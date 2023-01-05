Россиянин всё-таки попал на «Дакаре» в тройку лучших! Да, это возможно и в 2023-м

Главной темой обсуждения в очередной день «Дакара» стал даже не сам пятый этап, а разборки лидеров зачёта внедорожников. Накануне комиссия чемпионата мира по ралли-рейдам приняла решение чуть поднять максимальную мощность гибрида «Ауди» — на 11 л.с. Такое решение комиссия приняла, проанализировав работу двигателей всех прототипов-фаворитов в стартовые дни гонки.

Разумеется, решение разочаровало лидера «Тойоты» Нассера Аль-Аттию — мол, комиссия подыгрывает его конкурентам и вообще взяла и «испортила гонку». Катарцу тут же ответил босс «Ауди» Свен Квандт: мол, возможность подобных изменений была обговорена ещё до старта гонки, что Нассеру может подтвердить и руководитель самой «Тойоты». Тем не менее многие болельщики разделяют гнев лидера общего зачёта: насколько нормально, когда правила меняются прямо по ходу гонки? Но и организаторов можно оправдать: с каждым годом им всё сложнее создать регламент, уравнивающий возможности джипов, багги и теперь ещё гибридной техники… Ну а мы перейдём к итогам дня. Который — если забегать вперёд — все равно выиграл Аль-Аттия.

MOTO&QUAD: Сандерс падает с первого места на восьмое

В зачёте мотоциклов типичная ситуация: очередной день вновь переворачивает порядок в группе лидеров, но при этом сохраняет общую плотность. К тому же на сей раз обошлось совсем уж без катастроф. Но теперь уже бывший лидер общего зачёта Дэниел Сандерс проиграл сразу 18 минут и рухнул на восьмую позицию.



Новым лидером гонки стал Скайлер Хоус, показавший второе время дня. Тоби Прайс уступает ему две минуты, Кевин Бенавидес — пять. Победитель дня Адриен ван Беверен теперь пятый и тоже имеет все шансы на общую победу — если не потеряет слишком много времени завтра, когда ему предстоит открывать для всех трассу.

Мотоциклы. Общий зачёт после 5-го этапа:



1. Скайлер Хоус («Хускварна») — 23:16.37.

2. Тоби Прайс (KTM) +2.07.

3. Кевин Бенавидес (KTM) +5.16.

4. Мэйсон Кляйн (KTM) +6.12.

5. Адриен ван Беверен («Хонда») +8.54.

6. Хоан Барреда Борт («Хонда») +9.24.

7. Пабло Кинтанилья («Хонда») +10.26.

8. Дэниел Сандерс («ГасГас») +17.50.

В зачёте квадроциклов прервалась серия побед Александра Жиру. Впрочем, потеря семи минут для него совершенно не смертельна: в общем зачёте француз всё ещё имеет в запасе две трети часа.

Квадроциклы. Общий зачёт после 5-го этапа (топ-5):



1. Александр Жиру (Yamaha Racing SMX Drag’On) — 28:46.12

2. Франсиско Морено Флорес (Dragon/Yamaha) +39.48.

3. Лайсвидас Канцюс (Story Racing/Yamaha) +1:12.39.

4. Пабло Копетти (Del Amo Motorsports by Motul/Yamaha) +1:17.21.

5. Мануэль Андухар (7240 Team/Yamaha) +1:47.59.

CAR: переворот Лёба вместо победы

В зачёте внедорожников спор за победу на этапе вели Нассер Аль-Аттия и Себастьен Лёб. Но если катарец стабильно провёл весь этап, то француз под занавес допустил серьёзнейшую ошибку: великий раллист неудачно атаковал очередную дюну, и его багги перевернулась на бок. На этом происшествии Себастьен потерял 15 минут. В принципе, с учётом прежних потерь Лёба, не слишком страшно, но всё равно обидно.

Себастьен Лёб на пятом этапе «Дакара» Фото: Red Bull Content Pull

При этом интересно: встать «на ноги» машине Лёба помог не кто-то из соперников, а какой-то странный автомобиль — то ли организаторский, то ли зрительский. И то и другое запрещено правилами — если бы Себастьен всё ещё претендовал на победу, скандал был бы неизбежен. А так посмотрим, будут ли поднимать эту тему на бивуаке и грозит ли Лёбу серьёзный штраф.

Что касается положения в общем зачёте, то победа на этапе позволила Аль-Аттии увеличить отрыв. Ближайшим преследователем Нассера теперь стал Стефан Петерансель. Француз проигрывает 22 минуты, Язид Аль-Раджи — 27. Карлос Сайнс уступает 35 минут. Пожалуй, на этом список претендентов на победу закрывается.



Россияне Денис Кротов и Константин Жильцов сегодня показали 31-й результат и занимают 22-е место в общем зачёте.

«Дакар»-2023. Внедорожники. Общий зачёт после пяти этапов



1. Нассер Аль-Аттия (Toyota) 20:47.36.

2. Стефан Петерансель (Audi) +22.36.

3. Язид Аль-Раджи (Toyota) +27.01.

4. Карлос Сайнс-старший (Audi) +34.52.

5. Хенк Латеган (Toyota) +57.58.

SSV: Сейдан и Кузьмич — в тройке!

А вот мы и дошли до зачёта, где состоялся анонсированный российский успех. Экипаж Ясира Сейдана и Алексея Кузьмича (выступает под лицензией ОАЭ) продолжает адаптироваться к мотовездеходу, на котором Сейдан отродясь не ездил. И вот сегодня саудовец и его российский штурман показали третье время дня, причём литовцу Рокасу Бачюске проиграли всего минуту. Да, в генеральной классификации Сейдану и Кузьмичу уже ничего не светит из-за провала в первый день, но мы вправе рассчитывать и на новое попадание в топ-3, и даже на победы на отдельных этапах. Так держать!



Ну а в общем зачёте продолжает лидировать Родриго Луппи Де Оливейра, который теперь опережает Эрика Гочала на 17 минут, а Бачюску — на 20. Сейдан и Кузьмич — в конце третьего десятка. Подняться наверх они могут только благодаря сходам и серьёзным проблемам конкурентов.

«Дакар». Стандартные мотовездеходы. Общий зачёт после пяти этапов:



1. Родриго Луппи Де Оливейра (BPR) – 25:13.20.

2. Эрик Гочал (BPR) +16.45.

3. Рокас Бачюска (BPR) +20.24.

4. Херард Фаррес Гуэль (BPR) +28.48

5. Михал Гочал (BPR) +28.49

…29. Ясир Седан и Алексей Кузьмич (BPR) +16:31.16.

В классе мотовездеходов-прототипов провал подкараулил лидера общего зачёта Митчелла Гатри: из-за механических проблем он стоял на месте более четырёх часов и, разумеется, лишился шансов на победу. В гонке теперь лидирует Гийом Де Мевиус, которые опережает Остина Джонса на 10 минут. Сет Кинтеро после вчерашнего провала победил, но проигрывает бельгийцу в «абсолюте» 66 минут. Что ж, это ещё реально отыграть.

Прототипы T3. Общий зачёт после 5-го этапа (топ-3):



1. Гийом Де Мевиус (Grallyteam) — 24:15:39.

2. Остин Джонс (Red Bull Off-Road JR/BRP) +7.20.

3. Сет Кинтеро (Red Bull Off-Road JR/BRP) +1:05.49.

TRUCK: Лопрайс побеждает, но отрыв сокращается!

Лидер грузового зачёта Алёш Лопрайс в четверг подтвердил серьёзность намерений. Чех показал лучшее время дня, но при этом его преимущество над Мартином ван ден Бринком… стало меньше! Как так? Не удивляйтесь, это «Дакар»: здесь часто пересматривают результаты предыдущих дней. Вот и голландцу скинули 12 минут, а сегодня он проиграл Лопрайсу всего 16 секунд. Так что в «абсолюте» между ними лишь 15 минут — практически пустяк.



Дальше разрывы серьёзнее: Янус ван Кастерен проигрывает 52 минуты, Мартин Мацик — 54. Ярослав Вальтр сегодня проиграл более получаса и теперь идёт только пятым. Впрочем, всю эту троицу не стоит списывать со счетов: в условиях отсутствия на «Дакаре» камазовцев и мазовцев никто из фаворитов не может похвастать стабильностью или невероятной скоростью.

«Дакар»-2023. Грузовики. Общий зачёт после пяти этапов:



1. Алеш Лопрайс (Praga) 24:30.26.

2. Мартин ван ден Бринк (Team de Rooy) +15.22.

3. Янус ван Кастерен (Iveco) +51.58.

4. Мартин Мацик-младший (MM Technology) +54.00.

5. Ярослав Вальтр (Tatra) +1:06.18.

Что дальше?

Завтрашний этап — уже шестой по счёту — пройдёт по сокращённой трассе. Изначально доп должен был длиться 467 километров, но его урежут примерно на сотню — недавняя непогода даёт о себе знать. Организаторам пришлось перенести место следующего бивуака и из-за этого скорректировать маршрут. Впрочем, и 350 боевых километров — не так мало. Если, конечно, из-за корректировок в меню не останутся лишь скоростные плато практически без дюн.