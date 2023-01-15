Сенсационный финиш «Дакара»: худший кошмар литовского экипажа и триумф дебютанта

На ралли «Дакар» финальный этап редко бывает по-настоящему решающим в борьбе за победу — организаторы стараются сделать спецучасток коротким и относительно лёгким. Так должно было быть и в этот раз, однако сразу две категории подарили болельщикам сенсации…

Подробности финального этапа марафона — в традиционном обзоре «Чемпионата».

BIKE/QUAD: две точки определили победителя

Невероятная интрига в зачёте мотоциклов разрешилась победой Кевина Бенавидеса. На старте спецучастка преимущество Тоби Прайса над аргентинцем составляло 12 секунд, к первой путевой точке Кевин все их отыграл, а ко второй даже вырвался вперёд, оторвавшись на полторы минуты. Но Прайс не сдавался и на последней перед финишем отсечке двух лидеров гонки разделяли 77 секунд. Тоби продолжил атаковать и смог отыграть ещё полминуты, однако Бенавидес удержался на первой строчке — по итогам двух недель борьбы двух ведущих мотоциклистов разделили всего лишь 43 секунды…

Кевин Бенавидес празднует победу Фото: Red Bull Content Pool

«Это невероятно — вырвать победу на «Дакаре» в последний момент, да ещё и с таким отрывом! А ещё я теперь выигрывал эту гонку в составе разных брендов — и очень этим горжусь», — ликовал на финише Кевин, который, напомним, два года назад уже выигрывал «Дакар» на мотоцикле «Хонда». «Жаль, что так вышло — из-за правила 20-метровой зоны от точек мне пришлось трижды возвращаться, а Кевину — только раз, он лучше сработал. Так что две точки стоили нам победы», — отметил, в свою очередь, Прайс.

Мотоциклы. Общий зачёт (топ-5):



1. Кевин Бенавидес (Red Bull KTM Factory Racing) — 44:27.20.

2. Тоби Прайс (Red Bull KTM Factory Racing) +0.43.

3. Скайлер Хоус (Husqvarna Factory Racing) +5.04.

4. Пабло Кинтанилья (Monster Energy Honda Team) +19.02.

5. Адриен ван Беверен (Monster Energy Honda Team) +20.30.

Куда прозаичнее завершилась гонка в зачёте квадроциклов: Александр Жиру «довёз» свой 43-минутный отрыв и во второй раз подряд одержал победу. Франсиско Морено Флорес занял второе место — и тоже во второй раз подряд, а бронзовым призёром марафона стал Пабло Копетти. «Дважды выиграть «Дакар» — это безумие! Я абсолютно счастлив!» — сказал на финише новый старый триумфатор.

Квадроциклы. Общий зачёт (топ-5):



1. Александр Жиру (Yamaha Racing SMX Drag’On) — 56:44.30.

2. Франсиско Морено Флорес (Dragon/Yamaha) +43.11.

3. Пабло Копетти (Del Amo Motorsports by Motul/Yamaha) +1:52.55.

4. Юрай Варга (Varga Motorsport Team/Yamaha) +2:51.22.

5. Джованни Энрико (Enrico Racing Team/Yamaha) +4:57.11.

CAR: пятая победа Аль-Аттии

Обошлось без сюрпризов и в зачёте внедорожников: Нассер Аль-Аттия, который опережал всех на час с лишним, второй год подряд остаётся непревзойдённым и записывает на свой счёт уже пятую победу на «Дакаре». «Эта гонка для всех была трудной — безумие, что мы смогли защитить титул, — сказал катарец. — Очень счастлив, что в пятый раз выиграл «Дакар». А Матьё (Бомель, штурман Аль-Аттии. — Прим. «Чемпионата») в четвёртый. Прости, Матьё!»

Матьё Бомель и Нассер Аль-Аттия Фото: Red Bull Content Pool

Второе место в итоговой классификации занял Себастьен Лёб, для которого это уже четвёртый финиш в топ-3 на ралли «Дакар». На финальном спецучастке эльзасец не был быстрейшим, так что его серия побед остановилась на шести этапах, однако в общей сложности он победил по ходу марафона семь раз — больше, чем за три предыдущих «Дакара» вместе взятых. Так что нет сомнений, что в 2024 году уже опытный в ралли-рейдах Себ будет очень опасным соперником.

На третьей позиции гонку закончил Лукас Мораес на «Тойоте» команды Overdrive, а топ-5 замкнули сокомандники Аль-Аттии по Toyota Gazoo Racing: Джиниэл де Вильерс и Хенк Латеган. Таким образом, четыре места в первой пятёрке заняли экипажи японской марки. Отметим также шестое место Мартина Прокопа на необычном «Форд Рапторе» — и это уже второй раз, когда чех привозит этот внедорожник в топ-6.

Экипаж Кротова и Жильцова Фото: A.S.O.

Российский экипаж Дениса Кротова и Константина Жильцова закончил гонку на 21-й позиции зачёта внедорожников (без учёта Т3 и Т4), причём до 20-го места Людовика Герарди не хватило буквально трёх с небольшим минут.

Внедорожники. Общий зачёт (топ-10):



1. Нассер Аль-Аттия (Toyota Gazoo Racing) — 45:03.15.

2.

3. Лукас Мораес (Overdrive Racing/Toyota) +1:38.31.

4. Джиниэл де Вильерс (Toyota Gazoo Racing) +2:31.12.

5. Хенк Латеган (Toyota Gazoo Racing) +2:36.23.

6. Мартин Прокоп (Orlen Benzina Team/Ford) +3:40.44.

7. Хуан Крус Якопини (Overdrive Racing/Toyota) +4:27.09.

8. Хан Вей (Hanwei Motorsport Team/SMG) +4:29.21.

9. Себастьян Альперн (X-Raid MINI JCW Team) +4:42.38.

10. Герлен Шишери (GCK Motorsport/Prodrive) +5:22.10.

…21. Денис Кротов (X-Raid MINI JCW Team) +8:42.16. 1. Нассер Аль-Аттия (Toyota Gazoo Racing) — 45:03.15.2. Себастьен Лёб (Bahrain Raid Xtreme/Prodrive) +1:20.49.3. Лукас Мораес (Overdrive Racing/Toyota) +1:38.31.4. Джиниэл де Вильерс (Toyota Gazoo Racing) +2:31.12.5. Хенк Латеган (Toyota Gazoo Racing) +2:36.23.6. Мартин Прокоп (Orlen Benzina Team/Ford) +3:40.44.7. Хуан Крус Якопини (Overdrive Racing/Toyota) +4:27.09.8. Хан Вей (Hanwei Motorsport Team/SMG) +4:29.21.9. Себастьян Альперн (X-Raid MINI JCW Team) +4:42.38.10. Герлен Шишери (GCK Motorsport/Prodrive) +5:22.10.…21. Денис Кротов (X-Raid MINI JCW Team) +8:42.16.

SSV: триумф дебютанта и худший кошмар Бацюшки

Наиболее драматичные события на финальном этапе происходили в зачёте серийных мотовездеходов Т4. С седьмого этапа лидерство в этом классе захватил Рокас Бацюшка, причём литовец даже на последнем спецучастке отрывался от преследователей — на первой путевой точке он на четыре минуты опережал Эрика Гочала, на второй — почти на семь. Поляк немного отыграл на предпоследнем отрезке этапа, но всё равно уступал пять минут.

Ориоль Мена и Эрик Гочал Фото: A.S.O.

Как вдруг на самом последнем участке на багги Бацюшки не выдержал карданный вал… Рокас всё-таки доехал до финиша, но потеряв более 20 минут, а победа в итоге досталась Эрику Гочалу — дебютанту «Дакара» этого года! «Я счастлив и очень всем благодарен — мы принимали решения внутри семьи, и я победил как её представитель. Это наша общая победа», — сказал молодой поляк в интервью телеграм-каналу Cross-Country Rally, отдавая должное создателю проекта и своему отцу Мареку Гочалу, который, к слову, замкнул тройку призёров.

Мотовездеходы T4. Общий зачёт (топ-5):



1. Эрик Гочал (Energylandia Rally Team/BRP) — 53:10.14.

2. Рокас Бацюшка (Red Bull Can-Am Factory Team/BRP) +16.44.

3. Марек Гочал (Energylandia Rally Team/BRP) +18.15.

4. Херемиас Гонсалес Фериоли (South Racing Can-Am/BRP) +1:07.00.

5. Херард Фаррес Гуэлл (South Racing Can-Am/BRP) +1:49.18.

Т3: снова Остин Джонс

В классе Т3 обошлось без драм — Остин Джонс, уверенно опережавший весь пелотон, без проблем доехал до финиша и завоевал вторую подряд победу на «Дакаре». Отметим, что американец дебютировал в этой гонке в 2020-м, так что на данный момент на счету Эй-Джея победа в половине стартов на марафоне.

Остин Джонс на финише гонки Фото: Red Bull Content Pool

Второе место предсказуемо досталось Сету Кинтеро, а третьим стал Гийом де Мевиус — бельгиец, напомним, лидировал в гонке, но потерял время из-за технических проблем. А четвёртая строчка осталась за испанкой Кристиной Гутьеррес, которая годом ранее была в этом классе третьей.

Прототипы T3. Общий зачёт (топ-5):



1. Остин Джонс (Red Bull Off-Road JR/BRP) — 51:55.53.

2. Сет Кинтеро (Red Bull Off-Road JR/BRP) +52.05.

3. Гийом де Мевиус (Grallyteam) +1:35.42.

4. Кристина Гутьеррес (Red Bull Can-Am Factory Team) +2:56.20.

5. Франсиско Лопес Контардо (Red Bull Can-Am Factory Team) +2:59.48.

TRUCK: первая за семь лет победа «Ивеко»

В зачёте грузовиков на последнем этапе тоже не было интриги, хотя организаторы едва её не создали! Янус ван Кастерен оторвался от соперников и в комфортном темпе доехал к победе, а вот у шедшего вторым Мартина Мацика появился большой штраф, который должен был стоить ему позиции. Позже выяснилось, что пенализация появилась по ошибке, её сняли, и чех утвердился на второй строчке. Третье и четвёртое места остались за отцом и сыном Мартином и Митчелом ван ден Бринками, а топ-5 замкнул Ярослав Вальтр.

Марсель Снейдерс, Дарек Родевальд и Янус ван Кастерен Фото: A.S.O.

«Очень непростая гонка, постоянно нужно было атаковать. Проблемы возникали у всех, у нас в том числе: в какой-то момент закончилось топливо, что стоило нам 15 минут, — поделился впечатлениями ван Кастерен. — Но мы смогли добраться до финиша и счастливы. Всё решилось за три дня до финиша, когда мы отыграли у остальных полчаса».

Грузовики. Общий зачёт (топ-5):



1. Янус ван Кастерен (Team de Rooy Iveco) — 54:03.33.

2. Мартин Мацик (MM Technology/Iveco) +1:14.34.

3. Мартин ван ден Бринк (Team de Rooy Iveco) +2:40.22.

4. Митчел ван ден Бринк (Team de Rooy Iveco) +4:02.29.

5. Ярослав Вальтр (Tatra Buggyra ZM Racing) +5:06.09.