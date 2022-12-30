Рейтинг: 20 лучших гонщиков 2022 года. Решите, кто же действительно сильнейший!

Мы с вами, наши любимые читатели, уже определили лучшего гонщика Формулы-1 прошедшего сезона. Там интриги не получилось: уж слишком хорош был Макс Ферстаппен, чтобы вы вдруг проголосовали за кого-то ещё. Но как насчёт голосования, в котором будут не только пилоты Формулы-1, а вообще все лучшие гонщики автоспорта образца 2022 года? Точно ли Макс круче самого молодого чемпиона мира по ралли, нового триумфатора MotoGP, блестящего новичка Формулы-3 или, например, легендарного Себастьена Лёба? Решать вам, а мы кратко расскажем о каждом из претендентов!

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