Глупая авария лидера «Дакара»: влетел в лоб бедному сопернику! Итоги 4-го этапа ралли

По итогам четвёртого этапа почти во всех классах сменились лидеры общего зачёта — и только среди внедорожников стабильно лидирует Нассер Аль-Аттия. Правда, по словам самого катарца, в дальнейшем преимущество будет у его соперников из «Ауди»…



Все подробности — в очередном обзоре дня ралли «Дакар» от «Чемпионата».

MOTO/QUAD: первая победа Барреды Борта

В зачёте мотоциклов четвёртый этап быстрее всех прошёл Хоан Барреда Борт — это уже 30-я победа на спецучастке для опытнейшего испанца, который гоняется на «Дакаре» более десяти лет, но ещё ни разу не выигрывал марафон. После четырёх этапов Барреда держится четвёртым в общем зачёте и уступает лидеру менее пяти минут.

Барреда Борт всю гонку держится в топ-5 и одержал первую победу Фото: ASO

Возглавляет классификацию по-прежнему Дэниел Сандерс — он открывал трассу и взял на спецучасток не те очки — без солнцезащитных линз, но в итоге потерял лишь шесть минут и сохранил за собой первую позицию. Очень близко к австралийцу идут также Скайлер Хоус и Кевин Бенавидес, чуть более семи минут уступает Тоби Прайс. Отметим также идущего шестым Мэйсона Кляйна — дебютанту пришлось на трассе прочищать топливные фильтры и снимать бак, и, если бы не эти десять минут, именно он был бы главным преследователем лидера.

Мотоциклы. Общий зачёт после 4-го этапа (топ-5):

1. Дэниел Сандерс (Red Bull GasGas Factory Racing) — 18:40.03.

2. Скайлер Хоус (Husqvarna Factory Racing) +3.33.

3. Кевин Бенавидес (Red Bull KTM Factory Racing) +4.05.

4. Хоан Барреда Борт (Monster Energy JB Team/Honda) +4.30.

5. Тоби Прайс (Red Bull KTM Factory Racing) +7.17.

Среди квадроциклистов по-прежнему нет равных Александру Жиру, который одержал уже пятую подряд победу (если считать вместе с прологом). Ближайший соперник француза в общем зачёте — Франсиско Морено Флорес — уступает уже 47 минут, а вот Мануэль Андухар после вчерашних проблем отстал на час с лишним.

Квадроциклы. Общий зачёт после 4-го этапа (топ-5):

1. Александр Жиру (Yamaha Racing SMX Drag’On) — 22:49.35.

2. Франсиско Морено Флорес (Dragon/Yamaha) +47.04.

3. Мануэль Андухар (7240 Team/Yamaha) +1:08.12.

4. Лайсвидас Канцюс (Story Racing/Yamaha) +1:14.06.

5. Пабло Копетти (Del Amo Motorsports by Motul/Yamaha) +1:23.44.

CAR: Аль-Аттия чувствует себя всё увереннее

В категории внедорожников за победу на этапе сражались представители трёх разных команд, а на финише четвёрку лучших разделили лишь две минуты. Лучшее время показал Себастьен Лёб — и это при том, что на багги «BRX Продрайв» на последних километрах отказал усилитель руля и финишировать пришлось предельно осторожно. Несмотря на проблемы, Себ оказался на 13 секунд быстрее Стефана Петеранселя на «Ауди» и «привёз» по две минуты Карлосу Сайнсу и Нассеру Аль-Аттии.

Впрочем, для катарца четвёртое место на этапе — отличный результат. Аль-Аттия увеличил свой отрыв от Язида Аль-Раджи в генеральной классификации до 18 с небольшим минут. Третье место занимает Петерансель — он в 19 минутах от лидера и ещё может навязать ему борьбу. А вот Сайнсу отыграть у Аль-Аттии более получаса будет невероятно сложно.

Петерансель — главный соперник Аль-Аттии на данный момент Фото: Red Bull Content Pool

«Очень непростой был этап. Мы с Матье не допускали ошибок, но в одном месте пробили шину, — рассказал после финиша Аль-Аттия. — Гонка очень сложная, но мы стараемся придерживаться собственной тактики и пока вполне довольны. «Ауди» очень быстры в песках, так что вторая неделя будет намного интереснее».



Экипаж Дениса Кротова и Константина Жильцова показал на этапе 31-е время, а в общем зачёте среди внедорожников класса Т1 россияне занимают 23-ю строчку (или 25-ю, если считать, как предлагает официальный сайт вместе с багги T3 и T4).

Внедорожники. Общий зачёт после 4-го этапа (топ-10):

1. Нассер Аль-Аттия (Toyota Gazoo Racing) — 16:34.13.

2. Язид Аль-Раджи (Overdrive Racing/Toyota) +18.18.

3. Стефан Петерансель (Team Audi Sport) +18.52.

4. Карлос Сайнс (Team Audi Sport) +32.55.

5. Хенк Латеган (Toyota Gazoo Racing) +45.25.

6. Лукас Мораес (Overdrive Racing/Toyota) +45.27.

7. Джиниэл де Вильерс (Toyota Gazoo Racing) +46.13.

8. Маттиас Экстрём (Team Audi Sport) +50.00.

9. Мартин Прокоп (Orlen Benzina Team/Ford) +1:14.43.

10. Эрик ван Лон (Overdrive Racing/Toyota) +1:15.40.

T3/SSV: у Чалеко и Кинтеро проблемы

В зачёте Т3 на четвёртом этапе сразу двое претендентов на победу столкнулись с проблемами. Сначала Франсиско Лопес Контардо, который шёл с лучшим временем, потерял почти два часа. А затем во второй раз остановился на дистанции Сет Кинтеро, общие потери которого перевалили за час. Новым лидером Т3 стал Митчелл Гатри, который победил на четвёртом спецучастке и теперь на полторы минуты опережает Гийома Де Мевиуса.

Прототипы T3. Общий зачёт после 4-го этапа (топ-3):

1. Митчелл Гатри (Red Bull Off-Road JR/T3M) — 18:59.47.

2. Гийом Де Мевиус (Grallyteam) +1.29.

3. Остин Джонс (Red Bull Off-Road JR/BRP) +11.31.

В Т4 тоже сменился лидер — Марек Гочал, возглавлявший классификацию перед стартом этапа, в одном из эпизодов столкнулся с аргентинцем Давидом Силле и потерял более 45 минут. Впрочем, сам виноват: после неудачного штурма дюны выехал в лоб ни в чём не повинному сопернику из категории Т3.

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Зато сын Марека — Эрик Гочал — одержал вторую по ходу марафона победу и отыграл семь с половиной минут у нового лидера общего зачёта Родриго Луппи Де Оливейры. Отметим также пятое время экипажа Ясира Сейдана и Алексея Кузьмича — после стартовых проблем они проигрывают лидеру более 16 часов, но по-прежнему показывают высокий темп.

Мотовездеходы T4. Общий зачёт после 4-го этапа (топ-3):

1. Родриго Луппи Де Оливейра (South Racing Can-Am/BRP) — 20:05.55.

2. Эрик Гочал (Energylandia Rally Team/BRP) +14.04.

3. Рокас Бачюска (Red Bull Can-Am Factory Team/BRP) +24.57.

TRUCK: лидерство у Лопрайса

Не обошлось без изменений и в зачёте грузовиков. Вчерашний лидер Ярослав Вальтр потерял 43 минуты, а один из его ближайших преследователей — Янус ван Кастерен — отстал от победителя этапа на 57 минут. Быстрейшим на этапе был бывший лидер общего зачёта Мартин Мацик, но у возглавившего гонку Алеша Лопрайса чех отыграл лишь семь минут и уступает ещё порядка 40. Ну, а главный соперник Лопрайса на данный момент — идущий почти в получасе позади Мартин ван ден Бринк.

Грузовики. Общий зачёт после 4-го этапа (топ-5):

1. Алеш Лопрайс (Loprais Praga) — 19:29.21.

2. Мартин ван ден Бринк (Team de Rooy Iveco) +27.22.

3. Ярослав Вальтр (Tatra Buggyra ZM Racing) +28.17.

4. Мартин Мацик (MM Technology/Iveco) +39.37.

5. Янус ван Кастерен (Team de Rooy Iveco) +58.41.

Пятый этап: кольцевой спецучасток вокруг Хаиля

5 января участникам гонки предстоит 373-километровый кольцевой этап вокруг Хаиля (да, второй подряд). Организаторы называют этот город саудовской столицей ралли-рейдов и обещают первые на маршруте большие пески — притом очень коварные и не прощающие ошибок в пилотировании.