Смотрели Drive to Survive про Ф-1? В России сняли такой же сериал — про дрифт и честнее

В межсезонье, когда гонки уже не проходят, а душа требует автоспорта, самое время засесть за просмотр сериалов. Благо недостатка в документальных работах об автоспорте нет. И один из лучших представителей жанра — «Шинная борьба», которую сняла Российская Дрифт Серия.

Понятно, что любой сериал, рассказывающий о событиях профессионального автоспорта, будет ассоциироваться в первую очередь с проектом Netflix — четыре успешных сезона Drive to Survive, история которого началась в 2019 году, подтолкнули организаторов самых разных гоночных серий создать подобные продукты. Вслед за Формулой-1 новую нишу начали осваивать в чемпионате мира по мотогонкам MotoGP, в гонках на выносливость FIA WEC и других известных турнирах, в числе которых оказалась и Российская Дрифт Серия. Причём проект, получивший название «RDS GP 21: Шинная борьба», вышел одним из самых интересных среди подобных сериалов.

Идея создать подобный продукт пришла в голову Сергею Кабаргину. Завсегдатай Гран-при Российской Дрифт Серии, популярный пилот и автор первого российского суперкара для дрифта Flanker F настолько впечатлился проектом Netflix, что решил стать создателем первого в истории российского дрифта документального сериала, который бы показал всё происходящее на этапах RDS GP изнутри. Сергей — не только пилот, но и автор популярного видеоблога. ddKaba не первый год варится внутри чемпионата и прекрасно знает закулисье Российской Дрифт Серии, обладает нужными знаниями и связями, чтобы сделать интересный и познавательный сериал.

Воплощать идею Кабаргина в реальность доверили креативному агентству «29», команда которого не первый год занимается созданием видео о технике и экстремальном спорте. В 2021 году на каждом из семи этапов RDS GP съёмочная группа дотошно фиксировала все эпизоды из жизни главного российского турнира по дрифту. Над сериалом работали 25 человек, которые задействовали девять камер, три коптера и полтора десятка микрофонов, чтобы отснять без малого 60 терабайт материала. За 8,5 месяца постпродакшена его превратили в семь серий общим хронометражем 5,5 часа.

Чтобы не портить впечатление для тех, кто ещё не посмотрел «Шинную борьбу», избежим спойлеров и остановимся на пяти главных достоинствах сериала. Причём особенно интересен проект будет тем, кто если что-то и слышал о дрифте, то краем уха.

Сезон-2021 RDS GP Фото: vdrifte.ru

«Шинная борьба» — лучший способ понять, что такое дрифт

В отличие от Drive to Survive, авторы которого с первого эпизода дебютного сезона бросают зрителя в водоворот Формулы-1, в «Шинной борьбе» события развиваются постепенно. И речь не столько о том, что Netflix достаточно вольно обращается с фактами из жизни чемпионата мира и зачастую вырывает какие-то эпизоды из контекста, а о том, на какую аудиторию рассчитан проект.

Если вы не следили за Формулой-1 хотя бы на протяжении нескольких лет, сериал абсолютно не поможет вам понять, что к чему, а возможно, даже больше запутает. Просто потому, что в рамках одного эпизода накручено событий со всего сезона, разбираться в которых непосвящённому человеку будет тяжело. Да, закулисье и окологоночные события показаны ярко и зрелищно, но понять, что же такое Формула-1, будет весьма сложно.

Проект Российской Дрифт Серии — другое дело. Львиная доля первого эпизода посвящена плавному погружению в тему дрифта. Широкой аудитории разжёвывают все нюансы этого вида автоспорта, объясняют правила и особенности езды в управляемом заносе, погружают в детали судейства. А за разъяснение специфики каждой трассы и судейского задания на каждом конкретном этапе «Шинную борьбу» поблагодарят даже фанаты дрифта.

Линейное повествование

Нелинейность сюжета хороша только в фильмах Кристофера Нолана. Да и только для самых преданных поклонников его творчества, тогда как обычный зритель может сломать голову, пытаясь разобраться в происходящем на экране. «Шинная борьба» над аудиторией так не издевается, потому что в ней всё предельно понятно: семь серий — семь этапов сезона 2021 года.

Внутри каждого эпизода события разворачиваются также предсказуемо, поскольку авторы сериала ведут зрителя по привычному графику уикенда Российской Дрифт Серии. От тренировок, о которых тоже нет-нет да и упоминается, через квалификацию к парным заездам топ-16 и далее по сетке дуэлей вплоть до финала.

Картинка на экране сопровождается инфографикой, а по итогам каждой серии демонстрируют турнирную таблицу с раскладом сил в личном и командном зачётах. В итоге довольны и те, кто предпочитает эмоциям сухие цифры, и те, кому не хватает саспенса.

Знакомые лица открываются с новой стороны

Поскольку авторов сериала допустили за кулисы Российской Дрифт Серии, то отснятый ими материал поистине уникален: даёт бесценную возможность увидеть происходящее за закрытыми дверями в момент максимального накала страстей. В соцсетях пилоты RDS GP предстают этакими милыми парнями, которые о коллегах высказываются исключительно комплиментарно, не имеют ни к кому претензий и вообще изъясняются только литературным языком. Но «Шинная борьба» даёт понять, насколько «официальный» образ спортсменов не совпадает с реальным.

До драк дело пока не доходило, но крепких слов (в сериале много мата, но это не плюс и не минус, а реальность любого автоспорта), сказанных друг другу, в достатке. Это раскрывает знакомых вроде бы людей с новой стороны, а заодно даёт шанс узнать, как выглядит уикенд RDS GP изнутри командных боксов — о многом вы могли и не догадываться! Зря что ли за время съёмок было записано более полусотни интервью, причём нередко пилоты и вовсе просили не снимать их, а в финальный монтаж вошли далеко не все отснятые кадры.

В дрифте шины всему голова

По одному названию сериала ясно, что весь сюжет построен вокруг покрышек. Правда, сделать шины связующим звеном всех эпизодов авторы решили уже после съёмок, когда стало понятно, что именно повлияло на расклад сил по ходу чемпионата и внесло свой вклад в итоговый результат сезона.

И это тоже отличная возможность открыть для себя дрифт с новой стороны. Потому что для абсолютного большинства может казаться, что ехать в заносе можно на любой резине, которая ни на что не влияет — какая разница, шины какого бренда и какой модели превращать в дым и резиновую крошку? А оказалось, покрышки — едва ли не главный фактор успеха в RDS GP!

Это в Формуле-1 давным-давно нет никаких шинных войн, а в 2021 году в Российской Дрифт Серии они кипели на каждом из семи этапов. Погрузиться в эту вроде бы сугубо техническую, но на самом деле имеющую куда более высокое значение тему и позволяет сериал. По окончании седьмой серии «Шинной борьбы» вы будете знать о покрышках в дрифте гораздо больше. Ну и поймёте, почему в 2022 году в RDS GP появилась моношина.

Сезон-2021 в RDS GP — лучший за всю историю

Ну, ладно. Если и не самый лучший, то один из лучших. Поэтому здорово, что можно под разными углами посмотреть на работу не только российских пилотов, не первый сезон проводящих в RDS GP, но и звёздных зарубежных новичков, которые приехали в Россию и с ходу включились в сражение за чемпионство.

Титулованные ирландцы Джеймс Дин и Джек Шанахан, молодой, но очень сильный латыш Николас Бертанс — все они приехали в Российскую Дрифт Серию в статусе пилотов мирового уровня, но вот в России им предстояло доказывать свой уровень в сражении с местными легендами. И для Аркадия Цареградцева, Георгия Чивчяна, Дамира Идиятулина, Алексея Головни такие соперники стали серьёзной проверкой сил. Что уж говорить о других спортсменах, для которых сезон-2021 оказался первым в большом дрифте. Дебют Данилы Скоробогатова, появление за рулём Хариса Скупелиса — событий, которые в прошлом году в RDS GP состоялись в первый раз, хватало.

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Резюмируем. «RDS GP 21: Шинная борьба» — отличный способ скоротать время в ожидании нового гоночного сезона и получить от этого немало пользы. Узнать для себя много нового, насладиться красивой картинкой и качественным саундтреком, а ещё — вспомнить те недавние, но такие далёкие времена, когда все звёзды мирового дрифта были в гости к нам.