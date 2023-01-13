Литовец всё ещё в лидерах «Дакара», а Лёб снова победил! Финиш ралли совсем скоро

С Рокасом Бацюшкой сражается целая польская династия, но пока ничего не может с ним поделать.

Ралли «Дакар» приближается к финишу, и 12-й этап стал предпоследним «рабочим» спецучастком марафона. И пусть во многих классах интриги осталось минимум, у мотоциклистов и экипажей Т4 главные сражения впереди.

BIKE/QUAD: 28 секунд до лидера

Самая непредсказуемая борьба на «Дакаре» традиционно идёт в зачёте мотоциклов, и после 12 этапов марафона двух главных претендентов на победу разделяют лишь 28 секунд! Скайлер Хоус, который в пятницу стартовал лидером гонки, дважды не смог преодолеть дюну, а на одной из точек немного потерял, поправляя трекер на мотоцикле. За счёт этого вперёд и вырвался Тоби Прайс, который смог избежать в пустыне проблем.

Тоби Прайс на дюне в пустыне Руб-эль-Хали Фото: Red Bull Content Pool

«Мне кажется, что теперь, за два этапа до финиша, стратегия не играет никакой роли — ты должен просто держаться в седле и оставаться в форме, — считает Прайс. — Завтра буду атаковать изо всех, ведь на последнем этапе мы стартуем в обратном порядке. В то же время не хочется слишком рисковать, когда до финиша совсем немного».

К слову, не будем забывать, что опередить Прайса может не только Хоус, но и Кевин Бенавидес, уступающий менее трёх минут. А вот остальные в десяти минутах и более.

Мотоциклы. Общий зачёт после 12-го этапа (топ-5):

1. Тоби Прайс (Red Bull KTM Factory Racing) — 40:47.36.

2. Скайлер Хоус (Husqvarna Factory Racing) +0.28.

3. Кевин Бенавидес (Red Bull KTM Factory Racing) +2.40.

4. Пабло Кинтанилья (Monster Energy Honda Team) +14.54.

5. Адриен ван Беверен (Monster Energy Honda Team) +16.14.

В классе квадроциклов всё стабильно: в общем зачёте вообще ничего не поменялось. Лидер гонки Александр Жиру проиграл Франсиско Морено Флоресу порядка 20 минут, но за два дня до финиша у него в запасе остаётся ещё час. А разрыв между вторым и третьим местом ещё больше — почти полтора часа.

Квадроциклы. Общий зачёт после 12-го этапа (топ-5):

1. Александр Жиру (Yamaha Racing SMX Drag’On) — 51:35.39.

2. Франсиско Морено Флорес (Dragon/Yamaha) +59.00.

3. Пабло Копетти (Del Amo Motorsports by Motul/Yamaha) +2:17.30.

4. Юрай Варга (Varga Motorsport Team/Yamaha) +2:54.29.

5. Джованни Энрико (Enrico Racing Team/Yamaha) +5:13.01.

CAR: пятая подряд победа Лёба

Себастьен Лёб продолжает впечатлять темпом — на 12-м этапе он выиграл уже пятый подряд спецучасток — и вышел на вторую позицию общего зачёта, опередив Лукаса Мораеса. Чтобы оценить скорость эльзасца, отметим, что за эти пять этапов он отыграл у лидирующего Нассера Аль-Аттии 25 минут. Разумеется, катарец атаковал бы активнее, если бы Лёб был близко. Тем не менее нет сомнений, что по чистой скорости Себ способен бороться с Нассером на равных.

Вторым временем на этапе о себе напомнил Маттиас Экстрём — пилот единственного продолжающего гонку экипажа «Ауди». Швед, правда, идёт в общем зачёте лишь 17-м и даже топ-10 уступает более двух с половиной часов. Ну, а на третьей строчке на этапе расположился Аль-Аттия. «Главное, что мы закончили марафонский этап и сохранили машину, — сказал Нассер. — Если мы будем в топ-5 в оставшиеся дни, этого хватит. Атаковать будем в следующей гонке».

Нассер Аль-Аттия в дюнах Фото: Red Bull Content Pool

В общем зачёте на фоне победы Лёба и его выхода на второе место главной интригой становится борьба за четвёртое место — пилотов «Тойоты» Джиниэла де Вильерса и Хенка Латегана разделяют всего 12 минут. Шестую строчку относительно уверенно занимает Мартин Прокоп, а на седьмое после проблем у Ромена Дюма вышел Брайан Барагванат. Отметим также тройную борьбу за ставшее теперь восьмым место: Хан Вей лишь на шесть минут опережает Матье Серрадори и Хуана Круса Якопини.



Экипаж Дениса Кротова и Константина Жильцова на 12-м этапе показал 18-е время и отыграл одну позицию в общем зачёте: россияне теперь на 21-й строчке. До топ-20 Кротову не хватает 20 минут — отыграть их у Якуба Пшигонского будет непросто, но Паскаль Томасс проиграл россиянам на прошедшем этапе более 20 минут. Есть шанс подняться на ещё одну позицию.

Внедорожники. Общий зачёт после 12-го этапа (топ-10):

1. Нассер Аль-Аттия (Toyota Gazoo Racing) — 41:16.25.

2.

3. Лукас Мораес (Overdrive Racing/Toyota) +1:29.11.

4. Джиниэл де Вильерс (Toyota Gazoo Racing) +2:22.21.

5. Хенк Латеган (Toyota Gazoo Racing) +2:34.21.

6. Мартин Прокоп (Orlen Benzina Team/Ford) +3:00.26.

7. Брайан Барагванат (Century Racing) +3:34.23.

8. Хан Вей (Hanwei Motorsport Team/SMG) +4:11.38.

9. Матье Серрадори (Century Racing) +4:17.38.

10. Хуан Крус Якопини (Overdrive Racing/Toyota) +4:17.53.

…21. Денис Кротов (X-Raid MINI JCW Team) +7:46.14. 1. Нассер Аль-Аттия (Toyota Gazoo Racing) — 41:16.25.2. Себастьен Лёб (Bahrain Raid Xtreme/Prodrive) +1:27.10.3. Лукас Мораес (Overdrive Racing/Toyota) +1:29.11.4. Джиниэл де Вильерс (Toyota Gazoo Racing) +2:22.21.5. Хенк Латеган (Toyota Gazoo Racing) +2:34.21.6. Мартин Прокоп (Orlen Benzina Team/Ford) +3:00.26.7. Брайан Барагванат (Century Racing) +3:34.23.8. Хан Вей (Hanwei Motorsport Team/SMG) +4:11.38.9. Матье Серрадори (Century Racing) +4:17.38.10. Хуан Крус Якопини (Overdrive Racing/Toyota) +4:17.53.…21. Денис Кротов (X-Raid MINI JCW Team) +7:46.14.

T3/SSV: Бацюшка держится

В зачёте Т3 после проблем у Гийома де Мевиуса интриги не осталось: Остин Джонс на час с небольшим опережает Сета Кинтеро, в то время как сам недавний лидер расположился ещё в 20 минутах позади на третьей строчке. И, судя по всему, именно эти трое займут призовые места, поскольку ближайшие преследователи отстали ещё на полтора часа.

Прототипы T3. Общий зачёт после 12-го этапа (топ-5):

1. Остин Джонс (Red Bull Off-Road JR/BRP) — 47:39.47.

2. Сет Кинтеро (Red Bull Off-Road JR/BRP) +1:04.37.

3. Гийом де Мевиус (Grallyteam) +1:25.50.

4. Франсиско Лопес Контардо (Red Bull Can-Am Factory Team) +3:04.08.

5. Кристина Гутьеррес (Red Bull Can-Am Factory Team) +3:06.08.

Зато куда напряжённее обстоят дела среди мотовездеходов Т4: Рокас Бацюшка лидирует, но отец и сын Гочалы не дают лидеру свободно вздохнуть, хотя сегодня литовец смог немного упрочить преимущество.

Рокас Бацюшка Фото: Red Bull Content Pool

Выиграл спецучасток Михал Гочал, который за победу не борется, Бацюшка стал вторым и отыграл у Марека и Эрика две и три минуты соответственно. В генеральной классификации Рокас теперь «везёт» Эрику почти восемь минут, а Мареку — почти 16. Экипаж Ясира Сейдана и Алексея Кузьмича показал на этапе девятое время, а в общем зачёте Т4 поднялся на 23-ю строчку.

Мотовездеходы T4. Общий зачёт после 12-го этапа (топ-5):

1. Рокас Бацюшка (Red Bull Can-Am Factory Team/BRP) — 49:02.02.

2. Эрик Гочал (Energylandia Rally Team/BRP) +7.43.

3. Марек Гочал (Energylandia Rally Team/BRP) +16.43.

4. Херемиас Гонзалес Фериоли (South Racing Can-Am/BRP) +1:02.02.

5. Херард Фаррес Гуэль (South Racing Can-Am/BRP) +1:10.49.

TRUCK: ван ден Бринк отстал

В зачёте грузовиков на последних этапах назревала борьба между экипажами «Де Рой Ивеко», но Мартин ван ден Бринк вновь столкнулся с проблемами и потерял полчаса. 32 минуты потерял и другой экипаж «Ивеко» — Мартина Мацика. Быстрейшим же стал лидер общего зачёта Янус ван Кастерен, и его отрыв в одночасье превратился во вполне комфортные за два этапа до финиша 33 минуты.

Грузовики. Общий зачёт после 12-го этапа (топ-3):

1. Янус ван Кастерен (Team de Rooy Iveco) — 49:32.50.

2. Мартин ван ден Бринк (Team de Rooy Iveco) +33.03.

3. Мартин Мацик (MM Technology/Iveco) +1:20.07.

13-й этап: последние дюны

До конца гонки остаётся всего два этапа, и, если заключительный спецучасток будет не слишком сложным, именно суббота почти наверняка станет решающим днём марафона. Дистанция спецучастка составит лишь 154 километра, но на маршруте участников ждут последние дюны пустыни Руб-эль-Хали, так что расслабляться рано.