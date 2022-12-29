Обгон века, драка и ещё 10 безумных моментов 2022 года в гонках

В этом году самый красивый манёвр был отнюдь не в Формуле-1.

Минувший год в автоспорте был богат не только на яркие победы, обидные поражения и громкие скандалы – в нём нашлось место и нескольким по-настоящему безумным эпизодам. Самое время освежить память и вспомнить самые сумасшедшие моменты минувшего гоночного сезона.

21 января. Авария Адриена Фурмо на Ралли Монте-Карло

Ралли Монте-Карло 2022 года запомнился не только восьмой победой великого Себастьяна Лёба на дорогах маленького княжества, но ещё и жуткой аварией Адриена Фурмо.

При прохождении связки левого и правого поворотов французский пилот промахнулся с точкой торможения, в результате чего зацепил горную скалу передней частью машины. Затем «Форд» француза сделал один оборот вокруг собственной оси, после чего перемахнул через барьер и вылетел в овраг. Повторы аварии Фурмо – зрелище пугающее. Слава богу, ни пилот, ни штурман не пострадали: место аварии они покинули самостоятельно.

25 марта. Тренировка Формулы-1 на фоне ракетных обстрелов

В этом году впервые в истории пилотам Формулы-1 пришлось гонять под аккомпанемент ракетных обстрелов. Звучит жутко, а выглядело всё это ещё страшнее. Во время первой практики повстанческая организация хуситов нанесла ракетный удар по нефтехранилищу компании Aramco. Всё это происходило менее чем в 20 километрах от автодрома в Джидде. Дым, исходящий от горящего нефтехранилища, даже попал в официальную телетрансляцию.

Сама ситуация уже достаточно безумна, но ещё большим безумием стало решение боссов Ф-1 продолжить гоночный уикенд, несмотря на взрывы вблизи трассы. Гонщики, кстати, были преисполнены куда меньшим энтузиазмом, нежели руководители гоночных структур: поговаривают, некоторые из пилотов были готовы бойкотировать гонку. Впрочем, большим боссам всё же удалось убедить участников продолжить гоночный уикенд (возможно, не обошлось без шантажа).

8 апреля. Драка в NASCAR

От закулисных игр власть имущих мы переходим к более простому и народному явлению – драке. Жаркая борьба на трассе в гонке Xfinity Series (второй по статусу дивизион NASCAR) в Мартинсвилле послужила поводом для разбирательств на кулаках. На последнем круге заезда Тай Гиббс боролся со своим напарником Брэндоном Джонсом за победу. В решающий момент он готовился было броситься в финальную атаку, как вдруг в разборки сотоварищей по команде вмешался Сэм Майер, который выдавил Гиббса с траектории, тем самым лишив его последнего шанса на победу.

В конечном итоге Гиббс финишировал только лишь восьмым. Тай находился вне себя от ярости. Только покинув машину, разгорячённый Гиббс тут же направился выяснять отношения с обидчиком. Сначала он выговорил ему в лицо всё, что о нём думает, а затем и вовсе толкнул, когда тот снимал гоночный шлем. Далее раззадорился уже сам Майер: догнал оппонента, чтобы осыпать его ругательствами. Следующий ход был за Гиббсом: Тай не придумал ничего лучше, как взять и ударить Майера. Затем последовал непродолжительный, но энергичный обмен ударами – гонщиков пришлось разнимать механикам.

Итогом потасовки для Майера стало полученное рассечение, а для Гиббса – штраф в $ 15 000. Кстати, уже на пресс-конференции гонщики заявляли об отсутствии претензий друг к другу.

Новость по теме Пилоты NASCAR подрались после гонки Xfinity. Один из гонщиков получил рассечение. Фото

3 июля. Столкновение между Ниссани и Хаугером

Деннис Хаугер и Рой Ниссани серьёзно напугали зрителей во время второй гонки этапа Формулы-2 на «Сильверстоуне». Отбиваясь от атак юниора «Ред Булл», израильтянин попытался перекрыть траекторию сопернику, сместившись влево. На манёвр Ниссани Хаугер отреагировать не сумел – столкновение.

Итогом этой аварии стала сломанная подвеска на болиде Денниса, которого вынесло на траву, где он продолжил движение на уже неуправляемой машине. Немного попылив за пределами дорожного полотна, болид Хаугера подлетел на бордюре-«сосиске», после чего приземлился прямиком на болид Ниссани.

Если бы не система «гало», машина норвежца влетела бы прямиком в район головы Ниссани. Слава современным мерам безопасности, что в столь ужасном столкновении никто не пострадал. Хотя со стороны авария выглядела очень страшно.

3 июля. Авария Гуаньюя Чжоу в Сильверстоуне

Спустя несколько часов после инцидента с участием Хаугера и Ниссани зрители на всё том же «Сильверстоуне» вновь наблюдали крайне жуткую аварию. Цепочка событий, приведшая к страшному инциденту, началась с Джорджа Расселла. В стартовой суете британец сместился влево, не заметив Пьера Гасли. Пилот «Альфа Таури» на смещение Расселла среагировать не сумел, в результате чего поддел заднюю часть его «Мерседеса». Далее неуправляемый болид Расселла врезался уже в Чжоу, после чего машина китайца взмыла вверх и приземлилась вверх дном. В таком положении «Альфа Ромео» проскользила по асфальту и гравию, перемахнула через отбойник и ударилась прямиком о сетку, отделяющую трассу от зрителей.

Благо в результате чудовищной аварии никто не пострадал. Система «гало» в очередной раз доказала, что является одним из лучших изобретений в Формуле-1 за последние годы.

10 июля. Полёт «Астон Мартин» в гонке «6 часов Монцы»

Самым запоминающимся эпизодом гонки «6 часов Монцы» стала вовсе не победа «Альпин», а страшный полёт Энрике Чавеса на «Астон Мартин», выступающего в классе LMGTE Am.

При входе в шикану «Роджиа» Чавес развил слишком высокую скорость, из-за чего его «Астон Мартин» вынесло на асфальтированную зону безопасности. И всё бы ничего, да только зону безопасности опоясывали вышеупомянутые бордюры-«сосиски». Вследствие контакта с искусственным препятствием от машины моментально отделилась правая дверь. Через мгновение «Астон Мартин» уже находился в полёте, после которого он приземлился на крышу, немного проехался по асфальту и, добравшись до травяного покрытия, сделал ещё один оборот вокруг собственной оси.

Главный итог аварии – гонщик не пострадал. А вот в ФИА стоит задуматься на тему целесообразности использования «сосисок» – так дальше не пойдёт.

16 июля. Завал в гонке Формулы-Е в Нью-Йорке

Резкая смена погоды во время гонки в Нью-Йорке подарила Формуле-Е самый безумный эпизод сезона. Обычно в электроформуле не соревнуются на влажной трассе из-за неприспособленности болидов к дождевым условиям (прежде всего из-за низкой прижимной силы). Но в Нью-Йорке дирекция гонки проспала момент остановки заезда – последствия были неутешительными.

Самым опасным участком трассы стал шестой поворот, в который не смогли вписаться Кэссиди, ди Грасси и Вандорн, завершив гонку в стене. Неспокойно было и на других участках трассы: в течение пары минут участниками аварий стали ещё пять гонщиков.

В конце концов, дирекция гонки приняла решение вывесить красные флаги без дальнейшего возобновления гонки. Итоговая классификация была сформирована по протоколу, установившемуся за один круг до остановки заезда. Так, победителем гонки стал не совладавший со стихией Ник Кэссиди.

11 сентября. Финал сезона Формулы-3

В преддверии финальной гонки сезона Формулы-3 в Монце на победу в чемпионате претендовали аж шесть пилотов. Главным фаворитом виделся Виктор Мартинс, который при определённых обстоятельствах мог взять титул, даже не финишировав.

За пять кругов до конца гонки произошло столкновение в хвосте пелотона, после которого маршалы замахали красными флагами. Пилоты направились в боксы и покинули свои машины, а далее судьи привнесли немного безумия в и без того напряжённую гонку.

На момент остановки заезда Мартинс шёл третьим – этого результата ему вполне хватало, чтобы стать чемпионом. И пока француз морально готовился к важнейшему рестарту сезона, появилось сообщение, что Виктор получил пятисекундный штраф за нарушение границ трассы. Трудно представить, что творилось на душе у француза в тот момент: учитывая высочайшую плотность пелотона на рестарте, этот штраф вполне мог откатить Мартинса на несколько позиций назад, тем самым лишив его титула. К счастью для Виктора, через минуту дирекция гонки объявила, что возобновления гонки не будет. В конечном итоге француз потерял из-за штрафа всего одну позицию и всё же оформил чемпионский титул.

8 октября. Безумный первый круг в гонке DTM на «Хоккенхаймринге»

В первой гонке финального этапа сезона чемпионата DTM безумным выдался не какой-то конкретный эпизод, а весь шестой круг. Первая авария произошла в конце пелотона: на прямой между первым и вторым поворотами отправились в отбойник две «Ламборгини». Но самое страшное было впереди.

В борьбе за седьмое место сын Ральфа Шумахера Давид не поделил трассу с Томасом Прайнингом. На прямой перед поворотом «Мерседес» в попытке опередить соперника Шумахер наехал на бордюр, после чего его снесло прямиком в «Порше» Прайнинга. Спустя мгновение обе машины отправились в стену, усеяв трассу обломками.

Параллельно с этой аварией всё на той же прямой произошёл другой пугающий эпизод: Деннис Ольсен не смог удержать свой «Порше» на трассе, влетев в отбойник задней частью машины. В результате мощного удара из машины норвежца вылетел пылающий двигатель.

Больше всех в результате всех этих происшествий пострадал Давид Шумахер: немцу диагностировали перелом поясничного позвонка.

16 октября. Умышленный вынос соперника в NASCAR

Возвращаемся к американским гонкам. На сей раз речь пойдёт об инциденте, произошедшем в NASCAR Series Cup (самом престижном дивизионе). На овале в Лас-Вегасе, сражаясь с Буббой Уолласом за четвёртую позицию, Кайл Ларсон сместил в сторону оппонента, из-за чего тот соприкоснулся со стеной и немного потерял темп.

Уолласа серьёзно разозлил манёвр Ларсона – настолько, что на входе в следующий поворот он из мести протаранил заднюю часть машины обидчика. Далее «Шевроле» Ларсона направилось в стену, зацепив по пути ставшего случайной жертвой чужих разборок Кристофера Белла, который, к слову, являлся участником плей-офф. Также заезд в стене закончил срежиссировавший аварию Уоллас.

Покинув машину, Бубба тут же направился к Ларсону, дабы продолжить выяснение отношений. Гонщики немного потолкались, но до полноценной драки, к счастью, не дошло. Что касается санкций, то Уоллас впоследствии получил дисквалификацию на следующий этап первенства Series Cup.

31 октября. Обгон из компьютерной игры в реальной гонке

Зрителям гонки NASCAR Series Cup в Мартинсвилле посчастливилось лицезреть обгон года, а может быть, и десятилетия. Главным героем в тот день стал финишировавший на четвёртом месте Росс Честейн. Последний круг гонки он начинал девятым, а для того, чтобы попасть в финал и продолжить борьбу за титул, Честейну необходимо было отыграть как минимум две позиции. К последнему повороту он подходил всё на той же девятой позиции. В этой ситуации ему было уже нечего терять, и тогда он решился на абсолютно безумный и в то же время гениальный манёвр.

Не сбавляя газа, Честейн повернул руль в сторону стены. Под аккомпанемент искр и скрежета металла он проскользил по стене, опередив разом пятерых соперников! Этот трюк позволил Россу пробиться в финал сезона. После гонки Честейн признался, что на этот манёвр его вдохновила компьютерная игра NASCAR 2005, в которой он неоднократно проворачивал подобный трюк.

11 ноября. Поул Кевина Магнуссена

Если в 2021 году Формула-1 нас периодически баловала неожиданными исходами, то минувший сезон оказался куда более предсказуемым. Единственная громкая сенсация прогремела уже под конец сезона в Сан-Пауло: победу в квалификации одержал пилот скромного «Хааса» Кевин Магнуссен.

Во втором сегменте над «Интерлагосом» зарядил дождь. С каждой минутой погодные условия становились всё тяжелее и тяжелее. В решающем сегменте квалификации первым выехать на трассу решился Магнуссен. Датчанин вполне ожидаемо возглавил протокол после первого боевого круга, а вот что стало сюрпризом, так это лидерство Кевина после того, как каждый из претендентов на поул проехал свой быстрый круг.

Далее Джордж Расселл увязнет в гравии, тем самым вызвав красные флаги. Для Магнуссена это был самый настоящий джекпот, ведь в это время дождь только усиливался. После возобновления сессии перебить время датчанина уже не представлялось возможным. Так Магнуссен принёс «Хаасу» первый поул в истории команды.