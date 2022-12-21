Или взрослей, или иди вон. Неужели гонщик Ф-1 в очередной раз поссорится с напарником?

Недавние заявления Эстебана Окона в адрес Фернандо Алонсо лишний раз напомнили: в распоряжении «Альпин» пилот с далеко не ангельским характером. Со многими из своих напарников Окон не сумел ужиться в одной команде. В следующем году этот список может пополниться и Пьером Гасли. Похоже, во французском коллективе обзавелись бомбой замедленного действия…

Алонсо и Окон «понимали пределы». Но недолго

У Фернандо Алонсо нашлось много причин, чтобы довольно скандально покинуть родную «Альпин» ради «Астон Мартин». Но ходят слухи, что чуть ли не главная из них — как раз Окон. Например, по мнению резервиста «Уильямса» Джека Эйткена, поведение француза сильно отразилось на поспешном переходе испанца: «Основной причиной всех махинаций Алонсо с контрактом и его нежелания оставаться был Окон и проблемы, которые он создавал».

Эту теорию подкрепляют и слова самого Окона: «Неважно, кто придёт на место Нандо, я всё равно буду самым опытным гонщиком в коллективе». Что ж, Эстебан уже всё решил…

А ведь ещё в 2021 году напарники помогали друг другу. На Гран-при Венгрии затяжная и отчаянная борьба «льва» Фернандо с Льюисом Хэмилтоном помогла Эстебану занять первое место в гонке. В Катаре француз отдал долг – удерживал Серхио Переса, – и уже сам испанец занял место на подиуме.

Но в этом году пути пилотов разошлись. Ещё в середине сезона Окон говорил, что в борьбе с Алонсо «они понимают пределы», но уже в ноябре его мнение изменилось. Одним из самых ярких моментов стал спринт в Бразилии, во время которого пилоты умудрились столкнуться дважды и, разумеется, обвинили друг друга в некорректном пилотаже. Алонсо не отказал себе в удовольствии заявить, как его достало и как он рад, что проведёт в компании Эстебана ещё всего лишь один Гран-при.

В свою очередь, это прокомментировал Окон: «Я был немного удивлён, когда увидел его комментарии для прессы, так как я обычно предпочитаю общаться лично. Но что было, то было. На меня эта ситуация не повлияла». Конечно, в любой команде периодически возможны столкновения пилотов на трассе. Но не в той, где есть Окон. До Алонсо у него уже был негативный опыт работы с напарниками. И, видимо, он его мало чему научил.

Борьба до конца

Первым напарником, с которым французу не удалось ужиться, был Серхио Перес. В «Форс Индии» и в «Рейсинг Пойнт» пилоты очень жёстко боролись между собой.

В 2017 году в Канаде Перес отказался пропускать Окона, который был на более свежих шинах. На следующей гонке в Азербайджане пилоты столкнулись. В аварии Перес обвинил француза: «Эстебан должен понять, как это работает. Борьба с соперником не означает столкновения с ним… Когда Эстебан по-настоящему поймёт, что такое гонки, всё встанет на свои места».

Самой знаковой стала борьба на Гран-при Бельгии. По ходу гонки пилоты столкнулись дважды, и обе аварии были идентичными. Окон пытался протиснуться по чистой траектории мимо Переса. Но в первом случае Серхио не видел его и сместился в сторону напарника, а во втором – уже осознанно закрывал траекторию.

После такой борьбы Окон заявил: «У нас была хорошая гонка — до тех пор, пока Перес не попытался меня дважды убить». В команде сразу запретили гонщикам бороться между собой, пригрозив в случае повторения инцидента отстранить их обоих от гонок. Тем не менее в Сингапуре Перес отправил напарника в стену. Конец борьбе пришёл только после смены власти: в команду посадили Лэнса Стролла, сменившего француза.

Совсем скоро Перес отправит Окона в стену в Сингапуре Фото: Lars Baron/Getty Images

Последний шанс

Следующий сезон обещает быть повторением этих историй. Ещё задолго до Ф-1 Окон заимел «заклятого врага» – Пьера Гасли. Было много слухов, в чём конкретно причина разногласий бывших друзей. Кто-то считал, что виновата даже девушка, которую якобы Пьер увёл у друга (дядя Ральф тот ещё сплетник). Но настоящая причина очень проста: всё дело в конкуренции. Молодые пилоты выступали на одинаковом уровне и постоянно соперничали между собой. В конце концов такая борьба развела друзей в разные стороны.

Прошло уже много лет, да и оба француза не дети. Но в следующем сезоне гонщики, скорее всего, вспомнят о своих разногласиях. Боссам «Альпин» стоит более внимательно относиться к атмосфере в боксах, если они хотят избежать ошибок прошлого.

Честно, Окона нельзя назвать агрессивным или конфликтным пилотом. Но репутация следует за ним по пятам. Следующий год – возможность показать другую свою сторону. Если у них с Пьером сложатся хорошие отношения, это будет значить, что Эстебан вырос из детской борьбы с напарниками и готов выступать на новом уровне. В противном случае карьера француза в Ф-1 очень быстро подойдёт к концу. У «Альпин» есть другой француз, топ-команды таким ершистым гонщиком не заинтересуются, а другим середнякам и аутсайдерам Окон не сможет предложить великих результатов или спонсорской поддержки. Так что пора взрослеть.