетбольный мяч!
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