Очередной кошмар для «конкурента» Ф-1: новые машины просто опасны для пилотов!

Менее месяца остаётся до старта нового сезона Формулы-Е — уже 14 января должна пройти первая гонка электромобилей нового поколения — Gen3. Организаторы обещают, что эта машина станет одновременно самой быстрой и экономичной в истории состязаний электрокаров, но пока все тесты новинки завершались провалом: у команды Envision автомобиль дважды отключался прямо на трассе и «терял» тормоза. И в случае с Себастьеном Буэми Gen3 пропахала гравийную ловушку и впечатала гонщика в заграждения.



У ФИА есть решение, но дополнительная тормозная система будет готова лишь к середине сезона…

Шесть загадочных инцидентов

Вылет Буэми произошёл в прошлую пятницу, 16 декабря. Себастьен входил в четвёртый поворот, и машина внезапно отключилась (по слухам, отказал инвертор). Гонщик ударил по тормозам, но на задних колёсах они не сработали. Передние, которые также собирают кинетическую энергию, были ещё холодными и машину не удержали.



Автомобиль вылетел в гравий, почти не снижая скорости, пересёк ловушку и уткнулся носом в отбойники. При этом двумя днями ранее у партнёра Буэми по команде Envision Ника Кэссиди возникла точно такая же проблема — разве что новозеландец сумел отвернуть от заграждений и спасти шасси.

Тесты Gen3 в Валенсии Фото: ABB FIA Formula E World Championship

Проблема, впрочем, не только у Envision: с Gen3 похожие вещи случались и до тестов в Валенсии. Так, ещё в феврале на устроенном компанией «Спарк» на трассе «Калафат» шейкдауне из-за, как потом объяснит ФИА, «разрыва связи между батареей и автомобилем» Тео Пуршер вылетел с трассы и доехал прямо до холма за заграждениями.



Через несколько месяцев похожий инцидент произошёл с Оливером Роулендом в «Мэллори-парке». Позже в аварии попали Сэм Бёрд и Лукас ди Грасси. Первому пришлось обратиться в больницу (к счастью, обошлось без травм), а для второго это стало концом заездов — устранить повреждения на месте в Mahindra не смогли.

Команды задают вопросы

Точная причина проблем пока неизвестна, однако она явно кроется в задних тормозах — революционной новинке, как её представляли на презентации Gen3. В них нет традиционных дисков, а замедление колеса происходит за счёт управления генератором. Или не происходит — как в случае с перечисленными выше авариями.

«Мы впервые работаем с автомобилем без привычной гидравлической системы на задней оси: это один из прорывов проекта Gen3, — цитирует Ксавье Мастелан-Пиньона, технического директора Формулы-Е, издание The Race. — Совместно с участниками, промоутерами и организаторами первенства мы приняли решение добавить в заднюю часть автомобиля механические тормоза».

В Формуле-Е возлагают на Gen3 большие надежды Фото: ABB FIA Formula E World Championship

В ФИА при этом настаивают, что в Ф-Е по-прежнему будут использовать задуманные изначально «электронные» тормоза, а дополнительный механизм будет лишь на экстренный случай. «Это не отменяет того факта, что у автомобиля нет гидравлических тормозов», — добавляет глава проекта Gen3 Алессандра Чилиберти.



Так или иначе, по словам всё того же Мастелан-Пиньона, к старту сезона внедрить такую систему невозможно, и у команд возникают понятные вопросы на тему безопасности новых машин.

В Maserati проблем с тормозами нет Фото: ABB FIA Formula E World Championship

«В четвёртом повороте большая ловушка — и даже в случае ошибки таких повреждений не бывает, — отмечает глава команды Porsche Флориан Модлингер. — И, кстати, эти машины омологированы. То есть прошли все проверки и соответствуют всем стандартам безопасности ФИА. Я рассчитываю на прозрачность и очень хочу узнать, как же это произошло».



В то же время в Maserati уверены, что по крайней мере с силовыми установками DS всё в порядке. «У нашего поставщика предусмотрены специальные системы на случай внезапного отключения, — сказал в интервью The Race Джеймс Росситер. — Не знаю, как обстоят дела в других командах, но я уверен, что ФИА и Формула-Е сделают всё необходимое, а машины вполне безопасны».

Старт сезона уже в январе

Тесты в Валенсии были последними перед первым этапом девятого сезона Формулы-Е — он стартует в Мехико 14 января, а физически в Мексику автомобили отправятся уже 25 декабря. А через две недели после него электросерию ждёт сдвоенный этап в Эд-Диръии, и времени внести изменения в конструкцию уже нет. Так что как минимум эти три этапа теперь либо под угрозой отмены, либо пройдут на автомобилях, которые в любой момент по собственной инициативе могут уехать в стену.



Мы не будем злорадствовать над Формулой-Е — тем более что промоутеры заняты по-настоящему хорошим делом: развитием альтернативных форматов автоспорта. Однако к ФИА есть вопросы: если проблемы с отказом тормозов возникали ещё в феврале, то почему они до сих пор не решены? Почему идея с дополнительным тормозом возникла только сейчас, а не после аварии Роуленда?

У команд ситуация с Gen3 вызывает беспокойство Фото: ABB FIA Formula E World Championship

Почему нельзя было на год отложить дебют Gen3 и вместо сырого шасси подготовить по-настоящему прорывной проект? Машины предыдущего поколения, раз уж на то пошло, были не так плохи и могли бы покататься ещё — если бы об этом команды договорились в начале предыдущего сезона, а не перед стартом нового.



Старт девятого сезона — важная веха для Формулы-Е. С более мощными автомобилями электросерия вполне способна привлечь новых болельщиков, но если на этапе в Мехико у половины из них откажут тормоза, то в чемпионате разочаруются даже его преданные фанаты.