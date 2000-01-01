15 ярчайших шлемов Формулы-1 сезона-2022. Котики, пчёлы и баскетбольный мяч!

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15 ярчайших шлемов Формулы-1 2022 года
15 ярчайших шлемов Формулы-1 2022 года
От баскетбольного мяча до человека-паука.
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Никита Мазепин
Никита Мазепин
Для зимних тестов в Барселоне россиянин выбрал «камуфляжный» дизайн шлема.
Даниэль Риккардо
Даниэль Риккардо
На Гран-при Майами австралиец превратился в детектива по розыску животных Эйса Вентуру.
Ландо Норрис
Ландо Норрис
В том же Майами ещё один пилот «Макларена» превратил свой шлем в баскетбольный мяч. Мощь!
Себастьян Феттель
Себастьян Феттель
На Гран-при Австрии немец привлёк внимание к проблемам уязвимых видов пчёл.
Алекс Албон
Алекс Албон
На этапе в Сильверстоуне с пилотом «Уильямса» выступали домашние питомцы его семьи: много кошек, собака и лошадка.
Эстебан Окон
Эстебан Окон
Гран-при Италии француз провёл в шлеме с подражанием дизайну Михаэля Шумахера.
Себастьян Феттель
Себастьян Феттель
В Японии Феттель поблагодарил производителя шлемов Arai. Дизайн напомнил коробку для перевозки шлемов.
Льюис Хэмилтон
Льюис Хэмилтон
У британца на «Сузуке» была коллаборация с местным художником Такаси Мураками: речь идёт не просто о шлеме, а о целой коллекции одежды.
Лэнс Стролл
Лэнс Стролл
На Гран-при США в Остине канадец выступал в стильном «кожаном» шлеме.
Эстебан Окон
Эстебан Окон
На «Трассе Америк» француз превратился в Человека-паука.
Себастьян Феттель
Себастьян Феттель
Шлем на Гран-при Мексики Себ посвятил памяти ушедшего из жизни Дитриха Матешица.
Серхио Перес
Серхио Перес
Разумеется, Чеко подготовил спецдизайн для домашнего этапа.
Гуаньюй Чжоу
Гуаньюй Чжоу
Красивейший дизайн от китайского пилота для финала сезона в Абу-Даби. 
Фернандо Алонсо и Мик Шумахер
Фернандо Алонсо и Мик Шумахер
Испанец и немец, не сговариваясь, перекрасили шлемы в честь прощавшегося с Ф-1 Феттеля.
Себастьян Феттель
Себастьян Феттель
Сам же пилот «Астон Мартин» составил традиционный дизайн шлема из фотографий болельщиков, выигравших благотворительный аукцион.
15 ярчайших шлемов Формулы-1 сезона-2022. Котики, пчёлы и баскетбольный мяч!
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