Драма на старте «Дакара»: действующий чемпион сразу угодил в больницу. Итоги первого дня

С «КАМАЗ-мастер» или без него, а очередное издание ралли «Дакар» стартовало. 31 декабря прошёл короткий пролог гонки, а 1 января состоялся первый полноценный спецучасток длиной 386 километров. И он сумел ударить по некоторым фаворитам.

MOTO: моментальная катастрофа чемпиона

День только начался, а мы уже лишились действующего победителя гонки. Сэм Сандерленд, рассчитывавший повторить свой успех, вместо этого очутился в одной из больниц Саудовской Аравии. Британец был быстрейшим на первой отсечке, но уже на 52-м километре угодил в серьёзную аварию. Сандерленд пожаловался на сильную боль в спине, после чего его отправили на вертолёте к медикам. При этом для Сэма типичен подход «или успех, или провал»: за десять лет выступлений у него две победы, два подиума и шесть сходов.

В отсутствие чемпиона лучший результат показал Рики Брабек, но не обошлось без вмешательства стюардов: сразу несколько лидеров получили небольшие штрафы за превышение максимальной скорости. Так или иначе, пока всё очень плотно: девять гонщиков уместились в четыре минуты.

SSV&QUAD: штраф лишил литовца победы

Не обошлось без штрафов и у стандартных мотовездеходов. Литовец Рокас Бачюска схлопотал 15-минутное наказание и упал с первой позиции на десятую, отдав победу Эрику Гочалу. Знакомая фамилия, не правда ли? Эрик — сын Михала Гочала (третье время дня) и племянник Марека (седьмое). Так что теоретически семья Гочалов может вообще не оставить остальным ни единого места на подиуме! Посмотрим.

Увы, моментально столкнулся с проблемами саудо-русский экипаж Ясира Сейдана и Алексея Кузьмича. Поначалу они неплохо шли по точкам, но затем остановились почти на шесть часов. Увы, шансов на высокое место в «абсолюте» не осталось — теперь бы вообще продолжить выступления.

В зачёте мотовездеходов-прототипов быстрейшим стал Франсиско Лопес Контардо, но тут сразу пять гонщиков уместились в четырёх минутах — включая Сета Кинтеро, который год назад выиграл все спецучастки, кроме первого, где сразу же потерял шансы на общий успех. Что ж, на сей раз Кинтеро не победил, но и времени не потерял — последим за его темпом дальше.

В категории квадроциклов плотнейшая борьба за победу между Мануэлем Андухаром и Александром Жиру: их разделили всего 44 секунды. Остальные сразу же проиграли больше десяти минут.

CAR: битва легенд

В, пожалуй, самом интересном для нас теперь классе «Дакара» первый день оправдал ожидания: представители «Ауди», «Тойоты» и «Продрайва» были максимально близки по темпу. Казалось, что день останется за Маттиасом Экстрёмом на «Ауди», но в итоге шведа ждало двойное разочарование. Во-первых, под финиш он чуть сдал и пропустил вперёд Карлоса Сайнса и Себастьена Лёба. Во-вторых, третье место потом превратилось для Экстрёма в 13-е: шведу присудили 15-минутный штраф. Так или иначе, скорость у «Ауди» есть. Третий член заводской команды немцев Стефан Петерансель проиграл почти девять минут, но ему пришлось отказаться от риска после прокола двух колёс.

Один прокол, кстати, был и у Сайнса, но после замены колеса Карлос сумел отыграться и порадовать сына: Сайнс-младший прибыл на старт гонки и сразу же увидел победу отца. Теперь, получается, нужно оставаться на все две недели и становиться своеобразным талисманом!

Карлос Сайнс-старший с семьёй после победы на первом этапе «Дакара» Фото: Red Bull Content Pool

Отметим, что в топ-6 попали сразу три прототипа «Продрайва» — хорошая заявка на будущее и точно хорошие новости для Лёба, Шишери и литовца Жалы. А вот действующий победитель ралли Нассер Аль-Аттия начал с проигрыша семи минут — неприятно, но не смертельно. По крайней мере, завтра у катарца будет выгодная стартовая позиция.

«Дакар». Первый этап. Внедорожники



1. Карлос Сайнс-старший (Испания, «Ауди») — 3:20.41.

2. Себастьен Лёб (Франция, BRX) +0,23.

3. Маттиас Экстрём («Ауди») +0,47.

4. Герлен Шишери (Франция, BRX) +1,14.

5. Язид Аль-Раджи (Саудовская Аравия, «Тойота») + 1,59.

6. Вайдотас Жала (Литва, BRX) +5.28

7. Брайан Барагванат (ЮАР, Century) +6,33.

8. Орландо Терранова (Аргентина, BRX) + 6,59.

9. Нассер Аль-Аттия (Саудовская Аравия, «Тойота») +7,09.

10. Якуб Пшигонски (Польша, «Мини») +8,52.

11. Стефан Петерансель (Франция, «Ауди») +8,54.

TRUCK: чешский дебют

Участники грузового зачёта оказались в непривычной ситуации: с исчезновением очевидных фаворитов в лице гонщиков «КАМАЗ-мастер» их бывшие конкуренты должны были самостоятельно определять верный темп и открывать трассу. Пока лучше всех с этим справляется Мартин Мацик, который и в прошлые годы демонстрировал серьёзную скорость, а теперь имеет все шансы побороться за победу. В первый день Мацик «привёз» почти шесть минут своему соотечественнику Алешу Лопрайсу — остальные проиграли больше десяти.

Отметим слабоватый старт Мартина ван ден Бринка, который проиграл более получаса. Возможно, Мартин намерен сосредоточиться на помощи своему сыну Митчелу — вот у него отличное третье время. Собственно, Бринк-младший стал единственным, кто разбил группу из четырёх представителей Чехии. Правда, ставший пятым Мартин Шольтис тоже заработал 15-минутный штраф и откатился подальше.

«Дакар»-2023. Первый этап. Грузовики



1. Мартин Мацик-младший (MM Technology) — 3:57.18.

2. Алеш Лопрайс (Praga) +5.01.

3. Митчел ван ден Бринк (Team de Rooy) +9.18.

4. Ярослав Вальтр (Tatra) +11.05.

5. Янус ван Кастерен (Team de Rooy) +15.28.

6. Кес Колен (PROJECT 2030) +28.33.

7. Мартин Шольтис (Tatra) +28.50.

8. Бен Ван де Лар (Fried Van De Laar) +28.58.

9. Вайдотас Пашкевичюс (Fesh Fesh Team) +32.04.

10. Мартин ван ден Бринк (Team de Rooy) +34.10.

Что дальше?

2 января участников ждёт этап с боевой дистанцией 430 километров. Организаторы обещают серьёзные дюны — именно в них, вероятнее всего, определятся победители дня.