Шумахер, прости. Брат Михаэля и ещё 6 самых недооценённых гонщиков Формулы-1

Существует целая категория пилотов, которых в своё время недооценила гоночная общественность. Болельщики недостаточно обращали на них внимание, журналисты порой были слишком строги, а руководители гоночных команд не всегда замечали большой талант. Представляем вашему вниманию семёрку самых недооценённых гонщиков в истории Формулы-1.

Ральф Шумахер

Ральф Шумахер выигрывал гонки, выступая за топовый «Уильямс», однако в умах многих болельщиков он так и останется братом великого Красного Барона. Как ни крути, а от сравнений с Михаэлем Ральфу было никуда не деться. Конечно, по уровню таланта он значительно уступал старшему брату, однако, если абстрагироваться от подобных противопоставлений, нельзя не признать, что гонщиком Ральф был очень даже способным.

В своё время Шумахер-младший достойно дебютировал за «Джордан» (подиум уже в третьей гонке), где весьма неплохо смотрелся на фоне Джанкарло Физикеллы и Деймона Хилла. Далее последовал переход в «Уильямс», в составе которого он одержит шесть побед, а также навяжет борьбу мегаталантливому Хуану Пабло Монтойе. Показывал класс немецкий пилот и в «Тойоте», дважды одержав верх во внутрикомандном сражении с Ярно Трулли.

Впрочем, вышеперечисленные успехи Ральфа и рядом не стояли с семью чемпионскими титулами Михаэля, поэтому Шумахер-младший вполне логично и не совсем заслуженно оказался в тени своего великого брата.

Лука Бадоер

Возможно, самый недооценённый гонщик в истории Ф-1. Журналисты периодически включают Бадоера в различные рейтинги худших пилотов, когда-либо выступавших в «Королевских гонках», припоминая его антирекорд по количеству проведённых гонок без набранных очков – вопиющая несправедливость. Печальное достижение Бадоера вообще никоим образом не коррелирует с его гоночным талантом, представляя собой лишь неудачное стечение обстоятельств.

Будучи перспективным новичком (в борьбе с Култхардом и Баррикелло выиграл чемпионат Ф-3000), Бадоеру не удалось найти конкурентоспособную команду, в которой он смог бы раскрыть свой потенциал. В 1993-м Лука дебютировал в составе «Скудерия Италия», где в квалификационной дуэли победил более опытного Микеле Альборето. Далее в карьере Бадоера появились другие итальянские аутсайдеры: «Минарди», «Форти» и снова «Минарди».

Не увидев перспектив в выступлениях за команды-аутсайдеры, Лука сосредоточился на работе тест-пилота «Феррари». На протяжении последующих нескольких лет он помогал ковать славу «Скудерии», наматывая тысячи километров на испытательном треке.

Лука Бадоер на Гран-при Бельгии 2009 года Фото: Mark Thompson/Getty Images

В 2009-м в поисках замены травмированному Фелипе Массе руководство «красных» обратило внимание на опытного тестера Бадоера. К сожалению, Лука провалился, и через две гонки его заменили на Джанкарло Физикеллу. Кто-то скажет — мол, вот он настоящий уровень пилота за рулём конкурентоспособной машины, но нет – эта логика неправильна. Во-первых, до этапа в Валенсии итальянец не выходил на старт гонки целых 10 лет (соревновательный опыт – штука важная). Во-вторых, Бадоер даже не тестировал актуальный болид «Скудерии». В-третьих, и Физикелла, только что чуть сенсационно не выигравший Гран-при Бельгии, за пять гонок в составе «Феррари» ни разу не попал в очки.

Именно поэтому неудачный дебют Бадоера за «Феррари» не стоит воспринимать слишком серьёзно. Вместо этого лучше вспомнить, что он посвятил «Скудерии» 12 лет своей жизни и не меньше других членов команды причастен к успехам «красных» в 2000-х.

Тьерри Бутсен

Легко затеряться в памяти болельщиков, если ты выступал в эпоху Сенны, Проста, Пике и Мэнселла. Именно это и произошло с Тьерри Бутсеном, о котором не очень-то часто говорят, вспоминая Формулу 1980-х. Да, он не сражался за титулы, да и выигранных гонок у него всего три, но игнорировать его талант уж точно нельзя.

Бельгиец здорово проявил себя в «Эрроузе», после чего отправился на повышение в «Бенеттон», где выдал яркий перформанс в 1988 году: пять подиумов и четвёртое место по итогам сезона (выше, чем Альборето на «Феррари»). Следующий чемпионат он начинал уже в «Уильямсе», за рулём которого в первый же год одержал две победы и совсем немного уступил напарнику Патрезе по итогам сезона. А уже в 1990 году Бутсен уверенно опередит вышеупомянутого итальянца.

Впрочем, успехи Тьерри руководство «Уильямса» не убедили: расчищая место под возвращение Мэнселла, команда из Гроува попрощалась именно с бельгийцем. После ухода из «Уильямса» Бутсен так и не смог найти себе конкурентоспособную команду. После трёх сезонов, проведённых в стане «Лижье» и «Джордана», Тьерри завершит формульную карьеру.

Элио де Анджелис

Часто ли сегодня вспоминают пилота, который опережал Андретти, громил Мэнселла и ехал на равных с Сенной? Пожалуй, недостаточно. После неплохого сезона в составе аутсайдера «Шэдоу» Элио привлёк внимание Колина Чепмена, и следующий чемпионат он начинал уже в стане «Лотуса». В дебютном сезоне за новую команду де Анджелис здорово показал себя на фоне опытнейшего Марио Андретти: паритет в квалификационном сражении и 13-1 по набранным очкам в пользу Элио.

В следующем году напарником итальянца стал будущий чемпион Мэнселл — снова разгром товарища по команде со стороны де Анджелиса. Элио и Найджел проведут в «Лотусе» ещё три совместных сезона, два из которых завершались уверенной победой итальянца. Отдельной строкой стоит отметить чемпионат 1984 года: по итогам сезона де Анджелис расположился на третьей строчке личного зачёта, уступив только недосягаемой паре из «Макларена» Лауда – Прост.

Элио де Анджелис в составе «Брэбема» незадолго до своей гибели Фото: Michael King/Getty Images

В следующем году Элио ожидал новый напарник – безумно перспективный Айртон Сенна. Бразильский новичок с ходу показал уровень, опередив де Анджелиса в сезоне-1985. Стоит сказать, что итальянец уступил будущей легенде всего лишь пять очков. Впрочем, несмотря на достойные результаты, Элио покинул «Лотус» по окончании чемпионата, так как понимал, что команда делает ставку на более перспективного Сенну.

Далее последовал переход в «Брэбем», который стал для итальянского пилота роковым: в мае 1986-го Элио погиб, тестируя болид BT55 на трассе «Поль-Рикар». Ему было всего 28 лет.

Питер Ревсон

Первую попытку закрепиться в Ф-1 Ревсон предпринял ещё в 1964 году – получилось не очень: проведя несколько неудачных гонок, американец вернулся на родину. Следующие несколько лет Ревсон будет выступать в первенстве Can-Am, которое он выиграет в 1971 году в составе «Макларена». Именно успехи в американском чемпионате заставили руководство команды из Уокинга повысить Питера до Формулы-1.

Спустя семь лет Ревсон снова выступал в «Королевских гонках» на полном расписании. Первый после возвращения сезон американец провёл более чем достойно, завоевав четыре подиума и дебютную поул-позицию. В следующем сезоне Питер здорово прибавил: выиграл две гонки, а также опередил более опытного Дэнни Халма во внутрикомандном сражении.

К сожалению, успехи Ревсона не убедили боссов «Макларена» оставить его в команде на следующий сезон: когда расчищали место под Фиттипальди, было решено избавиться именно от Питера. И ладно бы от сотрудничества с Ревсоном отказался только «Макларен», но нет: на американца не обратила внимания ни одна из топ-команд того времени – и вот это по-настоящему обидно. Следующий сезон талантливый гонщик начинал в стане американского «Шэдоу», выступая за который он погибнет на третьем этапе чемпионата в Южной Африке.

Тони Брукс

Чем дальше мы углубляемся в прошлое, тем хуже помним героев тех лет. Именно поэтому может произойти небольшая недооценка некоторых гонщиков 1950-х – самой ранней эпохи Формулы-1. Нечто подобное случилось с британским пилотом Тони Бруксом.

Имя Брукса достаточно редко вспоминают, когда речь заходит о героях 1950-х, что не очень-то справедливо. Начнём с того, что за первое десятилетие существования чемпионата Формулы-1 британец одержал шесть побед – больше только у Фанхио, Мосса и Аскари. Особенно урожайным для Брукса выдался сезон-1958, по ходу которого он трижды становился победителем Гран-при – в три раза чаще, чем чемпион Хоторн. А в следующем году Тони и сам поборолся за титул с Джеком Брэбемом: на финише сезона Брукс уступил австралийцу всего лишь четыре балла.

Жан Бера

Ещё один забытый герой 1950-х. В начале десятилетия Бера эффектно ворвался в мир Формулы-1: дебютный подиум французский пилот завоевал уже во второй гонке. После нескольких неплохих сезонов, проведённых в «Гордини», Бера отправляется на повышение в «Мазерати», в составе которого выдал лучшие сезоны в карьере. Отдельной строкой стоит выделить чемпионат 1956 года, в рамках которого он завоевал пять подиумов в семи гонках, а по итогам сезона занял гордую четвёртую строчку личного зачёта.

Спустя ещё несколько лет на Жана обратили внимание в «Феррари». Команда находилась в поиске новых пилотов, и Бера стал одним из тех, кто приглянулся Комендаторе: сезон-1959 Жан начинал в составе «красных». Для французского гонщика это была возможность всей жизни. Жаль только, он ей так и не воспользовался: проведя всего три гонки в стане «Скудерии», Бера был со скандалом изгнан из команды за удар менеджера итальянцев по лицу. А через месяц после выдворения из «Феррари» он погибнет на автодроме «АФУС», участвуя в гонке поддержки.