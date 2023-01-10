А вот в зачёте грузовиков борьбы не получается даже в отсутствие «КАМАЗ-мастер»…

«Дакар» как он есть: Сайнс перевернулся, сошёл, а потом не сошёл! Обзор 9-го этапа

В Саудовской Аравии стартовала решающая фаза ралли «Дакар», и, если у Нассера Аль-Аттии и Алеша Лопрайса соперников с каждым днём всё меньше, в других классах интрига закручивается всё сильнее.

Главные события девятого этапа — в очередном обзоре дня от «Чемпионата».

BIKE/QUAD: сход Барреды

На девятом этапе «Дакар» 2023 года закончился для Хоана Барреды Борта — в начале этапа испанец упал с мотоцикла, почувствовал боли в спине и запросил эвакуацию в медицинский центр. Для Барреды это уже четвёртый сход в шести последних стартах на марафоне.

Эвакуация Барреды Борта Фото: twitter.com/dakar

Победил же на спецучастке Лусиано Бенавидес, который на одну минуту опередил Тоби Прайса и на три — Скайлера Хоуса. Трио с такими фамилиями лидирует и в общем зачёте, но в обратном порядке: Хоус по-прежнему впереди, Прайс на втором месте, Бенавидес (уже не Лусиано, а его брат Кевин) — на третьем. Топ-3 разделяет лишь пять минут, зато следующие за ними ван Беверен, Кинтанилья и Кляйн уступают от 15 до 19 минут.

Мотоциклы. Общий зачёт после 9-го этапа (топ-5):

1. Скайлер Хоус (Husqvarna Factory Racing) — 33:55.57.

2. Тоби Прайс (Red Bull KTM Factory Racing) +0.03.

3. Кевин Бенавидес (Red Bull KTM Factory Racing) +5.09.

4. Адриен ван Беверен (Monster Energy Honda Team) +15.40.

5. Пабло Кинтанилья (Monster Energy Honda Team) +18.24.

Среди квадроциклистов быстрее всех девятый этап проехал Лайсвидас Канцюс. Позади него классифицировались лидеры общего зачёта, так что особых изменений в расстановке сил не произошло: Александр Жиру на час с лишним опережает преследователей, которым пока остаётся разве что делить места в топ-3.

Квадроциклы. Общий зачёт после 9-го этапа (топ-5):

1. Александр Жиру (Yamaha Racing SMX Drag’On) — 42:25.05.

2. Франсиско Морено Флорес (Dragon/Yamaha) +1:19.39.

3. Пабло Копетти (Del Amo Motorsports by Motul/Yamaha) +1:41.09.

4. Мануэль Андухар (7240 Team/Yamaha) +1:43.03.

5. Юрай Варга (Varga Motorsport Team/Yamaha) +2:47.27.

CAR: у Сайнса проблемы, Лёб в топ-3

Едва ли не каждый день из Саудовской Аравии приходят новости о проблемах «Ауди» — и в этот раз почти на старте спецучастка перевернулся Карлос Сайнс. Машина спрыгивала с дюны, но уткнулась носом в землю и в итоге приземлилась на крышу. Появились сообщения, что экипаж сходит, а Сайнса с болями в спине эвакуируют в медпункт, однако тут же стало известно, что Матадор передумал: вертолёт развернули, испанец вернулся к машине и с помощью технички пытается её отремонтировать.

Столкнулся с проблемами и Хенк Латеган — он занимал второе место в общем зачёте, но механические проблемы стоили экипажу более 50 минут и двух позиций в генеральной классификации. На выручку партнёру пришёл Язид Аль-Раджи, снявший детали со своей машины. Теперь главный преследователь уверенно лидирующего Нассера Аль-Аттии — бразилец Лукас Мораес, ещё один пилот из обоймы «Тойоты».

Экипаж Лёба прорвался в топ-3 Фото: Red Bull Content Pool

А вот на третью строчку выбрался Себастьен Лёб — на фоне проблем «Ауди» и осторожного темпа Аль-Аттии он одержал уже вторую победу подряд. Лидеру Лёб проигрывает уже более сотни минут и едва ли сможет догнать Нассера, если тот избежит проблем. А вот отыграть 19 минут у Мораеса в борьбе за второе место — вполне реально.



Российский экипаж Дениса Кротова и Константина Жильцова показал на девятом этапе 22-е время — на этой же строчке дуэт расположился и в общем зачёте внедорожников (без учёта Т3 и Т4). До топ-20 Кротову не хватает двух с половиной минут.

Внедорожники. Общий зачёт после 9-го этапа (топ-10):

1. Нассер Аль-Аттия (Toyota Gazoo Racing) — 34:19.20.

2. Лукас Мораес (Overdrive Racing/Toyota) +1:21.57.

3.

4. Хенк Латеган (Toyota Gazoo Racing) +1:46.23.

5. Джиниэл де Вильерс (Toyota Gazoo Racing) +2:04.17.

6. Ромен Дюма (Rebellion Racing/Toyota) +2:25.51.

7. Мартин Прокоп (Orlen Benzina Team/Ford) +2:45.36.

8. Брайан Барагванат (Century Racing) +2:48.06.

9. Хан Вей (Hanwei Motorsport Team/SMG) +3:32.15.

10. Хуан-Круз Якопини (Overdrive Racing/Toyota) +3:52.52.

…22. Денис Кротов (X-Raid MINI JCW Team) +6:20.11. 1. Нассер Аль-Аттия (Toyota Gazoo Racing) — 34:19.20.2. Лукас Мораес (Overdrive Racing/Toyota) +1:21.57.3. Себастьен Лёб (Bahrain Raid Xtreme/Prodrive) +1:43.08.4. Хенк Латеган (Toyota Gazoo Racing) +1:46.23.5. Джиниэл де Вильерс (Toyota Gazoo Racing) +2:04.17.6. Ромен Дюма (Rebellion Racing/Toyota) +2:25.51.7. Мартин Прокоп (Orlen Benzina Team/Ford) +2:45.36.8. Брайан Барагванат (Century Racing) +2:48.06.9. Хан Вей (Hanwei Motorsport Team/SMG) +3:32.15.10. Хуан-Круз Якопини (Overdrive Racing/Toyota) +3:52.52.…22. Денис Кротов (X-Raid MINI JCW Team) +6:20.11.

T3/SSV: борьба всё более напряжённая

В зачёте Т3 продолжается борьба между Гийомом де Мевиусом и Остином Джонсом, и последний не выдержал темпа лидера общего зачёта, проиграв более девяти минут. Разрыв между ними увеличился до почти 13 минут. Спецучасток же остался за Давидом Зилле, который из-за ранее полученных штрафов за победу не борется.

Прототипы T3. Общий зачёт после 9-го этапа (топ-5):

1. Гийом де Мевиус (Grallyteam) — 39:41.11.

2. Остин Джонс (Red Bull Off-Road JR/BRP) +12.43.

3. Сет Кинтеро (Red Bull Off-Road JR/BRP) +1:13.12.

4. Франсиско Лопес Контардо (Red Bull Can-Am Factory Team) +2:46.24.

5. Кристина Гутьеррес (Red Bull Can-Am Factory Team) +3:19.13.

Экипаж литовца Рокаса Бацюшки Фото: A.S.O.

Ещё более напряжённая обстановка в зачёте Т4, где сразу четыре экипажа продолжают борьбу за победу. Во вторник быстрейшим стал Эрик Гочал, но Рокас Бацюшка финишировал со вторым временем, потеряв лишь 46 секунд. Следом за ними в общем зачёте Жерар Фаррес Гуэль и Марек Гочал, отстающие на 9 и 13 минут соответственно. Экипаж Ясира Сейдана и Алексея Кузьмича показал на этапе девятое время — в общем зачёте этот дуэт после проблем на старте занимает место в третьем десятке.

Мотовездеходы T4. Общий зачёт после 9-го этапа (топ-5):

1. Рокас Бацюшка (Red Bull Can-Am Factory Team/BRP) — 41:16.37.

2. Эрик Гочал (Energylandia Rally Team/BRP) +5.02.

3. Жерар Фаррес Гуэль (South Racing Can-Am/BRP) +9.17.

4. Марек Гочал (Energylandia Rally Team/BRP) +13.15.

5. Херемиас Гонзалес Фериоли (South Racing Can-Am/BRP) +44.35.

TRUCK: у Лопрайса новый соперник

Последние несколько дней гонки борьба в зачёте грузовиков разворачивалась между Алешем Лопрайсом и лидером команды де Роя Мартином ван ден Бринком — и на девятом этапе «Ивеко» последнего не выдержала. Третью отметку ван ден Бринк прошёл с лучшим временем, но уже на следующем отрезке потерял из-за технических проблем 40 минут и откатился на третье место общего зачёта. Теперь главная угроза Лопрайса — идущий в 27 минутах позади Янус ван Кастерен. При этом сегодня голландец отыграл у чеха 11 минут.

Грузовики. Общий зачёт после 9-го этапа (топ-5):

1. Алеш Лопрайс (Loprais Praga) — 40:22.59.

2. Янус ван Кастерен (Team de Rooy Iveco) +26.54.

3. Мартин ван ден Бринк (Team de Rooy Iveco) +46.08.

4. Мартин Мацик (MM Technology/Iveco) +1:17.40.

5. Ярослав Валтр (Tatra Buggyra ZM Racing) +2:33.14.

10-й этап: 114 километров до Шейбы

В среду, 11 января, караван гонки отправится в Пустую четверть — именно так с арабского переводится название пустыни Руб-эль-Хали. Это одна из крупнейших и самых жарких пустынь мира. Испепеляющее солнце и коварные пески станут главным испытанием для экипажей — и чтобы они не стали шоком, организаторы специально подготовили не слишком длинный спецучасток — всего 114 километров.