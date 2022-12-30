Рейтинг: 20 лучших гонщиков 2022 года. Решите, кто же действительно сильнейший!

Мы с вами, наши любимые читатели, уже определили лучшего гонщика Формулы-1 прошедшего сезона. Там интриги не получилось: уж слишком хорош был Макс Ферстаппен, чтобы вы вдруг проголосовали за кого-то ещё. Но как насчёт голосования, в котором будут не только пилоты Формулы-1, а вообще все лучшие гонщики автоспорта образца 2022 года? Точно ли Макс круче самого молодого чемпиона мира по ралли, нового триумфатора MotoGP, блестящего новичка Формулы-3 или, например, легендарного Себастьена Лёба? Решать вам, а мы кратко расскажем о каждом из претендентов!
Если считаете, что какой-то вариант должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
Нассер Аль-Аттия
В 2022 году катарец в четвёртый раз стал победителем ралли-марафона «Дакар», не оставив шансов Лёбу и остальным конкурентам. Опередил Нассер Себастьена и в общем зачёте нового чемпионата мира по ралли-рейдам.
Калле Рованперя
Финн в 2022 году не просто стал чемпионом мира по ралли, а установил рекорд: свой первый титул Рованперя оформил на следующий день после 22-летия, став самым молодым триумфатором в истории WRC. Шесть побед в 13 этапах, пять — в первых семи!
Себастьен Лёб
48 лет – не возраст для великого раллиста! 2022 год Себастьен начал со второго места на «Дакаре», после чего стремительно отправился на Ралли Монте-Карло WRC — и там выиграл! Наконец, Леб стал чемпионом электросерии «Экстрим Е».
Дмитрий Сотников
Ещё один победитель «Дакара» в нашем списке. Правда, в отличие от Аль-Аттии, у пилота «КАМАЗ-мастер» не будет шанса защитить титул в 2023-м. Отметим, что, помимо гонки в Саудовской Аравии, Сотников первенствовал и на «Шёлковом пути».
Макс Ферстаппен
15 побед за сезон — что тут скажешь! Голландец внешне легко и непринуждённо отыграл отставание от Леклера и оформил второй титул. Да, в распоряжении Макса оказалась машина, которая во второй части сезона была уверенно быстрейшей, но именно Ферстаппен реализовал её потенциал.
Джордж Расселл
Ликуйте, хейтеры Льюиса Хэмилтона: в этом рейтинге семикратного чемпиона нет, зато присутствует его напарник. Расселлу удалось опередить Льюиса в первый же совместный сезон в составе «Мерседеса», что дорогого стоит. Да, где-то везло, но на Гран-при Бразилии Джордж победил более чем заслуженно.
Джоуи Логано
Логано стал двукратным чемпионом NASCAR Series. Джоуи одержал за сезон четыре победы, но две из них — в плей-офф, а последнюю — в финале сезона. Максимально грамотное и мощное выступление!
Франческо Баньяя
Итальянец на «Дукати», казалось, ошибался слишком много и часто, чтобы мечтать о звании чемпиона. Однако семь побед — из них четыре подряд! — позволили Баньяе догнать и обогнать Куартараро. Так Пекко стал первым итальянцем-чемпионом после Росси.
Уилл Пауэр
Пауэр стал семикратным чемпионом IndyCar, причём нынешний титул взял после паузы в семь сезонов! Уилл сделал верные выводы после неубедительного 2021 года (девятое место). За 17 этапов Уилл лишь четырежды финишировал ниже шестого места. Пять поулов Пауэра позволили Уиллу побить рекорд Марио Андретти — теперь у действующего чемпиона 68 поул-позишен против 67 у легенды Америки.
Ландо Норрис
Ландо — единственный гонщик не из трёх топ-команд Формулы-1, которому удалось подняться на подиум в сезоне-2022. Норрис фактически уничтожил карьеру Риккардо и на фоне проблем австралийца почти в одиночку тащил «Макларен» к четвёртому месту. Не дотащил, но всё равно явно стал «лучшим из остальных» в Ф-1.
Шелдон ван дер Линде
Южноафриканец стал чемпионом DTM, причём красиво оформил победу. В финальной гонке сезона Шелдон прорвался с 16-го места на второе и сохранил лидерство в общем зачёте.
Шарль Леклер
Монегаск полсезона боролся за чемпионство с Ферстаппеном, а затем всё-таки сумел отбить вторую позицию от атак Серхио Переса. Отметим блестящие выступления Леклера по субботам, но всё-таки есть над чем работать. В день гонки без ошибок не обходилось, плюс, по ощущениям, Шарль не может заставить команду работать на себя и как следует.
Чейз Эллиотт
В прошедшем сезоне NASCAR Чейз стал победителем регулярного сезона чемпионата и одержал пять побед. В плей-офф получилось стать лишь четвёртым, но это не умаляет заслуг Эллиотта.
Брендон Хартли
Да, в Формуле-1 Хартли себя не проявил, но в гонках на выносливость он был и остаётся королём. В 2022 году экипаж новозеландца вновь выиграл «24 часа Ле-Мана» (на счету Брендона — поул) и весь чемпионат мира WEC.
Фелипе Другович
Пусть и на третий сезон, но бразилец всё-таки стал чемпионом Формулы-2, причём убедительно. При этом Другович выступал в составе далеко не доминирующей команды «МП Моторспорт». Теперь будет работать резервистом «Астон Мартин».
Томоки Нодзири
Томоки второй раз подряд стал чемпионом Супер Формулы, причём с огромным преимуществом: ставшего вторым Сашу Фенестраза Нодзири опередил на 65 очков.
Фабио Куартараро
Это должен был быть год француза в MotoGP. Гонщик «Ямахи» уверенно лидировал в общем зачёте, выступая гораздо стабильнее всех соперников. Ещё за четыре этапа до конца Фабио имел запас в 18 очков, но странный и резкий спад отбросил Куартараро на второе место.
Зейн Мэлоуни
Мэлоуни провёл блестящий дебютный сезон в Формуле-3, занял второе место и стал лучшим новобранцем. Зейн выиграл три финальные основные гонки Ф-3 и заслужил приглашение в молодёжную программу «Ред Булл».
Джозеф Ньюгарден
Третий сезон кряду Ньюгарден становится вице-чемпионом IndyCar — стабильность, вызывающая уважение! Джозефу не хватило 16 очков до Уилла Пауэра, но при этом Ньюгарден одержал пять побед против одной — подкосила неудачная серия на старте сезона.
Стоффель Вандорн
За весь победный сезон в Формуле-Е бельгиец лишь три раза не попал в первую пятёрку и лишь однажды остался без очков. Да, и победа была лишь одна, но за счёт стабильно сильных выступлений Вандорн взял титул с отрывом в 33 очка от Митча Эванса.
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