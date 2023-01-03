«Дакар» просто смыло! Третий день ралли пришлось прервать

Уже в третий день ралли-марафона «Дакар» в борьбу вмешалась непогода: сильный дождь доставил участникам массу проблем и подпортил трассу. В итоге организаторам пришлось остановить спецучасток досрочно. Если лидеры зачёта мотоциклов всё-таки проехали всю дистанцию, то в других классах гонщиков останавливали после 377-го или даже 335-го километров и уже потом вручную подсчитывали итоговые результаты. Ну а какие варианты, если, к примеру, сухое русло реки всего за несколько минут стремительно заполняется водой и превращается в капкан для техники? «Дакар» есть «Дакар»!

MOTO/QUAD: минус чемпион-2020

По традиции начинаем с мотоциклетного зачёта. Тут очередная громкая потеря: травму получил победитель «Дакара»-2020 Рики Брабек. После сильного падения Брабека отправили в больницу — его гонка завершена.



Быстрейшее время дня показал Дэниел Сандерс, что позволило австралийцу выйти и в лидеры общего зачёта, где он опережает главное открытие первых дней гонки — Мэйсона Кляйна. Разрыв в четыре минуты по меркам нынешнего «Дакара» — сущая ерунда. В пределах 11 минут от лидера также остаются Кевин Бенавидес, Скайлер Хоус, Хоан Барреда Борт и Тоби Прайс. Да и Пабло Кинтанилья не сильно дальше — всю эту группу можно отнести к фаворитам зачёта.



У квадроциклистов неудача подкараулила Мануэля Андухара: главный конкурент Александра Жиру потерял сразу 40 минут. Впрочем, на момент написания отчёта реальные расклады в этом классе ещё не совсем понятны. Если всё останется как есть, то, похоже, Жиру уже сейчас обеспечил себе солидный отрыв от ближайших преследователей.

CAR: очередь кошмара для Сайнса

В зачёте внедорожников дух «Дакара» в первые дни гонки словно задался целью последовательно бить по всем фаворитам гонки. Если во второй день катастрофически много времени потерял Себастьен Лёб и сильно досталось Стефану Петеранселю, то сегодня пришла очередь Карлоса Сайнса: Матадор под присмотром своего сына долго ремонтировал заднюю подвеску и потерял на этом 35 минут. А общий проигрыш за день составил почти час.

Утешать Сайнса-старшего должен тот факт, что всё небезоблачно и у его главного конкурента в лице Нассера Аль-Аттии: катарец сам уступил лучшему времени дня 20 минут — сказалось то, что Нассеру пришлось открывать для всех трассу. Тем не менее на фоне неудачи Сайнса у лидера «Тойоты» всё неплохо. Аль-Аттия теперь возглавил общий зачёт с отрывом в 13 минут от ещё одного гонщика «Тойоты» Язида Аль-Раджи. Петерансель теперь проигрывает 20 минут и вновь может мечтать о победе. Однако к стабильности «Ауди» большие вопросы…

Себастьен Лёб и в третий день ремонтировал машину Фото: Red Bull Content Pool

Лёб, увы, на третьем этапе проиграл Аль-Аттии ещё 15 минут и упустил шанс если не вернуться в борьбу, то хотя бы подарить болельщикам маленькую надежду на это. При этом два других обладателя багги «Продрайв» Герлен Шишери и Орландо Терранова, напротив, добились успеха, показав два быстрейших результата дня. Но Шишери слишком много потерял накануне, чтобы ещё на что-то надеяться в «абсолюте».



Экипаж Дениса Кротова и Константина Жильцова показал сегодня 28-й результат и должен более-менее сохранить прежние позиции в общем зачёте — где-то в начале третьего десятка.

Дакар-2023. Внедорожники. Общий зачёт после трёх этапов:



1. Нассер Аль-Аттия (Toyota) — 12:20.35.

2. Язид Аль-Раджи (Toyota) +13.19.

3. Стефан Петерансель (Audi) +20.45.

4. Симон Витс (MD) +24.53.

5. Брайан Барагванат (Century) +26.16.

6. Матье Серрадори (Century) +27.19.

7. Джиниэл де Вильерс (Toyota) +32.08.

8. Карлос Сайнс (Audi) +33.11.

9. Лукас Мораес (Toyota) +33.45.

10. Мартин Прокоп (Ford) +35.10.

T3/SSV: Сейдан и Кузьмич приходят в себя

В зачёте стандартных мотовездеходов сегодня была очередь блистать у Марека Гочала, но разрывы получились небольшими: 12 гонщиков в топ-7. Отрадно, что в их числе оказался экипаж Ясира Сейдана и Алексея Кузьмича, ставших пятыми. Да, шансов на высокое место в «абсолюте» уже нет, но можно хотя бы блеснуть на отдельных этапах. Что же до лидеров зачёта, то Марек Гочал опережает Родриго Луппи Де Оливейру на 11 с половиной минут. Литовец Рокач Бачюска идёт четвёртым.



Среди обладателей мотовездеходов-прототипов победа на счету Сета Кинтеро, но в целом результаты носят предварительный характер. Так или иначе, в генеральной классификации борьба максимально плотная: Кинтеро опережает Гийома Де Мевиуса всего на минуту, а топ-4 уместилась в семь!

TRUCK: Мацик не сдаётся

Не до конца всё понятно и в зачёте грузовиков: дело в том, что лидер по большинству точек Герт Хузинк был остановлен на трассе раньше лидеров гонки — ждём финальных подсчётов от организаторов. Скорее всего, голландцу на «Рено» присудят победу, которая ни на что не повлияет в «абсолюте»: там у Хузинка было катастрофическое отставание в 39 часов.

Что касается реальных претендентов на победу, то Алеш Лопрайс сохранил лидерство в общем зачёте после пятого результата дня. На второе место теперь вышел Ярослав Вальтр, сокративший отставание от соотечественника с 16 минут до девяти. Мартин ван ден Бринк вышел на третье место (+28 минут), Мартин Мацик после второго результата дня — на четвёртое. Чех теперь проигрывает Лопрайсу час с небольшим — впереди ещё полно времени, чтобы отыграться.



Тут важно оговориться: в отсутствие представителей «КАМАЗ-мастер» и «МАЗа», а также Жерара де Роя в пелотоне фактически не осталось стабильных гонщиков, которые способны проехать весь «Дакар» без происшествий. К тому же нынешняя гонка, как считается, сама по себе жёстче предыдущих в Саудовской Аравии. Терять время будут все, и в грузовом зачёте в отсутствие реальных лидеров победить может любой, кто пока не отстал слишком сильно.

Что дальше?

Каким получится четвёртый этап, сказать сложно. Тут вообще надо ставить вопрос по-другому: а будет ли он? Дело в том, что на завтра планировался круговой этап вокруг Хаиля — то есть местности, где сегодня был дождь и размыло дороги. Возможно, финальное решение о длине спецучастка и вообще возможности его проведения примут только утром. Ну а в теории организаторы обещали 425 боевых километров с серьёзными песчаными дюнами на старте и сложной навигацией.