Кто главный человек Формулы-1 в 2022 году? Есть сразу 20 крутых претендентов

В начале декабря вы, читатели «Чемпионата», уже определили лучшего гонщика Формулы-1 сезона-2022 и расставили остальных пилотов позади Макса Ферстаппена. Сегодня мы подготовили для вас новое голосование: на сей раз мы определяем самого влиятельного человека Ф-1 в уходящем году. Как вам кажется, с кем должен ассоциироваться прошедший сезон? Будет ли это кто-то из пилотов, руководителей команд или ключевых сотрудников? А может, ярче всех, на ваш взгляд, «выступил» эксперт или представитель ФИА? Решайте, кто же повлиял на чемпионат мира сильнее всего и достоин звания персоны года!

Если вы хотите поднять своего фаворита в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».

Если считаете, что какой-то вариант должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».