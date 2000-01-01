Самые высокие зарплаты гонщиков в 2022 году
Рассказываем, сколько денег заработали топовые гонщики в прошлом сезоне (по данным RN365). Все ли заслужили свои миллионы?
Шарль Леклер — $ 12 млн
В 2022 году монегаск являлся явным первым номером «Феррари». Вот только по зарплате Леклеру далеко до чемпионов: контракт Шарль подписывал, когда ещё только «подавал надежды».
Ландо Норрис — $ 15 млн
Гонщик «Макларена» отлично себя проявил и заслужил прибавку. Ландо стал единственным представителем команды не из топ-3, кому в этом сезоне удалось попасть на подиум.
Даниэль Риккардо — $ 15 млн
Норрис разгромил австралийского напарника, доказав: огромная зарплата Дэна в «Макларене» — ошибка. Теперь придётся восстанавливать репутацию в резерве «Ред Булл».
Себастьян Феттель — $ 15 млн
Последний год пилота «Астон Мартин» в Формуле-1 завершился гонкой в Абу-Даби. Но экономить на зарплате британцы не начнут: на место четырёхкратного чемпиона мира придёт двукратный.
Фернандо Алонсо — $ 20 млн
Ещё один опытный спортсмен, который категорически отказывается «сидеть дома». У Алонсо всё хорошо, а вот в «Альпин», возможно, жалеют о столь щедрых вложениях в испанского ветерана.
Макс Ферстаппен — $ 35 млн
Лучший гонщик последних двух лет, как ни странно, находится на втором месте по заработку. Но у Макса всё ещё впереди — с увеличением титулов в его коллекции будут расти и гонорары.
Льюис Хэмилтон — $ 40 млн
Рекордсменом ожидаемо является пилот «Мерседеса». Послужной список Льюиса невероятно огромен, и, даже несмотря на не самый удачный прошлый сезон, гонщик отработал каждый свой цент.
Так кто же зарабатывает в Ф-1 больше всех? И почему вице-чемпион получает «гроши»?
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