«Ред Булл» или «Мерседес» — кто больший «читер» в истории Формулы-1?

Соперничество «Ред Булл» и «Мерседеса» — вечная тема последних лет в Ф-1, пусть даже в 2022-м немцы сделали шаг назад. Но есть ещё кто-что, в чём эти две команды могут посостязаться. И речь пойдет о «читерстве»: технологиях или уникальных решениях, которые команды легально реализовали в границах «серых» зон регламента. Вспомним самые спорные случаи с участием двух топ-команд.

Гибкие крылья «Ред Булл»

Впервые «Ред Булл» заподозрили в нарушении правил 10 лет назад. Тогда свет увидел RB6 – один их самых лучших автомобилей последнего десятилетия.

В конструкции болида использовались так называемые «флекси-крылья». На прямых под воздействием потоков воздуха они прижимались к трассе. Благодаря этому снижалось лобовое сопротивление и время круга уменьшалось на пару десятых. Если гонщик снижал скорость, то крылья выпрямлялись и обеспечивали необходимую прижимную силу в поворотах.

Благодаря свойствам углеводорода, из которого крылья были сделаны, они проходили проверки ФИА. Ведь в статике не доказать, что они будут гнуться под весом пары гирь. Но команде быстро перекрыли воздух: тесты на гибкость ужесточились, и коллективу пришлось отказаться от технологии.

Выдувной диффузор

Следующим «читом» со стороны «быков» стал выдувной диффузор. Эдриан Ньюи вспомнил фокусы, которыми занимался ещё задолго до этого, и направил поток от выхлопных труб на диффузор. К началу 2010-х регламент вроде бы жёстко контролировал эту область машины, однако в RB6 идею удалось реанимировать и оптимизировать. Команда разработала целую систему: новое выходное отверстие для охлаждения двигателя, обновлённый диффузор…

Первый «Ред Булл» с хитрой системой выдувного диффузора Фото: Clive Mason/Getty Images

При этом совместно с «Рено» разрабатывались сложные схемы, которые позволяли сохранять необходимый поток отработанных газов как при нажатой педали газа, так и без работы с ней.

Конечно, долго эта технология не просуществовала. В 2014 году в силу вступил новый регламент и перекрыл все попытки «Ред Булл» реализовывать эту идею и дальше. Но два года назад команда установила на RB16 так называемые звуковые трубки. Они помогали вытягивать горячий воздух из понтонов, что повышало эффективность работы диффузора.

Лимит бюджета

В этом году «быки» получили звание «читера» из-за нарушения лимита бюджета. Превышение составило 1,6% от максимального бюджета на 2021 год. А это $ 2,2 млн. Правда, если бы команда правильно оформила все документы, то перерасход упал бы до $ 0,5 млн.

В «Ред Булл» заверяли, что лишняя сумма была потрачена на больничные и организацию питания сотрудников. Однако руководители других команд считают, что даже минимальное превышение бюджета могло позволить сопернику получить преимущество. Таких денег хватит для развития машины (речь скорее о болиде 2022 года, чем 2021-го) и содержания дополнительных сотрудников.

В любом случае понятно, что если ты потратил больше разрешённого, то так или иначе получил преимущество по сравнению с конкурентами. Так что наказание со стороны ФИА последовало: «быков» оштрафовали и лишили 10% от времени работы в аэротрубе и в CFD. А экзальтированные болельщики получили повод вновь назвать титул Ферстаппена в 2021 году украденным.

История «Мерседеса»

У «Мерседеса» история «читерства» началась ещё до появления самой команды. В 2008 году «Хонда» продала заводскую команду, на месте которой появился «Браун». В коллективе продолжили работать над остатками достижений японцев. Так у них родилась идея двойного диффузора, позволившая существенно увеличить прижимную силу.

В «Брауне» сумели по-своему истолковать плохо прописанные пункты регламента, причём Росс в ходе сезона-2008 прямо говорил конкурентам, что правила прописаны плохо — от него отмахивались. Что ж, в итоге получили самый быстрый болид первой половины года. Легальное увеличение высоты диффузора позволило засасывать под днище больше воздуха. Команда добавила и каналы, направляющие в его сторону воздух с верхней части болида. Благодаря этому прижимная сила новенького автомобиля «Браун» возросла и позволила Дженсону Баттону взять титул под жалобы конкурентов.

Тот самый двойной диффузор «Брауна» Фото: Clive Mason/Getty Images

Как и во всех похожих случаях, долго технология не просуществовала. На сезон-2010 исправить регламент уже не могли (требовалось согласие всех команд, и было понятно, что будущий «Мерседес» и другие обладатели двойных диффузоров на это не пойдут), так что идея была запрещена с 2011 года.

Нелегальные шинные тесты

В 2013 году вокруг уже «Мерседеса» разгорелся скандал. После гонки в Монако выяснилось, что немецкая команда и единственный в Ф-1 поставщик шин «Пирелли» провели тайные шинные тесты. И это на фоне того, что болид немцев в тот год испытывал серьёзные проблемы с износом покрышек!

Проведение секретных шинных тестов нарушило несколько правил. Во-первых, команда откатала 1000 км, несмотря на то что регламентом возможно проведение обкатки машины и съемки рекламы только на 100 км. Во-вторых, ФИА дала добро на проведение подобных тестов, но проводить их должны были именно в «Пирелли». А де-факто испытания проводились с использованием оборудования и привлечением персонала именно немецкой команды.

В-третьих, приглашения на такие тесты должны были получить и другие команды. Одно предложение было действительно отправлено – его получил «Ред Булл». Но команда отказала «Пирелли», так как посчитала это нарушением регламента.

Тесты позволили немцам получить «несправедливое спортивное преимущество», как было решено Международным трибуналом ФИА. Однако жёстких санкций в отношении команды не последовало: она получила официальный выговор и была вынуждена пропустить трёхдневную сессию молодёжных заездов в Сильверстоуне.

Ход конём

У немцев было несколько действительно уникальных идей. Но самая яркая, наглая и профессионально созданная из них – система рулевого управления DAS. Такое управление позволяло регулировать схождение колёс. Обычно оно отрицательное, что позволяет лучше проходить повороты. Но вот на прямых из-за этого шины быстро перегреваются и начинают изнашиваться.

В «Мерседесе» нашли механическое решение этой проблемы. Они сделали возможным, чтобы руль можно было двигать взад-вперёд, как штурвал самолёта. Если пилот потянет руль на себя, то колёса выровняются относительно друг друга, если от себя – то схождение снова станет отрицательным.

Конечно, эта технология, обнаруженная на зимних тестах 2020 года, вызвала бурю эмоций со стороны соперников. Конкуренты пытались давать на то, что раз пилот меняет угол схождения колёс, то тем самым меняет положение аэродинамических элементов и настройки подвески, а это строго запрещено правилами. В «Мерседесе» уверенно парировали: но ведь такое же утверждение верно и для движения руля влево-вправо, особенно в поворотах. Да и ФИА, к возмущению других команд, ничего незаконного в новинке немцев не усмотрела.

Быстро стало известно, что уже на следующий год применение DAS окажется вне закона. Поэтому конкуренты разрабатывать свои версии не стали. Да и эффект от новинки оказался не громадным: он скорее ударил по психологии конкурентов, чем дал «Мерседесу» огромный отрыв или невероятное преимущество в работе с резиной.

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Кого же можно назвать большим «читером»? Смотря что считать «жульничеством»: саму технологию или способ её реализации. По моему личному мнению, ни одна из команд не является читером в прямом смысле слова. Все технологии были легальны, хоть и запрещены через некоторое время. Из шести приведённых примеров действительно нарушены правила были лишь дважды: с бюджетом и шинными тестами.

А наиболее хитрой командой всё же назову «Мерседес». Немцы сделали всё, чтобы их идеи не рубили на корню. Это пример профессионализма в подготовке уникальной технологии. А вот «Ред Булл» предлагает именно технические решения. В команде любят поиграть с аэродинамикой. Но когда Эдриан Ньюи уйдёт на пенсию, «быки» ещё не скоро смогут повторить успех старенького RB6.