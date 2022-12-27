Самая издевательская карьера в истории и ещё 8 печальных рекордов Формулы-1

Все мы знаем, что чаще всех в Формуле-1 побеждал Льюис Хэмилтон, Макс Ферстаппен – самый молодой участник Гран-при (как и триумфатор), а Фернандо Алонсо провёл больше всех гонок. В то же время наравне со всеми известными рекордами существуют также и самые печальные достижения в «Королевских гонках». Представляем вашему вниманию девять самых громких антирекордов Формулы-1.

Наибольшее количество гонок без побед — Андреа де Чезарис

Не так давно мы уже подробно говорили на эту тему, поэтому надолго останавливаться здесь не будем. На сегодняшний день антирекорд по наибольшему количеству гонок без побед принадлежит Андреа де Чезарису – 208 стартов. Впрочем, это печальное достижение ни в коем случае не говорит об итальянце как о плохом пилоте. Антирекорд де Чезариса – это следствие 14 сезонов, проведённых в не самых конкурентоспособных командах (даже перейдя в «Макларен», он не приблизился к борьбе за победы).

Что интересно, уже в ближайшую пару сезонов антирекорд де Чезариса может пасть: возвращающийся в Ф-1 Хюлькенберг находится всего в 26 стартах от первой строчки печального рейтинга. И если «Хаас» продлит контракт с Нико хотя бы на один сезон, то с вероятностью 99% именно немец станет самым опытным среди не побеждавших пилотов.

Наибольшее количество гонок без подиумов — Нико Хюлькенберг

Если печальное достижение де Чезариса Хюлькенбергу ещё предстоит перебить, то антирекорд по количеству проведённых гонок без единого подиума немцу принадлежит уже очень давно. Всю свою карьеру Нико защищал цвета середняков, и, пожалуй, именно этот факт как нельзя лучше объясняет происхождение грустного рекорда Хюлькенберга.

Нико Хюлькенберг Фото: Clive Rose/Getty Images

Впрочем, во время второго пришествия в «Форс Индия» Нико обладал болидом, с которым хоть и очень редко, но всё же можно было рассчитывать на борьбу за топ-3. Например, его напарник Серхио Перес в период с 2014 по 2016 год четырежды поднимался на пьедестал почёта. Хюлькенбергу везло чуть меньше, поэтому он до сих пор удерживает превратившийся в мем антирекорд.

Учитывая, что в следующем сезоне Нико будет выступать за «Хаас», легко предположить, что число проведённых немцем гонок без единого финиша в топ-3 будет только расти. Вполне возможно, антирекорд Хюлькенберга будет перебит очень и очень не скоро: ближайший преследователь среди действующих пилотов – Юки Цунода (42 старта без подиума против 181 у Нико).

Наибольшее количество гонок без набранных очков — Лука Бадоер

Спускаемся ещё ниже в иерархии гоночных достижений – речь пойдёт о набранных очках. Лука Бадоер провёл 50 гонок, но так ни разу и не смог финишировать в очковой зоне. Данный антирекорд, как и многие другие, является обидным стечением обстоятельств. Бадоеру банально не повезло провести четыре сезона в составах ярко выраженных аутсайдеров. И, кстати, выступая за «Минарди», у итальянца даже был шанс заработать долгожданные очки. В гонке на «Нюрбургринге» он шёл четвёртым, но за 13 кругов до финиша подвела коробка передач – обиднейший сход с дистанции.

Были в карьере Бадоера ещё и две гонки, проведённые в составе «Феррари», однако участвовал он в них, находясь далеко не в самой лучшей форме (10 лет без соревновательного опыта): финишировать в очковой зоне ему не удалось даже на красном болиде «Скудерии».

Наибольшее количество подиумов без побед — Ник Хайдфельд

Если верить статистке, самым успешным среди не побеждавших пилотов является Ник Хайдфельд – на счету немецкого пилота 13 подиумов. Достижение не самое печальное, но в то же время достаточно обидное: целых восемь раз Хайдфельд завершал гонку на втором месте, тем самым останавливаясь в шаге от триумфа. Хотя, по правде говоря, за всю карьеру у Ника был один-единственный шанс побороться за победу – в Канаде в 2008-м.

На Гран-при Канады Хайдфельд стал только вторым Фото: Ker Robertson/Getty Images

После того как Хэмилтон вынес Райкконена на выезде с пит-лейна, главными фаворитами гонки стала пара пилотов «БМВ-Заубер» Хайдфельд – Кубица. К сожалению для немца, судьба первого места в тот день решалась вовсе не трассе: команда выбрала для Роберта более выгодную тактику, да ещё и попросила Хайдфельда не бороться с поляком, так как они находились на разных стратегиях. Как мы знаем, победил в той гонке Кубица, а Хайдфельду пришлось довольствоваться очередным подиумом.

Наибольшее количество кругов лидирования без единой победы — Крис Эймон

Ещё один самый-самый среди не познавших вкус побед пилотов Ф-1. Крис Эймон является пилотом, который провёл наибольшее количество кругов в статусе лидера, но так и не смог выиграть гонку. Что особенно обидно, пару раз Эймон был по-настоящему близок к триумфу: новозеландец прощался с шансами на успех то из-за вышедшего из строя топливного насоса, то из-за попавшего в радиатор камня. Злой рок, да и только.

Всего же на счету Эймона 183 круга лидирования в Ф-1. Занимающего вторую строчку этого печального рейтинга Жана Бера Крис опережает аж на 76 кругов. Вполне вероятно, «достижение» новозеландца – один из вечных рекордов Формулы-1. Кстати, Эймону принадлежит ещё один грустный рекорд: среди не побеждавших пилотов он завоевал наибольшее количество поулов (5).

Наибольшее количество проведённых Гран-при без единого старта — Клаудио Ланджес

Принять участие в Гран-при и в гонке – вовсе не одно и то же. И антирекорд Клаудио Ланджеса как нельзя лучше это демонстрирует. В наше время участвующие в Гран-при пилоты если и пропускают гонку, то делают это или по состоянию здоровья (как, например, Албон), или из-за технической неисправности болида. Но во времена Ланджеса была ещё одна причина, по которой гонщик мог не выйти на старт в воскресенье: предварительная квалификация.

В начале 1990-х в «Королевских гонках» было слишком много команд. Согласно тогдашним правилам, выйти на стартовую решётку гонку могло всего лишь 26 машин. Именно для того, чтобы отсеять лишних участников, в то время существовала предварительная квалификация, в которой принимали участие самые слабые гоночные коллективы.

Свой единственный сезон в Формуле-1 (1990 год) Клаудио Ланджес проводил в составе ярко выраженного аутсайдера «ЕвроБрун». Итальянец принял участие в 14 этапах и ни разу не смог преодолеть предварительную квалификацию. Конечно, этот антирекорд был продиктован прежде всего жутко неконкурентоспособным болидом «ЕвроБрун», хотя справедливости ради напарник Ланджеса Роберто Морено два раза всё же выходил на старт.

Наибольшее количество неудачных попыток пройти предварительную квалификацию — Габриэле Тарквини

Если Ланджес, участвуя в 14 Гран-при, ни разу не выходил на старт гонки, то Габриэле Тарквини всё же удавалось поучаствовать в воскресных заездах (и даже набрать очки). Однако по количеству непройденных квалификаций Тарквини серьёзно опередил своего соотечественника: 25 раз Габриэле не удавалось пройти квалификационный барьер.

Габриэле Тарквини на практике Гран-при Монако 1989 года Фото: Pascal Rondeau/Getty Images

Причины печального достижения итальянца кроются, конечно же, в командах, за которые он выступал: «Колони» и «АГС» – не самые боеспособные коллективы. Немного поправил статистику Тарквини сезон, проведённый в составе «Фондметала»: в 1992-м Габриэле ни разу не заканчивал борьбу после предварительной квалификации.

Далее в карьере итальянца будет ещё одна гонка за «Тиррелл», после которой он полностью сконцентрируется на «кузовах», где построит достаточно успешную карьеру – два титула в мировом туринге.

Наибольшее количество сходов с дистанции — Андреа де Чезарис

Снова де Чезарис. Итальянский пилот известен не только как самый опытный гонщик без единой победы. В своё время Андреа считался едва ли не главным крашером эпохи, из-за чего даже получил прозвище де Крашерис.

Склонность итальянца к авариям, конечно же, не могла не повлиять на продолжительность его выступлений в гонках: целых 37 раз он сходил с дистанции из-за различных происшествий на трассе. Прибавим к излишней аварийности де Чезариса не самые надёжные машины, которые доставались итальянцу, и получим антирекорд по количеству не завершённых гонок в Ф-1. Страшно подумать: при 208 стартах Андреа 148 раз сходил с дистанции – рекорд на века.

Самая короткая карьера в Формуле-1 — Эрнст Лооф

Ещё один вечный рекорд Формулы-1. В истории автоспорта немецкий гонщик Эрнст Лооф известен как обладатель самой короткой карьеры в Ф-1. Впрочем, в мире гонок Лооф известен не только в качестве пилота: Эрнст был достаточно успешным инженером, проектировал спортивные автомобили и даже основал собственную компанию по производству гоночных машин под названием «Веритас».

В начале 1950-х немецкий коллектив даже пробовал свои силы в Ф-1, периодически заявляясь на отдельные этапы. В 1953-м случилось эпохальное событие: отец-основатель «Веритаса» Эрнст Лооф решил тряхнуть стариной (на тот момент ему было 46), приняв участие в Гран-при Германии в качестве гонщика. За рулём своего детища Лооф смог показать только 31-й результат в квалификации (благо в то время ещё не существовало предварительной квалификации).

Стартовав из хвоста пелотона, «Веритас» Лоофа успешно преодолел два метра дистанции, после чего завершил гонку по причине вышедшего из строя топливного насоса. Больше немецкий пилот на старт гонки Формулы-1 не выходил. Так Эрнст, сам того не зная, проделал самый короткий путь в «Королевских гонках». Кстати, рекорд Лоофа по ошибке частенько приписывают Марко Апичелле, который в 1993 году преодолел аж 400 метров дистанции на старте Гран-при Италии – то есть в 200 раз больше.

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В завершение нужно сказать, что каждый антирекорд (как и рекорд) в автоспорте является всего лишь отпечатком в истории, никоим образом не претендуя на статус критерия оценивания того или иного пилота. Большая часть представленных в этой подборке антирекордов являются следствием неудачного стечения обстоятельств. А потому ни одного из героев этого материала нельзя назвать плохим гонщиком – в своё время им просто крупно не повезло.