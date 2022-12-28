Кто главный человек Формулы-1 в 2022 году? Есть сразу 20 крутых претендентов

В начале декабря вы, читатели «Чемпионата», уже определили лучшего гонщика Формулы-1 сезона-2022 и расставили остальных пилотов позади Макса Ферстаппена. Сегодня мы подготовили для вас новое голосование: на сей раз мы определяем самого влиятельного человека Ф-1 в уходящем году. Как вам кажется, с кем должен ассоциироваться прошедший сезон? Будет ли это кто-то из пилотов, руководителей команд или ключевых сотрудников? А может, ярче всех, на ваш взгляд, «выступил» эксперт или представитель ФИА? Решайте, кто же повлиял на чемпионат мира сильнее всего и достоин звания персоны года!
Если считаете, что какой-то вариант должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
Эдриан Ньюи
Гений есть гений. Неужели кто-то удивлён, что именно болид Эдриана оказался лучшим в первый год нового технического регламента? Да, поначалу машина была тяжеловата и ненадёжна, но как только болид избавился от детских болезней и «похудел», то всё встало на свои места. И недаром в ходе чемпионата машины других команд начинали всё больше походить на творение Ньюи.
Фернандо Алонсо
Наряду с Пиастри и Феттелем третий автор трансферного переполоха. Как только в «Астон Мартин» освободилось местечко, испанец незамедлительно кинул «Альпин», где так и не дождался многолетнего контракта и не желал греть место для Пиастри (французы ещё не подозревали, что выталкивать испанца на пенсию нет никакой необходимости). Помимо громкого перехода, Алонсо напомнил о себе рядом сильных результатов, спорами с Оконом и обоснованными жалобами на ненадёжность техники «Альпин».
Ханна Шмитц
Стратег «Ред Булл» провела блестящий сезон, практически всегда предлагая Максу Ферстаппену и Серхио Пересу идеальную тактику на гонку. И чем лучше выступали «быки», тем сильнее мы ощущали, как круто работает командный мостик австрийской команды по сравнению с коллегами из «Феррари».
Макс Ферстаппен
Надо ли что-то говорить? После двух сходов в первых трёх гонках Ферстаппен пустился в погоню за Леклером и провёл блестящий сезон. Где-то Максу везло, как в Испании и Венгрии, но в целом он блестяще реализовал потенциал машины и заслуженно установил новый рекорд по числу побед за сезон. Ну а скандал с Пересом напомнил, что голландец всё-таки молод и горяч. Что он всё ещё человек, а не робот, без эмоций штампующий первые места.
Джордж Расселл
Британец справился! В первый же сезон в «Мерседесе» Джордж сумел опередить в личном зачёте Льюиса Хэмилтона и принести немцам единственную победу (первую в своей карьере). Да, для победы над звездным напарником понадобилось везение, но, так или иначе, Расселл сделал отличную заявку на будущее. Это не новый Боттас.
Кристиан Хорнер
Босс чемпионской команды не раз оказывался на авансцене. То успокаивал «быков» после неудачного старта, то попадал в эпицентр скандала с нарушением лимита на бюджеты, то пытался помирить Ферстаппена и Переса на финише сезона. Так или иначе, «Ред Булл» вновь добился победы.
Себастьян Феттель
Главный политик паддока. За сезон Себ успевал поддержать Украину и австрийских пчёл, побороться с добычей нефти и повышением уровня мирового океана… Похвально, что при этом Феттель всё-таки не забыл про сами гонки и провёл достойный прощальный сезон в чемпионате мира. Ну и решение Себа уйти стало одной из составляющих глобальных перестановок в пелотоне.
Ник де Врис
Потрясающе: всего одной случайно проведённой гонки голландцу хватило, чтобы в его услугах оказались заинтересованы и «Уильямс», и «Альфа Таури». Чемпион Формулы-Е выбрал «модников» и таким образом всё-таки пробился в пелотон Ф-1. Попутно Ник установил своеобразный рекорд: за год голландец принял участие в практиках в составе трёх команд, за «Альфа Таури» выступил на постсезонных тестах, за «Альпин» — на частных, а в «Макларене» на всякий подготовил гоночное сиденье, когда приболел Норрис. Итого — шесть конюшен!
Шарль Леклер
На самом деле, даже немного сомневались, включать ли Шарля в список. Да, он стал вице-чемпионом и полсезона боролся с Ферстаппеном почти на равных, но вот именно каких-то «личностных» моментов не хватало. Монегаск не критиковал команду и не подталкивал её к позитивным переменам, не делал громких заявлений, быстро переваривал собственные ошибки. Быть может, «Феррари» как раз и не хватает ситуации, когда Леклер ударит кулаком по столу и призовёт всех наконец собраться.
Кевин Магнуссен
Внезапный возвращенец чемпионата мира. С одной стороны, датчанин оправдал ожидания команды, в первом же Гран-при финишировав пятым. С другой — в середине сезона наступил спад. Но концовка вновь выдалась яркой благодаря сенсационной поул-позишен на Гран-при Бразилии. Напомним и про многочисленные стычки Магнуссена на трассе, приведшие сразу к трём чёрно-оранжевым флагам.
Серхио Перес
Мексиканец отлично провёл старт сезона, когда выступал практически на уровне Макса Ферстаппена. Увы, по мере развития машины скорость Чеко относительно напарника становилась всё хуже, и мексиканец вернулся к роли второго пилота. И всё же на счету Переса две победы — в Сингапуре и Монако. Правда, триумф в Монте-Карло (а вернее, предшествовавшая ему странная авария в квалификации) ещё аукнулся Серхио на финише сезона, когда Ферстаппен отказался помогать напарнику.
Оскар Пиастри
Чемпион Формулы-2 — один из авторов взрыва на трансферном рынке Ф-1. Пиастри внезапно сбежал от «Альпин», воспользовавшись бардаком в юридическом департаменте, и своим переходом невольно выставил из Ф-1 Даниэля Риккардо. Заодно Оскар спровоцировал трансфер Пьера Гасли. Неплохо для пилота, который ещё не провёл в чемпионате ни одного Гран-при!
Маттиа Бинотто
Попытка усидеть на двух стульях успехом не увенчалась. Под руководством Бинотто «Феррари» добилась блестящего прогресса в техническом плане (быстрейшая машина на старте сезона и очень мощный мотор), но, увы, провалилась как гоночная команда. Проблемы с тактикой, развитием машины, надёжностью, плюс ошибки пилотов… Увы, роль босса команды Маттиа оказалась не по плечу. Но он хотя бы попробовал дать бой «Ред Булл».
Мохаммед бен Сулайем
На нового президента ФИА сразу обрушился ворох проблем, начавшийся ещё с необходимости расследовать скандальный финиш на Гран-при Абу-Даби — 2021. Затем было спорное решение с двумя гоночными директорами, скандал с лимитом на бюджеты, поправки в правила в ходе сезона и другие непростые моменты. Пока трудно сказать, насколько хорошо бен Сулайем справляется в своей новой роли.
Льюис Хэмилтон
После предсказуемой фрустрации на старте чемпионата Льюис пришёл в себя и напомнил, что остаётся одним из сильнейших гонщиков Ф-1. Помимо сильных выступлений на трассе Хэмилтон запомнился странной войной с ФИА насчёт ювелирных украшений. Ей-богу, за отношения Льюиса с пирсингом в носу переживаешь больше, чем за свои собственные.
Эстебан Окон
Француз выдержал внутрикомандную схватку с Алонсо, не сломался и не стал вторым номером коллектива. Правда, иногда Эстебан вёл себя грязновато, напомнив, что своих напарников он никогда не щадил. Да и «прощальное» признание, что он выполнял в команде 98% работы, а Алонсо — два, вышло специфичным.
Гюнтер Штайнер
Звёздный босс «Хааса», как обычно, находился в центре внимания: некрасиво увольнял Никиту Мазепина (даже не попрощавшись с пилотом), нашёл ему стремительную замену в лице Кевина Магнуссена, а затем весь год почти безостановочно критиковал Мика Шумахера, прежде чем всё-таки выставить немца из команды. И всё это на фоне прогресса «Хааса» после двух неудачных сезонов.
Ральф Шумахер
Главный эксперт паддока. По крайней мере, по громкости своих заявлений. В какой-то момент Ральф затеял холодную войну с Гюнтером Штайнером, пытаясь защитить Мика Шумахера. Заступничество Ральфа племяннику не помогло, но эксперт Sky Sport в любом случае сгенерировал тонну трафика для СМИ. Посмотрим, что будет в 2023-м, без Мика за рулём.
Йост Капито
Кто бы мог подумать до увольнения Капито из «Уильямса», какие страсти бушевали внутри знаменитой британской команды! Оказывается, довольно спорными методами управления Капито настроил против себя многих сотрудников, что в отсутствие серьёзного результата и привело к его увольнению. Впрочем, ещё посмотрим, кто был прав…
Шайла-Энн Рао
Серый кардинал рейтинга. Когда Шайла-Энн приходила в ФИА на роль и. о. генерального секретаря федерации, то вряд ли ожидала, что её имя начнёт ассоциироваться со скандалами. Но «Мерседес» дважды каким-то образом получил от ФИА важную инсайдерскую информацию, и неудивительно, что подозрение легло на бывшего юриста команды. В конце года Рао покинула федерацию, но посмотрим, не помешают ли прежние скандалы её дальнейшему трудоустройству.
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