Рейтинг: 15 легендарных побед Михаэля Шумахера. Какая всё-таки круче всех?

Сегодня, 3 января, легендарному Михаэлю Шумахеру исполняется 54 года. Про семикратного чемпиона мира за всё время написано, мягко говоря, немало — не так легко найти какую-то свежую, неизбитую тему. Но мы и не будем пытаться этого сделать. Вместо этого редакция «Чемпионата» отобрала 15 побед Михаэля в Формуле-1, которые кажутся нам самыми легендарными. А теперь мы предлагаем вам, любимые читатели, самим решить, какой из успехов Шумахера за его карьеру в чемпионате мира был самым крутым. Читайте, решайте, ностальгируйте!
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Гран-при Бельгии — 1995
Потрясающий прорыв Шумахера с 16-го места. Немец довольно быстро пробился в группу лидеров (не обошлось без парочки сходов и аварий), а затем смело решил «сэкономить» пит-стоп, оставшись под дождём на сликах. Михаэль пропустил-таки Хилла, но трасса тут же подсохла — и немец снова вышел вперёд. Теперь уже навсегда!
Гран-при Испании — 1996
Первая победа Михаэля в составе «Феррари». Под ливнем немец оказался просто неудержим: он был быстрее конкурентов на несколько секунд на круге! После обгона Вильнёва Шумахер оставил соперников далеко позади — даже несмотря на перебои в работе двигателя.
Гран-при Монако — 1997
Ещё одна дождевая победа с огромным отрывом. Шумахер уже после первого круга оторвался от соперников на несколько секунд, а к финишу довёл отрыв до минуты — даже несмотря на короткую экскурсию в зону вылета. Сработали и старт на дождевых шинах, и выбор машины с настройками под дождь.
Гран-при Франции — 2004
Ещё один легендарный тактический триумф. Шумахер не мог совладать с Алонсо и его «Рено», так что Росс Браун довольно рано решил перевести Михаэля на тактику аж с четырьмя пит-стопами! Ранний и быстрый второй позволил немцу выйти в лидеры, а к четвёртому пилот «Феррари» создал достаточный отрыв, чтобы остаться впереди испанца после визита в боксы.
Гран-при Европы — 1995
Ещё одна памятная победа из второго чемпионского сезона Михаэля. После финального пит-стопа Шумахер проигрывал Алези порядка 30 секунд, но на свежих шинах отправился в погоню, настиг «Феррари» незадолго до финиша и смелым манёвром опередил Жана.
Гран-при Австрии — 2003
Шумахер победил, даже несмотря на пожар в боксах! Из-за проблем с заправочным оборудованием во время пит-стопа Михаэля на пару секунд вспыхнуло пламя, однако возгорание ликвидировали, а машина не получила повреждений. Из-за потери 12 секунд в боксах Михаэль упустил лидерство, но лишь на время: Монтойя сошёл, а Райкконена немец весьма быстро опередил снова.
Гран-при Сан-Марино — 2003
Тяжёлый день для братьев Шумахеров: Михаэль и Ральф вышли на старт при том, что накануне скончалась их мама Элизабет. Именно братья вели спор за победу: пилот «Уильямса» опередил Михаэля на старте, но оттянутый первый пит-стоп позволил Шумахеру-старшему вернуть первое место.
Гран-при Китая — 2006
Последняя победа в карьере Михаэля. В непростых погодных условиях Шанхая Шумахер сумел надавить на дуэт «Рено» и воспользоваться ошибками и проблемами Алонсо и Физикеллы. После триумфа на Гран-при Китая Михаэль сравнялся с Фернандо по очкам в общем зачёте…
Гран-при Малайзии — 2001
Две «Феррари» должны были спокойно отправиться в сторону дубля, но лидерство в гонке сыграло с Шумахером и Баррикелло злую шутку: когда внезапно пошёл ливень, пилоты первыми оказались на мокром участке трассы и вылетели. Вдобавок ко всему в боксах механики вечность искали шины для болида Баррикелло, пока сзади ждал Михаэль… Однако когда гонка возобновилась после режима сейфти-кара, то на промежуточных шинах Шумахер быстро — всего за шесть кругов! — прорвался вперёд, обойдя всех конкурентов.
Гран-при Бельгии — 1992
Первая победа в карьере немца — спустя год после дебюта в чемпионате мира. Своевременный пит-стоп и переход на свежие шины позволили Шумахеру оказаться впереди Найджела Мэнселла и затем удержать лидерство до финиша.
Гран-при Венгрии — 1998
Легендарная «тактическая» победа. Проведя первую часть гонки позади Хаккинена и Култхарда, Шумахер и его командный мостик осознали: без риска с лишним пит-стопом не выиграть. Короткая вторая дозаправка позволила Михаэлю выйти в лидеры, после чего он перешёл на поистине квалификационный темп, что позволило Шумахеру остаться первым после финального пит-стопа.
Гран-при Японии — 2000
Долгожданный титул с «Феррари»! Шумахер при старте с поул-позишен отдал лидерство Хаккинену и затем оставался позади финна. «Скудерия» сумела отложить финальный пит-стоп, а вот Мике после остановки было труднее прогреть шины из-за закапавшего дождика. В итоге Шумахер остался лидером после остановки и, несмотря на огромное давление, уверенно довёл гонку до победы и чемпионства.
Гран-при Бельгии — 1997
Невероятный дебют гонки в Спа: как только пилотов отпустила машина безопасности, Шумахер последовательно прошёл Алези с Вильнёвом и всего за несколько кругов уехал от них на 17 секунд! Дело было сделано, пока конкуренты ещё даже не успели опомниться.
Гран-при Бразилии — 1994
Так уж получилось, но гонка на «Интерлагосе» стала единственным сражением Шумахера и Сенны за победу. Быстрый пит-стоп позволил Михаэлю выйти вперёд, а затем немец сумел сдержать натиск великого бразильца — вплоть до момента, когда Айртона развернуло и он заглох.
Гран-при Португалии — 1993
«Бенеттон» в 1993-м не мог соперничать с «Уильямсом» по чистой скорости, но в Эшториле Шумахер тактически переиграл Проста. Михаэль рано провёл пит-стоп, и все считали, что ему потребуется ещё одна смена шин. Однако Шумахер и «подрезал» конкурентов, и сберёг резину до финиша — неожиданная победа!
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