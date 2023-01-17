Гоночный феномен Финляндии. Как в маленькой холодной стране появилось столько топ-пилотов?

Финляндия – страна с одним из самых суровых климатов в Европе. Здесь проживают всего 5,5 миллиона человек, зато растёт около 77 миллиардов деревьев. Здесь процветают хоккей, лыжи, биатлон, а температура зимой достигает -41. И именно здесь родилось больше чемпионов мира Формулы-1 на душу населения, чем где-либо ещё.

Это кажется безумным, ведь автогонки, особенно кольцевые, всегда считались пространством доминирования южных стран, где можно круглогодично тренироваться. Даже в Великобритании и Германии, которые традиционно преуспевают в гонках, условия для занятия автоспортом являются намного более подходящими.

Кими Райкконен, Мика Хаккинен, Кеке Росберг, Валттери Боттас, Юрки Ярвилехто – это неполный список успешных гонщиков с финским паспортом. Многие из них неоднократно становились победителями чемпионатов и гонок Формулы-1, параллельно завоёвывая титулы в других сериях.

Но как такое возможно, учитывая обстоятельства, при которых юным гонщикам приходится начинать карьеру? На это есть несколько причин. Предлагаем остановиться на ключевых аспектах в структуре автоспорта Финляндии, чтобы попытаться разобраться в феномене, будоражащем умы фанатов гонок по всему миру.

Причина №1 — Автомобильная культура

В Финляндии даже дороги общего пользования часто пребывают в малопригодном для нормальной езды состоянии – всему виной плохая погода. Именно эти условия являются «родными» для многих финнов. По таким дорогам ребята ещё в детстве хотят прокатиться, чтобы заработать порцию искреннего драйва от управления машиной в непредсказуемых обстоятельствах.

Бывший пилот Формулы-1 Мика Сало так рассказывал о своём детстве в одном из интервью The Guardian: «Когда мне было всего 13, я с друзьями покупал машины стоимостью примерно 50 фунтов и разъезжал на них по просёлочным дорогам. Всего в двух километрах от моего дома была грунтовая дорога, где можно было с лёгкостью бить машины. И таких, как мы, было очень много, это делало нас смелыми».

О финских традициях езды по бездорожью в своё время высказывался и партнёр Льюиса Хэмилтона по «Макларену» в сезонах 2008 и 2009 годов Хейкки Ковалайнен: «Мы проводили кучу времени, шатаясь на дешёвых автомобилях по напрочь разбитым просёлочным дорогам. Да, это было не совсем легально, но ночью, когда поблизости не было полиции, этим можно было спокойно заниматься».

А вот как говорит о родине Кими Райкконен: «Наши дороги и длинные зимы… Ты действительно должен быть хорошим водителем, чтобы выжить в Финляндии! Всегда очень скользко, да ещё и кочки на каждом шагу».

Вероятно, ни в одной стране мира не относятся к машинам так, как в Финляндии. Безусловно, это способствует повышенному интересу к автоспорту и образует целую субкультуру, которая приобрела чрезвычайную популярность. Автомобильные традиции действительно стимулируют индустрию, делают спорт народным и, как одно из следствий, успешным на международной арене.

Кеке Росберг и Мика Хаккинен Фото: Andreas Rentz/Getty Images

Причина №2 — Ралли

Разумеется, традиции езды по бездорожью не могли не перетечь в народный вид спорта, которым на разном уровне занимаются по всей стране – ралли. Поэтому нет никакого сюрприза в том, что в Финляндии родились почти половина чемпионов мира по этому виду спорта (WRC). Это фантастически успешный и в известном смысле традиционный вид гонок для финнов.

Его особенностью является то, что для победы в заезде нужны в первую очередь индивидуальные навыки пилота, а не идеально спроектированная техника (привет, Формула-1). Как уже отмечалось выше, в Финляндии есть много естественного бездорожья, поэтому для занятия ралли созданы все условия. Таким образом, большое количество перспективных гонщиков имеет шанс проявить свои способности.

Ралли оказало ключевое влияние на развитие всего автоспорта в Финляндии – в том числе в части кольцевых гонок. Вот почему финны так успешны даже на идеально ровном покрытии, как на трассах Формулы-1. Дело в том, что разглядеть талант в условиях езды по гравийной поверхности значительно проще: без настоящих навыков добиться высоких результатов в ралли просто невозможно. Это отличает юношеский автоспорт Финляндии, так как селекция проводится с завидной эффективностью. В центральной и южной Европе, где классическими гонками для перспективных спортсменов является картинг, подобный отбор невозможен по одной простой причине – слишком многое решает техника, которая делает участников соревнований заведомо неравными. Конечно, в Финляндии тоже есть картинг, и он играет немалую роль, но через «школу ралли» так или иначе проходят почти все гонщики – это даёт пилотам дополнительные навыки и, в конце концов, опознаёт таланты.

Сложность ралли – не миф, а реальность, которую признают даже заядлые кольцевики. Знаменитый канадский гонщик, вице-чемпион Формулы-1 Жиль Вильнёв специально ездил в Финляндию, чтобы совершенствовать свои навыки пилотирования в сложных и непредсказуемых условиях. Кими Райкконен, один из самых успешных пилотов в истории королевских автогонок, показывал весьма средние результаты во время своих выступлений в ралли, несмотря на то что был членом довольно сильной команды – «Ситроен Джуниор».

Ралли для Финляндии – это не только спорт, но и в какой-то степени стиль жизни, благодаря которому у молодёжи просыпается невиданный интерес к автомобилям.

В ралли Кими Райкконену приходилось нелегко Фото: Massimo Bettiol/Getty Images

Родители отдают своих детей в картинг в возрасте всего шести лет, чтобы те получили необходимые навыки для занятия ралли. Уже там совсем молодые финские гонщики развивают свои навыки владения машиной до действительно высоких. Безусловно, их сверстники из Европы и Америки в известном смысле «отстают» в развитии, за счёт чего финны получают определённое преимущество.

В ралли кроются почти все секреты финских гонщиков. Они всегда отличались «ледяным» спокойствием, отчего совершали мало ошибок и реагировали на неудачи менее драматично, чем остальные. Ещё бы, ведь в ралли всегда нужно быть предельно хладнокровным. У многих финских пилотов можно разглядеть и особый стиль вождения, известный как «Скандинавский флик» (англ. Scandinavian Flick), который заключается в особом распределении прижимной силы во время прохождения поворотов – истоки этого равным образом стоит искать именно в ралли.

Причина №3 — Менталитет победителей

Sisu – особый финский термин, который не имеет точного перевода ни на один язык в мире. Отдалённо это напоминает русские слова «погнали» и «работаем», разумеется, в современной интерпретации. Sisu заключается в стремлении побеждать, чего бы это ни стоило, при этом не давая волю эмоциям.

Настойчивость по праву можно считать одной из важнейших составляющих успеха в Формуле-1, поэтому такой менталитет определённо играет на руку финнам. Это находит своё отражение и в словах Мики Сало: «Наш менталитет очень хорош для гонок – финны никогда не сдаются. Мы очень упрямые, завистливые и эгоистичные люди. Люди редко совершают ошибки. Никакие эмоциональные потрясения не могут повлиять на работу, все всегда очень и очень спокойны».

Sisu действительно находит своё отражение почти во всех финских гонщиках. В этом плане квинтэссенцией можно считать Кими Райкконена – абсолютно хладнокровного спортсмена, который является олицетворением спокойствия и здорового пофигизма.

Причина №4 — спонсоры и поддержка государства

В Финляндии очень много людей и организаций, заинтересованных в развитии автоспорта. Во-первых, это отличный способ заработать. Во-вторых, это дань традициям, так как с автомобилями в стране связан чуть ли не каждый второй. Действующие и бывшие гонщики тоже вкладываются в национальный автоспорт – открывают академии и картодромы, запускают различные программы развития и поддержки.

Государству тоже интересны инвестиции в гонки – так в мире появляется больше известных и авторитетных финнов и статус государства повышается. Во всевозможных рейтингах самых известных людей Финляндии всегда найдётся место для пары гонщиков – в мире мало стран, где дела обстоят подобным образом. Для Финляндии гонки – это своеобразный бренд, и его нужно развивать.

В связи с этим автоспортом в Финляндии занимаются на всех уровнях. Например, в стране можно найти около 20 официальных картинговых треков. Для сравнения, в соседней Швеции их примерно столько же, хотя там живёт в два раза больше людей, которые ещё и гораздо богаче. В отличие от большинства стран мира, картинг в Финляндии является абсолютно доступным, и им могут заниматься даже люди с малым достатком.

Дальше происходит что-то вроде драфта: сразу несколько программ развития борются за то, чтобы подписать самых талантливых картингистов и продвигать их на международной арене. Самая известная из них, AKK, проложила дорогу в большой автоспорт таким гонщикам, как Кими Райкконен и Валттери Боттас.

Стоит отметить, что спонсорство не ограничивается поддержкой спортсменов в юном возрасте. Компании готовы оплачивать расходы гонщиков вплоть до их выхода на самоокупаемость – это несколько полноценных сезонов в Формуле-1 (SMP, берите пример!). Этот фактор тоже является по-своему ключевым. Важно понимать, что без серьёзных финансовых вливаний в современном автоспорте выжить попросту невозможно.

Кими Райкконен и Хейкки Ковалайнен Фото: Paul Gilham/Getty Images

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И всё же, как бы мы ни пытались, рационально и в то же время полноценно описать гоночный феномен Финляндии невозможно. По какой-то неведомой причине у этих северных и совершенно отчаянных людей гонки оказались в крови. Пожалуй, в этом секрет и в этом – феномен.

«Я победил, потому что пришёл к финишу раньше остальных», – в этой незамысловатой фразе Кими Райкконена отражается вся гоночная философия финнов: спокойствие, настрой и успех.