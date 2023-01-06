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Роберт Шварцман в команде «Ганасси» показал лучшее время на тестах IndyCar в Себринге

Российско-израильский пилот сел за руль болида IndyCar. Есть ли у Шварцмана шанс в США?
Дмитрий Захарченко
Роберт Шварцман
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Роберт удивил «Ганасси». Там мест нет, но шанс выступить в сезоне-2023 всё ещё остаётся!

Российско-израильский гонщик Роберт Шварцман протестировал машину IndyCar, и в команде — одной из лучших в чемпионате — остались довольны его работой: среди четырёх других дебютантов он оказался лучшим.

Приведут ли эти тесты к чему-то большему и каковы шансы Шварцмана на контракт в сезоне-2023?

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Лучший из четверых

Тесты в Себринге носили частный характер, и выступали на них лишь три команды. Шварцман сел за руль по приглашению «Чип Ганасси Рейсинг» — одной из топ-команд IndyCar, которая также выставила на тесты Киффина Симпсона — он хорошо знал трассу после «12 часов Себринга» прошлого года, однако уступил Шварцману более 0,4 секунды, проехав на десять кругов больше.

Дэйн Кэмерон и Стинг Рэй Робб, которые пилотировали машины «Пенске» и «Дэйл Койн Рейсинг» соответственно, уже знакомы с шасси IndyCar — и всё равно оказались медленнее Роберта.

Результаты тестов в Себринге:
1. Роберт Шварцман («Ганасси») — 52.539 (86 кругов).
2. Стинг Рэй Робб («Койн») — 52.584 (77 кругов).
3. Киффин Симпсон («Ганасси») — 52.905 (96 кругов).
4. Дэйн Кэмерон («Пенске») — 53.364 (74 круга).

Лучшее время при участии трёх других дебютантов для пилота из обоймы «Феррари» — не бог весть какой успех. Однако «Себринг» — одна из самых сложных и коварных трасс США. Местами здесь осталось старое бетонное кочковатое покрытие, и американские гонщики куда лучше Шварцмана знакомы с этим треком, и всё равно они были медленнее.

Кроме того, машины IndyCar сильно отличаются по характеру от болидов европейской школы. Шасси американской серии совершенно иначе взаимодействует с потоками воздуха, в отличие от машин Формулы-1, нет усилителя руля, из-за чего физическая нагрузка на пилота выше. И всё равно Роберт справился — и проехал лишь на десять кругов меньше Симпсона.

Шварцман на тестах IndyCar в Себринге

Шварцман на тестах IndyCar в Себринге

Фото: Из личного архива Роберта Шварцмана

«Было классно, очень продуктивные тесты, — сказал Шварцман в интервью изданию Racer. — Мне было интересно познакомиться с машиной, и рад, что она превзошла мои ожидания. С точки зрения физподготовки и пилотажа управлять ей было приятно. Я очень доволен».

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На сезон-2023 есть места

Выступления в IndyCar для Шварцмана — лучший вариант гонок с открытыми колёсами вне Формулы-1. Чемпионат возвращает себе былую популярность, этапы проходят на захватывающих исторических трассах, а в условиях примерно одинаковой техники у всех пилотов шанс на победу есть у каждого. Роберт отлично подошёл бы этим гонкам, а они — ему.

В 2022 году в IndyCar дебютировали сразу два экс-пилота Формулы-2: Каллум Айлотт и Кристиан Лундгор, и последний, выступая за «Рэйхол Леттерман Ланиган», не самую сильную команду пелотона, завоевал второе место на дорожной трассе «Индианаполиса».

Старт гонки IndyCar на дорожной трассе «Индианаполиса»

Старт гонки IndyCar на дорожной трассе «Индианаполиса»

Фото: indycar.com

В то же время нужно оговориться, что у «Ганасси» места для Шварцмана на сезон-2023 нет. Основными пилотами в этом году останутся экс-чемпионы Скотт Диксон и Алекс Палоу, а также действующий победитель «500 миль Индианаполиса» Маркус Эрикссон. Пилотом четвёртой машины на дорожных и уличных трассах будет Маркус Армстронг (ещё один экс-пилот Ф-2 без опыта в IndyCar), и, хотя пока неизвестно, кто будет пилотировать №11 на овалах, Роберт на эту роль очевидно не подходит.

Известно, что «Хункос Холлингер Рейсинг» находится в поиске второго пилота на сезон-2023 — первым станет Айлотт, который с двумя финишами в топ-10 стал в прошлом году 20-м. Однако эта команда использует двигатели «Шевроле», а «Ганасси» — флагман «Хонды», соперничающего поставщика моторов. Ещё есть место в «Дэйл Койн Рейсинг», но команда потребует спонсоров. Гонки IndyCar намного дешевле Формулы-1, и будем надеяться, что финансы проблемой не станут.

Шварцман на командном мостике «Феррари» на Гран-при Бельгии Ф-1

Шварцман на командном мостике «Феррари» на Гран-при Бельгии Ф-1

Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

Однако не исключено, что, выбрав IndyCar, Шварцману придётся отказаться от сотрудничества с «Феррари», которая сейчас готовит новый проект для гонок на выносливость. Этот автомобиль может принести «Скудерии» первую с 1965 года победу в абсолютном зачёте «24 часов Ле-Мана».

2023 год станет решающим в карьере Шварцмана: предыдущий он просидел на скамейке запасных и явно перерос эту роль. Роберт в хорошей форме — это видно по тестам в Себринге, и будем надеяться, что скоро у него появится шанс доказать это в больших гонках — будь то IndyCar или марафоны.

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Теги Авто Формула-1 IndyCar Роберт Шварцман •••

Заглавное фото: Mark Thompson/Getty Images

Источник: «Чемпионат»

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