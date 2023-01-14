Финиш «Дакара» — бомба. Между двумя лидерами перед финалом — ничтожные 12 секунд!

Участники ралли-марафона «Дакар» провели предпоследний этап гонки. Однако если вы думаете, что завтрашний финал превратится в формальность, то вовсе нет: как минимум в двух категориях ничего не решено.

MOTO&QUAD: так не бывает. Но, как видим, всё-таки бывает

Мотоциклетная категория «Дакара» — украшение нынешней гонки. Каждый день мы отмечаем невероятную плотность результатов, и как же здорово, что такое положение дел сохранится до самого конца, обеспечив нас максимально интригующим финалом. Просто потрясающе: двух лидеров разделяет 12 секунд, а третий претендент на победу уступает всего полторы минуты.



Поначалу казалось, что фаворитов осталось лишь двое: Кевин Бенавидес потерял немало времени на спецучастке. Однако, как выяснилось, райдер «КТМ» остановился рядом с попавшим в аварию Маттиасом Валькнером и ждал, пока прибудут медики. Когда организаторы компенсировали Бенавидесу потерянное время, то выяснилось, что он ни много ни мало оказался быстрейшим. И теперь Кевин всего 12 секунд уступает Тоби Прайсу.

Кевин Бенавидес — один из двух главных претендентов на победу Фото: Red Bull Content Pool

Даже не знаем, с чем сравнить столь мизерный гандикап. Это даже не мелкая навигационная ошибка, а какой-то маленький сбой на разгоне, лёгкая заминка при обгоне конкурента… Короче, судьбу первого места теперь лишит любой нюанс! При этом не стоит списывать со счетов Скайлера Хоуса: если два лидера не выдержат напряжения, то 91 секунда отставания представителя «Хускварны» не станет препятствием для победы. И, кстати, здорово, что Скайлер так рядом: это точно не позволит руководству «КТМ» задуматься о какой-либо командой тактике для сохранения двух лидирующих позиций.



Отметим, что завтра пилоты будут стартовать в обратном порядке относительно положения в общем зачёте: то есть Хоус уйдёт третьим с конца, а далее поедут Бенавидес и Прайс. По идее, у Тоби самая выгодная позиция, но это лишь теория.

«Дакар»-2023. Мотоциклы. Общий зачёт после 13 этапов:



1. Тоби Прайс (КТМ) — 43:11:51.

2. Кевин Бенавидес (KTM) +0.12

3. Скайлер Хоус («Хускварна») +1:31.

4. Адриен ван Беверен («Хонда») +15:51.

5. Пабло Кинтанилья («Хонда») +15:59.

6. Лусиано Бенавидес («Хускварна») +18:29.

У квадроциклистов Александр Жиру спокойно преодолел предпоследний этап и сохранил огромное преимущество в общем зачёте. Французу накануне выписали 15-минутный штраф, но даже с учётом этого наказания в запасе остаются две трети часа. Перед финалом можно спать спокойно.

Квадроциклы. Общий зачёт после 13-го этапа:



1. Александр Жиру (Yamaha Racing SMX Drag’On) — 51:35.39.

2. Франсиско Морено Флорес (Dragon/Yamaha) +40.20.

3. Пабло Копетти (Del Amo Motorsports by Motul/Yamaha) +2:01.46.

4. Юрай Варга (Varga Motorsport Team/Yamaha) +2:57.21.

5. Джованни Энрико (Enrico Racing Team/Yamaha) +4:52.45.

CAR: неудержимый Лёб!

Невероятно: Себастьен Лёб одержал шестую кряду победу на спецучастке! Впрочем, причина такой серии понятна: часть лидеров сошли, а у оставшихся нет повода рисковать так же сильно, как у француза. Лукас Мораес после проигрыша Лёбу второй позиции сосредоточился на спокойном доезде в топ-3 общего зачёта, а Нассер Аль-Аттия и вовсе проводит всю вторую половину гонки в энергосберегающем режиме. Ну, всё относительно: сегодня катарец стал вторым, но проиграл Лёбу пять с половиной минут.

Что касается легендарного француза, то по сути главный вопрос был таким: выдержит ли Лёб собственный темп, не случится ли ошибки в песках, не подведёт ли машина? Однако достаточно короткие дистанции последних спецучастков, очевидно, идеально подходят Себастьену, чем-то напоминая ему родное классическое ралли. В общем, Лёб снова оказался сильнее всех и теперь опережает Мораеса уже на 14 минут — солидный запас перед финалом.



Российский экипаж Дениса Кротова и Константина Жильцова провёл неудачный этап, показав 38-е время с проигрышем почти целого часа. Такое выступление не позволило Кротову и Жильцову побороться за возвращение в топ-20 общего зачёта: россияне остаются 21-ми, но уступают ближайшим соперникам всего четыре минуты. Как так? Всё просто: сегодня перевернулся и сошёл Брайан Барагванат, занимавший седьмую позицию, так что все отыграли по одному месту, а Кротов его не потерял.

Внедорожники. Общий зачёт после 13 этапов:



1. Нассер Аль-Аттия (Toyota) — 43:48:10.

2.

3. Лукас Мораес (Toyota) +1:35:50.

4. Джиниэл де Вильерс (Toyota) +2:30:44.

5. Хенк Латеган (Toyota) +2:38.20.

6. Мартин Прокоп (Orlen Benzina Team/Ford) +3:39.13.

…21. Денис Кротов (X-Raid MINI JCW Team) +8:38.09. 1. Нассер Аль-Аттия (Toyota) — 43:48:10.2. Себастьен Лёб (Prodrive) +1:21:42.3. Лукас Мораес (Toyota) +1:35:50.4. Джиниэл де Вильерс (Toyota) +2:30:44.5. Хенк Латеган (Toyota) +2:38.20.6. Мартин Прокоп (Orlen Benzina Team/Ford) +3:39.13.…21. Денис Кротов (X-Raid MINI JCW Team) +8:38.09.

SSV: удержится ли литовец?

В классе мотовездеходов-прототипов Остин Джонс следует тактике Аль-Аттии: солидное лидерство позволяет американцу в относительно спокойном режиме преодолевать спецучастки. Сегодня Джонс проиграл Сету Кинтеро 13 минут, но в «абсолюте» всё ещё имеет запас в 54 — никаких проблем. Что касается победителя дня, то Митч Гатри одержал уже пятую победу на нынешнем «Дакаре». Увы, для общего зачёта это не имеет значения: из-за схода в один из дней американец едет в отдельном зачёте «Дакар Экспириенс».

Прототипы T3. Общий зачёт после 12-го этапа (топ-5):

1. Остин Джонс (Red Bull Off-Road JR/BRP) — 50:31.59.

2. Сет Кинтеро (Red Bull Off-Road JR/BRP) +54.30.

3. Гийом де Мевиус (Grallyteam) +1:33.28.

4. Кристина Гутьеррес (Red Bull Can-Am Factory Team) +3:02.13.

5. Франсиско Лопес Контардо (Red Bull Can-Am Factory Team) +3:02.47.

Рокас Бацюшка продолжает цепляться за лидерство Фото: Red Bull Content Pool

Если у прототипов лидер лишь сам может лишить себя итоговой победы, то среди обладателей стандартных мотовездеходов всё куда любопытнее. Эрик Гочал и Рокас Бацюшка показали два лучших результата дня, но при этом поляк отыграл у литовца четыре минуты — в общем зачёте в запасе у Бацюшки остались всего три с небольшим! Интрига — максимальная.



Порадовал саудо-российский экипаж Ясира Сейдана и Алексея Кузьмича: после нестабильных предыдущих спецучастков они вернулись в тройку сильнейших, пусть и проиграли сегодня Гочалу-младшему почти десять минут.

Мотовездеходы T4. Общий зачёт после 13-го этапа:



1. Рокас Бацюшка (Red Bull Can-Am Factory Team/BRP) — 51:41.34.

2. Эрик Гочал (Energylandia Rally Team/BRP) +3.24.

3. Марек Гочал (Energylandia Rally Team/BRP) +23.01.

4. Херемиас Гонзалес Фериоли (South Racing Can-Am/BRP) +1:09.34.

5. Херард Фаррес Гуэль (South Racing Can-Am/BRP) +1:51.49.

TRUCK: новый удар по старшему ван ден Бринку

Если накануне интрига в грузовом зачёте почти умерла, то сегодня от слова «почти» можно избавиться окончательно. Мартин ван ден Бринк и его техника словно не выдержали накала борьбы: голландец из-за поломки надолго остановился на трассе и потерял более двух часов. К счастью для Мартина, он всё-таки сумел починить технику и продолжить движение — это позволило ван ден Бринку остаться в топ-3 общего зачёта, но теперь уже позади Мартина Мацика. Даже если бы голландец потерял ещё больше времени или вовсе сошёл, фамилия «ван ден Бринк» из числа призёров все равно не пропала бы: четвёртое место занимает сын Мартина Митчел.



В целом же разрывы в генеральной классификации грузовиков не заставляют с замиранием сердца ожидать финала «Дакара». Янус ван Кастерен опережает Мацика (он сегодня выиграл спецучасток) на час с лишним, а сам чех имеет ещё больший запас относительно старшего ван ден Бринка.

Грузовики. Общий зачёт после 13 этапов:



1. Янус ван Кастерен (Team de Rooy) — 52:38:58.

2. Мартин Мацик (MM Technology) +1:16:42.

3. Мартин ван ден Бринк (Team de Rooy) +2:43.03.

4. Митчел ван ден Бринк (Team de Rooy) +4:08:23.

5. Ярослав Вальтр (Tatra) +5:10:24.

Что дальше?

Что ж, впереди финал! Нас ждёт ещё один короткий спецучасток — от Эль-Хуфуфа до Даммама. Предусмотрено 136 боевых километров, при этом организаторы честно говорят, что этап будет простым. Цитируем: «Тут мало или почти нет возможностей для серьёзных изменений в общем зачёте, участникам просто нужно довезти технику до финиша, чтобы присоединиться к празднованию на подиуме на берегу моря». Правда, предполагаем, при составлении такого описания пресс-служба «Дакара» всё-таки не представляла, что в одном из классов разрыв перед финалом составит всего 12 секунд…