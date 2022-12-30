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Представители автоспорта, умершие в 2022-м: Дитрих Матешиц, Патрик Тамбе, Виктор Стиман, Тони Брукс

Дитрих, проследите там за ними! Кого потерял автоспорт в 2022 году
Дмитрий Захарченко
Кого потерял автоспорт в 2022 году
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Незаменимые всё-таки есть.

В предпоследний день года прощаемся с навсегда ушедшими представителями автоспорта.

Дэнни Онгейс (21.05.1942 — 26.02.2022)

Дэнни Онгейс в 70-х и 80-х гонялся в USAC и IndyCar, свыше десяти раз выходил на старт «500 миль Индианаполиса», трижды выступал в «24 часах Ле-Мана» и принял участие в четырёх Гран-при Формулы-1 (финиш на седьмом месте в Моспорте в 1977-м). Кто-то скажет, что у Онгейса не было громких побед, но это будет не совсем так: в 1981 году гонщик попал в жуткую аварию на «Старой кирпичнице», машина разлетелась на куски — ноги и руки пилота торчали оттуда, где должны были быть обтекатели. Многочисленные переломы и вонзившиеся в тело обломки не остановили Онгейса — уже в следующем году он снова стоял на старте «пятисотки», что на фоне полученных травм само по себе было подвигом.

Авария Онгейса в Индианаполисе в 1981 году

Авария Онгейса в Индианаполисе в 1981 году

Фото: indycar.com

При этом о личной жизни Онгейса вообще ничего не известно: гонщик был скрытным. Как вспоминал один из его тим-менеджеров Джим Чэпмен, никто не знал, ни где он живёт, ни кого-либо из друзей или семьи. Роджер Пенске признавался, что так и не смог заставить Дэнни общаться с прессой. «Вся его жизнь — гонки», — отвечал за него Пенске. В 2000 году гонщик был включён в Автоспортивный зал славы США, а в 2001-м — в Зал славы спорта Гавайев, уроженцем которых был. Дэнни Онгейс скончался от сердечной недостаточности в возрасте 79 лет.

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Брюс Джонстон (30.01.1937 — 03.03.2022)

Брюс Джонстон завершил гоночную карьеру прежде чем ему исполнилось 30, и всё равно стал одним из самых известных гонщиков ЮАР. Главные достижения Джонстона: победа в «9 часах Кьялами» и четвёртое место на международном Золотом кубке в Оултон-парке — выше финишировали Джим Кларк, Грэм Хилл и Джек Брэбэм.

Брюс Джонстон в 2017 году

Брюс Джонстон в 2017 году

Фото: Motorsport South Africa

С гонками Брюс покончил в 25 лет, когда решил строить карьеру и заниматься бизнесом, однако окончательно отказаться от своей страсти не смог: Джонстон поддерживал различные спортивные проекты, а также был одним из идеологов и участников исторических гонок в Южной Африке, которыми занимался буквально до самой смерти. Джонстону было 85 лет.

Вик Элфорд (10.06.1935 — 13.03.2022)

Вик Элфорд гонялся буквально на всём, у чего было четыре колеса. Он выступал в Формуле-1, гонках на выносливость, ралли и даже американских CanAm и NASCAR. Для иллюстрации его карьеры можно вспомнить 1968 год: Элфорд сначала выиграл Ралли Монте-Карло на «Порше» 911, затем победил в «24 часах Дайтоны» (первая победа «Порше» в суточных марафонах), первенствовал в «Тарга Флорио» (отыграв потерянные на первом круге 18 минут) и дебютировал в Формуле-1, финишировав четвёртым под дождём в Руане. Всё это — в течение пяти месяцев.

Вик Элфорд после победы в Ралли Монте-Карло 1968 года

Вик Элфорд после победы в Ралли Монте-Карло 1968 года

Фото: Keystone/Hulton Archive/Getty Images

То четвёртое место так и осталось для Элфорда лучшим в Формуле-1, однако он был по-настоящему быстрым гонщиком и в разное время ставил рекорды «Нюрбургринга», «Дайтоны», «Себринга», «Лагуна Секи» и «Роуд Атланты», а также трассы в Ле-Мане, где он, к слову, одержал две победы (в 1967-м в классе S 2.0 и в 1973-м в классе GT 5.0). А в 1972 году Элфорд остановился и бросил машину прямо по ходу гонки, когда увидел горящую «Феррари» — гонщика в ней уже не было, он спасся, но именно Вик первым увидел машину Йо Боннье, которая от столкновения перелетела через заграждения. За героизм президент Франции пожаловал Элфорду орден. Гонщик скончался в возрасте 86 лет от рака.

Кунимицу Такахаси (29.01.1940 — 16.03.2022)

Кунимицу Такахаси — легенда японского автоспорта, первый представитель своей страны, выигравший Гран-при по мотогонкам. После аварии Кунимицу решил покончить с мотоциклами и пересел за руль четырёхколёсной техники — и не вылезал из-за него вплоть до 59 лет. На счету Такахаси четыре титула японского чемпионата Прототипов, многочисленные победы в Супер Формуле и даже победа в классе GT2 «24 часов Ле-Мана» 1995 года — японцу к тому моменту было 55 лет.

Кунимицу Такахаси на этапе MotoGP в 2019 году

Кунимицу Такахаси на этапе MotoGP в 2019 году

Фото: Mirco Lazzari gp/Getty Images

Однако в Японии Такахаси-сан прежде всего известен как отец дрифта. В раллийных гонках Такахаси использовал уникальную технику прохождения поворота в заносе — её подсмотрели уличные гонщики и стали отрабатывать приёмы в нелегальных уличных гонках, а затем увлечение переросло в новую автоспортивную дисциплину. Кунимицу Такахаси скончался в возрасте 82 лет от лимфомы.

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Рейне Виселль (30.09.1941 — 20.03.2022)

Рейне Виселль попал в Ф-1 после гибели Йохена Риндта — напарник австрийца Джон Майлз отказался выступать за «Лотус», и его место занял швед. Первая же зачётная гонка принесла Виселлю подиум — в Уоткинс-Глене Рейне финишировал третьим, уступив лишь партнёру по команде Эмерсону Фиттипальди и мексиканцу Педро Родригесу на БРМ.

Рейне Виселль с коллегами (крайний справа в верхнем ряду) в 2013 году

Рейне Виселль с коллегами (крайний справа в верхнем ряду) в 2013 году

Фото: Moni Fellner/Getty Images

Но других успехов в карьере гонщика не было: в 1971-м он продолжил выступать за «Лотус», но выше четвёртого места не поднимался, а после ухода из команды не набрал ни одного очка. На счету Рейне также четыре старта в Ле-Мане, но ни в одной из гонок его экипаж не добрался до финиша. Виселль скончался в возрасте 80 лет в Таиланде, где жил последние годы.

Тони Брукс (25.02.1932 — 03.05.2022)

Тони Брукса наряду со Стирлингом Моссом регулярно называют в числе лучших пилотов в истории Ф-1, так и не ставших чемпионами. При этом сам Брукс становиться профессиональным гонщиком не собирался, для него главным занятием в жизни была стоматологическая практика — Тони приходилось отпрашиваться с работы, чтобы участвовать в заездах.

Майк Хоторн поздравляет Тони Брукса с победой на Гран-при Италии 1958 года

Майк Хоторн поздравляет Тони Брукса с победой на Гран-при Италии 1958 года

Фото: Keystone/Getty Images

В сезоне-1959 у Брукса были шансы на чемпионство, однако в США он занял только третье место и уступил титул Майку Хоторну. Тем не менее к этому моменту у него на счету было уже шесть побед на этапах чемпионата мира — и по этому показателю Тони занимал четвёртое место. Брукс скончался в возрасте 90 лет.

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Шестеро на острове Мэн

Марк Пёрслоу (01.09.1992 — 01.06.2022). За последние 85 лет лишь один раз на Турист Трофи на острове Мэн никто из пилотов не погибал (в 1982-м). Первой жертвой безумной мотогонки в этом году стал Марк Пёрслоу — 29-летний парень, который неоднократно выступал здесь ранее и выиграл в 2015 году. На третьем круге квалификации Марк потерял управление и вылетел с трассы, получив несовместимые с жизнью травмы.

Сезар Шаналь (дата смерти — 04.06.2022) и Оливье Лаворель (24.10.2022). Тремя днями позже во время заезда сайдкаров в аварию попал экипаж Сезара Шаналя и Оливье Лавореля — и последнего объявили погибшим. Однако позже организаторы выпустили другое объявление — из-за «ошибки идентификации» погиб именно Сезар Шаналь, а Лаворель выжил. К тому моменту Шаналь стал уже третьей жертвой гонки. Его напарник скончается несколькими месяцами позже и станет шестой жертвой.

Дейви Морган на гонках Турист Трофи в 2011 году

Дейви Морган на гонках Турист Трофи в 2011 году

Фото: Isle of Man TT

Дейви Морган (1969 — 06.06.2022). Ещё до того, как организаторы идентифицировали Шаналя, на последнем круге заезда Supersport разбился 52-летний ветеран Турист Трофи Дейви Морган — для него это был 80-й старт на этой трассе. Болельщики приветствовали Моргана издалека — его было видно издалека благодаря розовому шлему — Морган участвовал в благотворительной программе по сбору денег на борьбу с раком.

Роджер и Брэдли Стоктоны (дата смерти — 10.06.2022). Ещё через несколько дней на финальном круге Сайдкаров в аварию попал экипаж Роджера и Брэдли Стоктонов — оба погибли. И хотя для Брэдли это был дебют на острове Мэн, его отец гонялся здесь на протяжении 20 лет, а в прошлом году они стали вторыми в британском Кубке сайдкаров.

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Бобби Ист (17.12.1984 — 13.07.2022)

В начале 2000-х Бобби Ист был восходящей звездой и в 16 лет стал самым молодым победителем гонки USAC National Midget. Тремя годами спустя он стал Гонщиком года USAC и выиграл титул в этой серии, а уже в следующем сезоне дебютировал в NASCAR. Увы, подняться выше второго дивизиона Ист так и не смог и завершил карьеру уже в конце 2000-х.

Бобби Ист со своим наставником на этапе NASCAR Craftsman Truck Series в 2006 году

Бобби Ист со своим наставником на этапе NASCAR Craftsman Truck Series в 2006 году

Фото: Joe Robbins/Getty Images for NASCAR

В середине июля на заправке в Вестминстере, штат Калифорния, с Истом заговорил находящийся в розыске за нарушение условий досрочного освобождения Трент Миллсап, между ними завязалась драка, и последний ударил экс-пилота ножом в сердце. Бобби доставили в больницу, но от полученных травм он в итоге скончался. Миллсап три дня прятался в Анахайме — при попытке задержания он открыл стрельбу и был убит ответным огнём.

Рэй Кресп (25.08.1928 — 18.08.2022)

В середине прошлого века Рэй Кресп был одним из главных австралийских гонщиков в британском спидвее — мотогонках по овалу без тормозов. Буквально — у этих мотоциклов нет тормозов. В Великобританию австралиец перебрался в 1956-м, а пятью годами позже пробился на чемпионат мира по спидвею в Мальмё, где занял 14-е место, уступив в том числе Игорю Плеханову — двукратному вице-чемпиону мира. В 1962-м Кресп даже участвовал во внезачётной гонке на машинах Формулы-1 в Уэстмиде, но на середине дистанции сошёл.

Британские финалы по спидвею 1964 года

Британские финалы по спидвею 1964 года

Фото: Evening Standard/Hulton Archive/Getty Images

В Великобритании Кресп выступал вплоть до 1966 года — он так и не добился крупных успехов, но в каждом клубе, в котором выступал, обладал репутацией крепкого и надёжного райдера. После завершения спортивной карьеры Рэй несколько лет проработал секретарём Ассоциации райдеров спидвея, а затем вернулся с семьёй в Австралию и пропал с радаров. Кресп скончался за неделю до 94-летия.

Дитрих Матешиц (20.05.1944 — 22.10.2022)

Для всего мира Дитрих Матешиц прежде всего известен как бизнесмен и сооснователь корпорации «Ред Булл», но для паддока Ф-1 его имя в первую очередь ассоциируется со страстной любовью к гонкам и меценатством — как иначе объяснить те суммы, которые он вложил в автоспорт? Матешиц пришёл в «Большие призы» в 90-х — в качестве спонсора, а в 2010-м уже его собственная команда выиграла чемпионский титул и Кубок конструкторов.

Кристиан Хорнер и Дитрих Матешиц

Кристиан Хорнер и Дитрих Матешиц

Фото: Mark Thompson/Getty Images

Буквально с нуля вместе с Хельмутом Марко, Кристианом Хорнером и Эдрианом Ньюи он выстроил одну из самых успешных команд в истории Ф-1. Команду, которая четыре года подряд оставалась непобедимой, потерпела поражение, но смогла вернуться на вершину. Команду, которая поддерживала десятки пилотов по всему миру — и привела в Ф-1 Даниила Квята. Команду, создать которую любому другому показалось бы невозможным.

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Мауро Форгьери (13.01.1935 — 02.11.2022)

Мауро Форгьери не собирался идти в гонки — его интересовала авиация, но практику всё же решил проходить в «Феррари» — по настоянию отца, механика «Скудерии». Мауро быстро сработался с другими инженерами, и, когда годом позже многие из них ушли, Энцо Феррари лично попросил Форгьери заняться «всеми техническими вопросами» в Маранелло. В конце концов недавний практикант покинул команду лишь через 27 лет.

Мауро Форгьери в 2019 году

Мауро Форгьери в 2019 году

Фото: Getty Images for Museo Nazionale dell'Automobile

Форгьери ещё в 1968 году придумал DRS: заднее антикрыло на его «Феррари» обладало гидравлическим приводом и могло менять угол атаки. Именно Форгьери строил машины для Ники Лауды в середине 1970-х, он же предложил к 250 GTO для гонок на выносливость. Он же в 1979-м разработал полуавтоматическую трансмиссию, которая, правда, дебютировала в гонках лишь десятью годами позднее, когда Мауро уже не было в команде.

Кой Гиббс (09.12.1972 — 06.11.2022)

Кой — сын Джо Гиббса, легендарного тренера «Вашингтон Редскинз» и основателя одной из сильнейших команд NASCAR «Джо Гиббс Рейсинг». Кой-сам был пилотом и в 18 лет выступал в третьем дивизионе гонок сток-каров, но дальше второго дело не пошло. В 24 он решил помогать отцу иначе и возглавил его мотокроссовую команду, а затем стал правой рукой в главной структуре «Джо Гиббс Рейсинг».

Слева направо: Кой, Джо, Тай и Хизер Гиббсы, 5 ноября 2022 года

Слева направо: Кой, Джо, Тай и Хизер Гиббсы, 5 ноября 2022 года

Фото: Meg Oliphant/Getty Images

5 ноября этого года сын Коя — Тай Гиббс — выиграл финальную гонку сезона второй лиги NASCAR и стал чемпионом. Первыми пилота поздравили родители, но праздник решили отложить — на следующий день Таю предстоял заезд Кубка — высшего дивизиона NASCAR. Следующей ночью Кой Гиббс неожиданно скончался во сне в возрасте 49 лет.

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Виктор Стиман (15.06.2000 — 11.11.2022)

Виктор Стиман дебютировал в Supersport 300, гонках поддержки мирового Супербайка, в 18 лет, и в свой второй полный сезон одержал первую победу. Но по-настоящему датчанин стал раскрываться лишь с переходом в «Кавасаки» в этом году, когда выиграл три гонки и боролся за чемпионство.

Виктор Стиман после победы на предпоследнем этапе сезона-2022

Виктор Стиман после победы на предпоследнем этапе сезона-2022

Фото: FIM

Будущая блестящая карьера оборвалась на финальном этапе сезона в Алгарви — Стиман упал с мотоцикла, а в него врезался один из соперников. Врачи три дня боролись за жизнь Виктора, но так и не смогли спасти. Двумя днями позже от сердечного приступа скончалась мать гонщика — Флора ван Лимбек. Ей было 59 лет.

Сергей Балдыков (20.10.1964 — 18.11.2022)

Сергей Балдыков — один из самых ярких пилотов российских гонок 90-х годов, на его счету титул чемпиона РСФСР, второе место на чемпионате СССР, победы в трековых гонках и два триумфа в «Гонке звёзд» в Раменском. В 1994-м Сергей дебютировал в чемпионате Европы и в 1997-м завоевал второе место на ралли в Греции, а годом позже трижды был на третьей позиции и по итогам сезона расположился на восьмой строчке общего зачёта.

Сергей Балдыков

Сергей Балдыков

Фото: РАФ

Спортивную карьеру пилот завершил в середине 2000-х и с тех пор активно помогал в подготовке молодым пилотам, передавая им свой опыт. Балдыков скончался в середине ноября в родном Ижевске на 59-м году жизни.

Патрик Тамбе (25.06.1949 — 04.12.2022)

Патрик Тамбе появился в Формуле-1 в 1977-м, гонялся с Джеймсом Хантом за «Макларен» и выиграл две гонки за «Феррари», в которую пришёл в 1982-м после гибели своего близкого друга Жиля Вильнёва. После ухода из Маранелло в конце 1983 года Тамбе перешёл в «Рено», но, как и ранее в Ле-Мане, французские машины редко добирались до финиша. Тем не менее ещё три раза Патрик на подиуме побывал.

Патрик Тамбе с журналистом разглядывает комикс про Мишеля Вальяна, 1983 год

Патрик Тамбе с журналистом разглядывает комикс про Мишеля Вальяна, 1983 год

Фото: Cees de Boer/CC0

После Ф-1 Тамбе вернулся на старт «24 часа Ле-Мана» и в составе экипажа «Ягуара» занял четвёртое место в «абсолюте», а затем дважды финишировал в топ-3 на ралли «Дакар». И это ещё не всё: француз гонялся на льду и даже на водных мотоциклах. В последние годы жизни экс-пилот страдал от диабета и болезни Паркинсона, он скончался в возрасте 73 лет.

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Филипп Стрейфф (26.06.1955 — 23.12.2022)

Автоспортом Стрейфф занялся относительно поздно и в Гран-при Формулы-1 дебютировал в 29 лет — во Франции он выступил в составе «Рено» вместе с Уориком и Тамбе. В тот раз блеснуть не удалось, но в концовке 1985-го Филипп стал третьим в Аделаиде и на следующий год стал основным пилотом «Тиррелла», однако на подиум больше не поднимался.

Филипп Стрейфф с маршалами Гран-при Монако 2010 года

Филипп Стрейфф с маршалами Гран-при Монако 2010 года

Фото: Marco Cot/CC BY 3

В 1988-м Стрейфф перешёл в крошечную команду AGS, которая выступала одной машиной, однако даже на ней французу удавалось иногда приезжать в топ-10. Но на предсезонных тестах гонщик попал в аварию и до конца жизни остался прикованным к инвалидному креслу. Он скончался в конце декабря в возрасте 67 лет.

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