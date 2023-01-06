Российско-израильский пилот сел за руль болида IndyCar. Есть ли у Шварцмана шанс в США?

Российско-израильский гонщик Роберт Шварцман протестировал машину IndyCar, и в команде — одной из лучших в чемпионате — остались довольны его работой: среди четырёх других дебютантов он оказался лучшим.

Приведут ли эти тесты к чему-то большему и каковы шансы Шварцмана на контракт в сезоне-2023?

Лучший из четверых

Тесты в Себринге носили частный характер, и выступали на них лишь три команды. Шварцман сел за руль по приглашению «Чип Ганасси Рейсинг» — одной из топ-команд IndyCar, которая также выставила на тесты Киффина Симпсона — он хорошо знал трассу после «12 часов Себринга» прошлого года, однако уступил Шварцману более 0,4 секунды, проехав на десять кругов больше.



Дэйн Кэмерон и Стинг Рэй Робб, которые пилотировали машины «Пенске» и «Дэйл Койн Рейсинг» соответственно, уже знакомы с шасси IndyCar — и всё равно оказались медленнее Роберта.

Результаты тестов в Себринге:

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2. Стинг Рэй Робб («Койн») — 52.584 (77 кругов).

3. Киффин Симпсон («Ганасси») — 52.905 (96 кругов).

4. Дэйн Кэмерон («Пенске») — 53.364 (74 круга). 1. Роберт Шварцман («Ганасси») — 52.539 (86 кругов).2. Стинг Рэй Робб («Койн») — 52.584 (77 кругов).3. Киффин Симпсон («Ганасси») — 52.905 (96 кругов).4. Дэйн Кэмерон («Пенске») — 53.364 (74 круга).

Лучшее время при участии трёх других дебютантов для пилота из обоймы «Феррари» — не бог весть какой успех. Однако «Себринг» — одна из самых сложных и коварных трасс США. Местами здесь осталось старое бетонное кочковатое покрытие, и американские гонщики куда лучше Шварцмана знакомы с этим треком, и всё равно они были медленнее.

Кроме того, машины IndyCar сильно отличаются по характеру от болидов европейской школы. Шасси американской серии совершенно иначе взаимодействует с потоками воздуха, в отличие от машин Формулы-1, нет усилителя руля, из-за чего физическая нагрузка на пилота выше. И всё равно Роберт справился — и проехал лишь на десять кругов меньше Симпсона.

Шварцман на тестах IndyCar в Себринге Фото: Из личного архива Роберта Шварцмана

«Было классно, очень продуктивные тесты, — сказал Шварцман в интервью изданию Racer. — Мне было интересно познакомиться с машиной, и рад, что она превзошла мои ожидания. С точки зрения физподготовки и пилотажа управлять ей было приятно. Я очень доволен».

На сезон-2023 есть места

Выступления в IndyCar для Шварцмана — лучший вариант гонок с открытыми колёсами вне Формулы-1. Чемпионат возвращает себе былую популярность, этапы проходят на захватывающих исторических трассах, а в условиях примерно одинаковой техники у всех пилотов шанс на победу есть у каждого. Роберт отлично подошёл бы этим гонкам, а они — ему.



В 2022 году в IndyCar дебютировали сразу два экс-пилота Формулы-2: Каллум Айлотт и Кристиан Лундгор, и последний, выступая за «Рэйхол Леттерман Ланиган», не самую сильную команду пелотона, завоевал второе место на дорожной трассе «Индианаполиса».

Старт гонки IndyCar на дорожной трассе «Индианаполиса» Фото: indycar.com

В то же время нужно оговориться, что у «Ганасси» места для Шварцмана на сезон-2023 нет. Основными пилотами в этом году останутся экс-чемпионы Скотт Диксон и Алекс Палоу, а также действующий победитель «500 миль Индианаполиса» Маркус Эрикссон. Пилотом четвёртой машины на дорожных и уличных трассах будет Маркус Армстронг (ещё один экс-пилот Ф-2 без опыта в IndyCar), и, хотя пока неизвестно, кто будет пилотировать №11 на овалах, Роберт на эту роль очевидно не подходит.



Известно, что «Хункос Холлингер Рейсинг» находится в поиске второго пилота на сезон-2023 — первым станет Айлотт, который с двумя финишами в топ-10 стал в прошлом году 20-м. Однако эта команда использует двигатели «Шевроле», а «Ганасси» — флагман «Хонды», соперничающего поставщика моторов. Ещё есть место в «Дэйл Койн Рейсинг», но команда потребует спонсоров. Гонки IndyCar намного дешевле Формулы-1, и будем надеяться, что финансы проблемой не станут.

Шварцман на командном мостике «Феррари» на Гран-при Бельгии Ф-1 Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

Однако не исключено, что, выбрав IndyCar, Шварцману придётся отказаться от сотрудничества с «Феррари», которая сейчас готовит новый проект для гонок на выносливость. Этот автомобиль может принести «Скудерии» первую с 1965 года победу в абсолютном зачёте «24 часов Ле-Мана».



2023 год станет решающим в карьере Шварцмана: предыдущий он просидел на скамейке запасных и явно перерос эту роль. Роберт в хорошей форме — это видно по тестам в Себринге, и будем надеяться, что скоро у него появится шанс доказать это в больших гонках — будь то IndyCar или марафоны.