Рейтинг: 15 легендарных побед Михаэля Шумахера. Какая всё-таки круче всех?

Сегодня, 3 января, легендарному Михаэлю Шумахеру исполняется 54 года. Про семикратного чемпиона мира за всё время написано, мягко говоря, немало — не так легко найти какую-то свежую, неизбитую тему. Но мы и не будем пытаться этого сделать. Вместо этого редакция «Чемпионата» отобрала 15 побед Михаэля в Формуле-1, которые кажутся нам самыми легендарными. А теперь мы предлагаем вам, любимые читатели, самим решить, какой из успехов Шумахера за его карьеру в чемпионате мира был самым крутым. Читайте, решайте, ностальгируйте!

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