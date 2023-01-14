Как же обидно! Лидер гонки по ошибке бросил ехать за круг до финиша и потерял всё

В Дубае стартовал сезон ближневосточной Формулы-Регионал (азиатская Ф-3 теперь называется так), и начался он со скандала. Причём спровоцировали его действия дирекции гонки, которую возглавляет бывший гоночный директор Формулы-1 Эдуарду Фрейташ…

Гонка на «Автодроме Дубай» проходила под знаком борьбы Габриэле Мини и Дино Бегановича — они стартовали с первого ряда и уехали от пелотона. Мини благополучно удерживал соперника почти до самого финиша, но когда в телевизионной трансляции и тайминге гонки появилось сообщение о том, что нынешний круг — последний, Беганович стал атаковать гораздо активнее.

Борьба шла буквально в каждом повороте, а на стартовую прямую два лидера вышли бок о бок и летели к фотофинишу. Однако этот круг оказался не последним — сообщение в тайминге было ошибкой. На пит-уолле маршалы держали табло с подписью «последний круг», имея в виду, что нужно проехать ещё один.

Беганович и Мини уходят на последний круг, слева видна жёлтая табличка маршала Фото: Formula Regional Middle East Championship

Мини, увлечённый борьбой с Бегановичем, этого сообщения не видел и отпустил газ. Лишь когда пятеро пилотов проехали мимо, Габриэле понял, что гонка продолжается, но было уже поздно: он откатился на шестое место и именно на нём принял клетчатый флаг.

Причём этот инцидент стал не первым за день — чуть раньше прошла гонка Формулы-4 Объединённых Арабских Эмиратов, и в ней тоже два раза выдавали сигнал о последнем круге. На последних минутах заезда на трассу выехал автомобиль безопасности, и одновременно с сообщением о его возвращении в боксы появился титр о том, что круг — последний. То есть финиш должен был состояться в режиме сейфти-кара. Однако затем дирекция решила, что пилотам необходимо проехать ещё один круг, и финиш состоялся в боевом режиме.

На фоне двух странных случаев за один день к гоночному директору заездов немало вопросов — а руководил заездами Эдуарду Фрейташ, известный по недолгой работе в Формуле-1 в прошлом году. Из Ф-1 Фрейташа убрали после скандала на Гран-при Японии, когда Пьер Гасли едва не влетел в выехавший на залитую дождём трассу трактор.

В то же время пока не совсем понятно, есть ли в произошедшем какая-либо вина Фрейташа. Фактически единственной ошибкой во время гонки Ф-Регионал был титр в телетрансляции и тайминге — после него в «Хайтеке» вышли на связь с Мини и сообщили, что гонка финиширует. Однако клетчатого флага на том круге не было — и в «Хайтеке» могли обратить на это внимание, но не сделали этого.

Добавим также, что Беганович, а также опередившие лидера Загазета, Барнард и Кими Антонелли педаль не отпустили и продолжили борьбу. В их командах, в отличие от «Хайтека», сработали внимательно. К тому же ошибочное сообщение в тайминге появилось посреди круга, хотя обычно оно выводится на экран в момент начала последнего круга лидером, — «Хайтек» эта странность не смутила.

Дино Беганович празднует победу Фото: Formula Regional Middle East Championship

Ну а кроме того, было бы несправедливо утверждать, что Мини потерял победу исключительно из-за неразберихи с финишем. Габриэле в довершение ко всему получил штраф в пять позиций за то, что на том самом «ненастоящем финише» слишком агрессивно выдавливал конкурента с траектории. Так что в окончательной классификации пилот оказался лишь 11-м. Так что даже если бы тот круг был последним, Мини всё равно не победил бы.

Тем не менее дирекция обязана разобраться в произошедшем и объяснить, как в тайминге появилось ошибочное сообщение. Иначе как участникам теперь получать информацию и вообще доверять дирекции?