На «Дакаре» оштрафовали сразу двух лидеров! А экипаж россиянина занял второе место

Ну а происходящее в зачёте мотоциклов лишает дара речи: такой борьбы, пожалуй, не было никогда!

Последний этап «Дакара» перед днём отдыха принёс одну смену лидера в общем зачёте, а в ещё двух классах привёл к важным изменениям в общем зачёте. Главное — в нашем очередном обзоре дня.

MOTO&QUAD: где разрывы? Их нет вообще!

В зачёте мотоциклов всё как обычно: плотная группа лидеров максимально перемешивается по итогам очередного этапа. Например, максимально показательно, что Мэйсон Кляйн выбился в лидеры общего зачёта, хотя до этого шёл седьмым. Правда, возглавлял американец таблицу недолго: после финиша ему влепили двухминутный штраф за превышение скорости на дорожной секции.

В целом положение в «абсолюте» просто поражает: после семи дней напряжённой борьбы (напомним, прошлый этап мотоциклисты пропустили) шесть лучших райдеров уместились в три минуты! Это просто ничтожный, невероятный, антидакаровский разрыв! И пусть всё останется так же до финального дня гонки, чтобы лидер менялся от точки к точке.

Мотоциклы. Общий зачёт после восьми этапов



1. Скайлер Хоус («Хускварна») — 30:34.16.

2. Кевин Бенавидес (КТМ) +0.13.

3. Мэйсон Кляйн (КТМ) +0.13.

4. Тоби Прайс (КТМ) +1.58.

5. Пабло Кинтанилья («Хонда») +2.45.

6. Адриен ван Беверен («Хонда») +2.49.

7. Дэниел Сандерс («ГасГас») +7.03.

8. Хоан Баррета Борт («Хонда») +7.21.

9. Хосе Корнехо Флоримо («Хонда») +19.32.

10. Маттиас Валькнер (КТМ) +22.35.

У квадроциклистов расклад сил куда более понятный. Если прежде отрыв Александра Жиру был солидным, то теперь его можно охарактеризовать как подавляющий. Франсиско Морено Флорес, ранее шедший вторым, проиграл на восьмом этапе 40 минут, а потом получил ещё и штраф почти в полчаса. Аргентинец опустился на четвёртое место, а отрыв Жиру от ставшего вторым Мануэля Андухара составляет час и 41 минуту. Мощь.

Квадроциклы. Общий зачёт после 8-го этапа



1. Александр Жиру (Yamaha Racing SMX Drag’On) — 37:57.04.

2. Мануэль Андухар (7240 Team/Yamaha) +1:41.37.

3. Пабло Копетти (Del Amo Motorsports by Motul/Yamaha) +1:42.12.

4. Франсиско Морено Флорес (Dragon/Yamaha) +1:51.03.

5. Юрай Варга (Varga Motorsport Team/Yamaha) +2:47.25.

CAR: Лёб вместо Сайнса

Если в мотоциклетном зачёте штраф сменил лидера общего зачёта, то у внедорожников лишил победы Карлоса Сайнса. Обидно, ведь для Матадора главной мотивацией теперь остаётся как раз борьба за победы на спецучастках. Ну и дальнейшая работа над слабыми сторонами быстрой, но ненадёжной «Ауди». Бдительные судьи определили, что в месте, где можно было ехать со скоростью не более 30 км/ч, Карлос разогнался до 40 с лишним — пять минут штрафа, и Сайнс опустился на третье место по итогам дня.

Лукас Морес обходит застрявшего на дюне Гоюй Чжана Фото: Red Bull Content Pool

Что ж, зато победила другая легенда — Себастьен Лёб. Ну а Нассер Аль-Аттия наверняка более чем доволен и вторым результатом. Катарец благодаря этому чуть увеличил отрыв от Хенка Латегана в «абсолюте» — до 63 минут. Лёб между тем выбрался на четвёртое место, а до топ-3 французу остаётся полчаса — отыграть их более чем реально.

Россияне Денис Кротов и Константин Жильцов провели неудачный день, проиграв более двух часов после долгой остановки на спецучастке. В генеральной классификации экипаж упал с 17-го места на 27-е. Обидно перед днём отдыха. Впрочем, до 20-й позиции всего полчаса.

Внедорожники. Общий зачёт после восьми этапов



1. Нассер Аль-Аттия (Toyota) — 31:02:58.

2. Хенк Латеган (Toyota) +1:03:36.

3. Лукас Мораес (Toyota) +1:20:22.

4. Себастьен Лёб (Prodrive) +1:52:06.

5. Джиниэл де Вильерс (Toyota) +2:04:20.

6. Ромен Дюма (Rebellion Racing) +2:27:11.

7. Мартин Прокоп (Orlen Benzina Team) +2:37:00.

8. Брайан Барагванат (Century Racing) +2:42:06…

27. Денис Кротов (MINI) +6:01:55.

SSV: Сейдан и Кузьмич снова в тройке

В зачёте стандартных мотовездеходов продолжает радовать саудо-российский экипаж Ясира Сейдана и Алексея Кузьмича. Да, они снова чуть не дотянулись до победы по итогам дня, но уже в третий раз вошли в топ-3 — на сей раз со вторым результатом. Сейдан и Кузьмич проиграли победителю дня Гонсалесу Фериоли три минуты. Напомним, в «абсолюте» шансов на высокие места у «наших» почти нет из-за проблем в первый же день гонки. Лидерство сохраняет литовец Рокас Бачюска, но всё плотно, как у мотоциклистов: топ-4 держится в шести с небольшим минутах!

Стандартные мотовездеходы. Общий зачёт после восьми этапов:



1. Рокас Бачюска (BRP) — 37:33.31.

2. Марек Гочал (BRP) +4.34.

3. Эрик Гочал (BRP) +5.48.

4. Херард Фаррес Гуэль (BRP) +6.19.

5. Гонсалес Фериоли (BRP) +42.53.

…

28. Ясир Сейдан и Алексей Кузьмич (BRP) +16:47.24.

У обладателей мотовездеходов-прототипов день прошёл без глобальных проблем для группы лидеров. Гийом де Мевиус сохранил лидерство, но его отрыв от Остина Джонса сократился с восьми минут до трёх — уже в третьем классе мы констатируем максимальную интригу перед днём отдыха.

Прототипы T3. Общий зачёт после 8-го этапа:



1. Гийом де Мевиус (Grallyteam) — 31:43.12.

2. Остин Джонс (Red Bull Off-Road JR/BRP) +3.19.

3. Сет Кинтеро (Red Bull Off-Road JR/BRP) +1:02.25.

4. Франсиско Лопес Контардо (Red Bull Can-Am Factory Team) +2:30.51.

5. Кристина Гутьеррес (Red Bull Can-Am Factory Team) +2:53.37.

TRUCK: ван ден Бринк отпускает Лопрайса

В грузовом зачёте этап порадовал представителей Чехии. Мартин Мацик одержал победу, а Алеш Лопрайс, показав третий результат, увеличил собственный отрыв в общем зачёте. Если ранее Алеш опережал Мартина ван ден Бринка всего на три минуты, то теперь имеет в запасе куда более приятные 16. Впрочем, это всё равно очень мало для класса, где без «КАМАЗов» и «МАЗов» слово «стабильность» нужно просто забыть.

Шансы на общую победу продолжают сохранять четыре гонщика: помимо Лопрайса и ван ден Бринка, это Янус ван Кастерен и всё тот же Мацик, которые проигрывают лидеру менее 40 минут. А мы не то чтобы хотим сглазить Лопрайса, но напомним: у него на «Дакаре» нередко возникают проблемы аккурат в день рождения, который чех празднует 10 января…

Грузовики. Общий зачёт после восьмого этапа:



1. Алеш Лопрайс (Praga) — 36:10:58.

2. Мартин ван ден Бринк (Team de Rooy) +16:17.

3. Янус ван Кастерен (Iveco) +38:03.

4. Мартин Мацик-младший (MM Technology) +38:50.

5. Митчел ван ден Бринк (Team de Rooy) +1:51:51.

6. Ярослав Вальтр (Tatra) +2:40:02.

Что дальше?

Завтра у участников «Дакара» день отдыха, во время которого можно капитально отремонтировать технику и набраться сил перед финальными шестью этапами. А на девятом этапе, запланированном на 10 января, запланировано 358 боевых километров, включая зону дюн и непростые навигационные места.