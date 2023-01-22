Провалище «Тойоты» в Формуле-1: ноль побед — при бюджете «Феррари». Как так вышло?

Альянс «Адретти» и «Кадиллака» ещё не успел прийти в Ф-1, но уже наделал много шума. В то время пока формульные команды выражают скепсис и не особо торопятся принимать американцев в гоночную семью, болельщики и журналисты с воодушевлением восприняли новость о возможном пришествии столь интересного союза в Ф-1.

Многие уверены, что с поддержкой такого серьёзного концерна, как General Motors, «Андретти» непременно добьётся успеха (ну, или хотя бы не провалится). Впрочем, как показывает пример «Тойоты», даже могущественные автогиганты могут потерпеть крах в «Королевских гонках». Вспоминаем неудачную попытку японского концерна покорить мир Формулы-1.

Всего лишь за два года «Тойоте» удалось построить команду с нуля

К 2023 году «Тойота» если и не построила автоспортивную империю, то как минимум очень удачно интегрировалась в мировую гоночную семью. Вот уже пять лет японская команда носит звание действующего победителя гонки «24 часа Ле-Мана», пилоты «Тойоты» выиграли четыре последних чемпионата WRC, Нассер Аль-Аттия не так давно одержал очередную победу на «Дакаре», да и про NASCAR, где «Тойота» участвует в качестве производителя, также забывать не стоит.

В конце прошлого века автоспортивные регалии японского производителя были куда менее внушительны, нежели сегодня. Но именно тогда в «Тойоте» не побоялись замахнуться на самый рискованный и амбициозный проект в своей истории – строительство собственной команды Формулы-1, причём, что важно – абсолютно с нуля.

В январе 1999-го «Тойота» официально анонсировала старт своей формульной программы. На правах мирового автогиганта японцы сразу обозначили цель – борьба за чемпионский титул. Звучит достаточно претенциозно (особенно от концерна с нулевым опытом в Ф-1), но справедливости ради на начальном этапе высокопарные речи боссов «Тойоты» подкреплялись вполне акцентированными действиями.

Карлос Сайнс представляет «Тойоту» в чемпионате мира по ралли Фото: Robert Cianflone/Getty Images

Главное, что сделали японцы на старте проекта – отрядили на всё это дело весьма солидный бюджет (поговаривают, что он был на уровне «Феррари» или даже выше). Замахнувшись на мир «Королевских гонок», руководство «Тойоты» в какой-то степени поставило на кон репутацию концерна, ковавшуюся на протяжении целых десятилетий. Во многом по этой причине на реализацию амбициозного проекта денег японцы не жалели.

В тот момент внимание всего гоночного департамента «Тойоты» было сосредоточено на ещё не существующей команде Формулы-1. Во имя «Королевских гонок» пришлось даже свернуть программы в WRC и гонках на выносливость. Часть сотрудников, трудившихся над предыдущими гоночными проектами, пополнили штат строящейся команды Ф-1. Обойтись исключительно своими силами было нереально, поэтому большая часть штата «Тойоты» сформировалась путём переманивания сотрудников у других команд Ф-1. Так, например, главного моториста Луку Марморини японцы забрали из «Феррари», а технического директора Густава Брюннера — у «Минарди».

Целеустремлённость и амбициозность «Тойоты» проявлялась буквально во всём. Помимо оперативного формирования технического штаба, японцы ещё и достаточно быстро обзавелись собственной базой в Кёльне, а также приобрели трассу «Фудзи» в качестве испытательного трека.

Формульный проект «Тойоты» стремительно набирал обороты: в Ф-1 японцы планировали дебютировать уже в 2001-м – через два года после объявления. Впрочем, от первоначальных планов пришлось отказаться из-за того, что годом ранее в Ф-1 был наложен запрет на 12-цилиндровые моторы. Разрабатываемый «Тойотой» двигатель V12 оказался «вне закона», поэтому дебют японской команды передвинулся на следующий год.

Первые очки уже в дебютной гонке

Отложив старт в Ф-1 на один сезон, «Тойота» посвятила весь 2001 год обкатке своего первого творения – болида TF101. Год тестов стал для японской команды некой пристрелкой к полноценному дебюту. «Тойота» посетила 11 актуальных трасс Формулы-1, её пилоты в общей сложности намотали более 20 000 километров, а инженеры всё это время занимались сбором необходимых данных. Именно на основе TF101 будет построен первый «боевой» болид «Тойоты» TF102, с которым японцы наконец-таки дебютируют в Ф-1.

Стартовать в «Королевских гонках» новообразованной команде предстояло с парой пилотов Алан Макниш – Мика Сало. Возрастной дебютант и гонщик, который большую часть карьеры провёл в стане середняков – далеко не самый звёздный состав, но для первого сезона выбор вполне логичный. Шотландец был интересен «Тойоте», скорее, как опытный тестер, который поможет с доработкой машины (выступал за «Тойоту» ещё в гонках на выносливость). А что касается Сало, то финский пилот банально занял вакансию пилота с опытом выступлений в Формуле-1.

Алан Макниш и Мика Сало на презентации болида 2002 года Фото: Bryn Lennon/Getty Images

Для японского новичка первая гонка Ф-1 с точки зрения результата завершилась просто отлично: Мика Сало финишировал шестым (всего же в той гонке уцелело восемь машин) – первые набранные очки в истории новообразованной команды. На следующем этапе в Малайзии в шаге от очковой зоны остановился уже Макниш. А в третьей гонке на «Интерлагосе» финский пилот снова закончил заезд на шестой позиции.

Начало дебютного сезона для «Тойоты» получилось весьма обнадёживающим, однако демонстрировать столь приличные результаты на постоянной основе японцы были не в силе – ноль набранных очков в последующих гонках.

В конечном итоге свой первый сезон в Ф-1 «Тойота» завершила на 10-й позиции, опередив (по дополнительным показателям) лишь умерший по ходу чемпионата «Эрроуз».

В 2005-м почти на равных боролись с «Феррари»

В преддверии сезона-2003 в стане японской команды был полностью обновлён пилотский состав. Ряды «Тойоты» пополнили действующий чемпион серии CART Кристиан да Мата, а также многоопытный Оливье Панис. Усилия пилотов вкупе с небольшим техническим прогрессом позволили «Тойоте» набрать 16 очков и завершить чемпионат на восьмой строчке командного зачёта. Впрочем, результаты на трассе в том году для японского коллектива отошли на второй план, ведь новообразованная команда ни много ни мало стала фигурантом дела о промышленном шпионаже.

В Маранелло заметили внешнее сходство нового болида «Тойоты» TF103 с прошлогодним творением «Феррари» F2002. Потенциального «шпиона» искали среди одного из бывших сотрудников «Скудерии». Дело дошло до обысков в квартире одного из итальянских инженеров «Тойоты», но ничего интересного там найдено не было. Доказать вину японского концерна так и не удалось – на том дело и было закрыто.

Следующий сезон «Тойота» начинала с новым техническим директором Майком Гаскойном. Для японской команды подписание Гаскойна стало настоящей удачей. Именно британец помог добиться «Рено» столь впечатляющего прогресса в 2003 году. Человек, способный вытащить наверх середняка с претензиями на большее – идеальный кандидат на место технического директора «Тойоты».

В 2004 году Майк приступил к работе над болидом следующего сезона, а в 2005-м боссы «Тойоты» смогли увидеть первые результаты сотрудничества с Гаскойном. В начале сезона стало понятно, что «Тойота» сделала гигантский шаг вперёд. Из вчерашнего аутсайдера японская команда превратилась в третью-четвёртую силу пелотона: в первых пяти гонках сезона Ярно Трулли трижды финишировал в топ-3 – историческое достижение для формульной программы «Тойоты».

Ральф Шумахер на подиуме Гран-при Венгрии 2005 года Фото: Vladimir Rys/Bongarts/Getty Images

Также итальянец принесёт своей команде первый в истории поул – жаль только, стартовать на Гран-при США ему так и не удастся из-за шинного скандала. Но всё же главной вехой того сезона для «Тойоты» станет борьба с «Феррари» за третью строчку командного зачёта. Да, «Скудерия» была уже не столь сильна, как в прошлые годы, однако сам факт сражения со столь именитой командой на четвёртый год пребывания в Ф-1 уже начинал потихоньку оправдывать гигантские суммы, инвестированные боссами «Тойоты» в формульную программу.

В конечном итоге опередить «Феррари» японцам не удалось: на финише сезона уступили «Скудерии» 12 очков. Впрочем, положение в турнирной таблице в тот момент для «Тойоты» было делом вторичным. Куда важнее был тот стремительный прогресс, которого удалось достичь молодой команде. Сезон-2005 подарил боссам японцам определённые надежды на завтра, которые, впрочем, они собственноручно перечеркнут уже в следующем году.

Нетерпеливость руководства «Тойоты» привела к краху

К новому сезону в «Тойоте» подходили с большим воодушевлением. Иронично, что именно завышенные ожидания после первого успеха отчасти и погубили проект «Тойоты» в Ф-1.

Болид TF106 получился не таким удачным, как предшественник, поэтому на первом этапе в Бахрейне японцев ожидал неприятный сюрприз: ноль набранных очков (Ральф Шумахер не смог преодолеть даже первый сегмент квалификации).

Главного виновника в регрессе команды боссы из Японии увидели в Гаскойне: уже после третьего этапа в Австралии (на котором, к слову, Шумахер финишировал третьим) британский инженер покинул «Тойоту». В официальном заявлении будет сказано, что Гаскойн и руководство концерна просто не сошлись во взглядах касательно будущего команды. Однако, по слухам, причиной увольнения Майка стал именно неудачный болид TF106. Но сам инженер потом признавался: ему в любом случае не получалось победить внутрикомандные проблемы «Тойоты», связанные с принципами работы японцев и гигантской корпорации.

Болид 2006 года стоил Майку Гаскойну работы, а «Тойоте» — будущего Фото: Mark Thompson/Getty Images

В какой-то степени увольнение Гаскойна для проекта «Тойоты» стало началом конца. После первого серьёзного поражения боссы из Японии не придумали ничего лучше, как распрощаться с человеком, который помог команде добиться максимального прогресса. И ладно бы у них была какая-то внятная стратегия касательно дальнейшего развития команды, но нет. После увольнения Гаскойна японцы так и не нашли человека, который помог бы вывести команду на принципиально новый уровень. Хотя в 2007 году был свободен Росс Браун, но в «Тойоте» даже не подумали побороться за гениального инженера: Браун перебрался в «Хонду».

Когда в 2008 году в мире грянул экономический кризис, стало очевидно: либо «Тойота» демонстрирует прорыв в сезоне-2009, в первый год действия нового технического регламента, либо формульная программа будет свёрнута. И ведь японцы стали одной из трёх команд, которая прознала про серую зону регламента и разработала машину с двойным диффузором… В стартовых Гран-при Трулли и Глок были близки к победе, но так её и не добились. А дальше конкуренты победили японцев в гонке обновлений, сдвинули «Тойоту» обратно в середняки — и стало очевидно, что дело идёт к бесславному концу.

В руководстве «Тойоты» пришли к выводу, что тратить гигантские деньги ради борьбы за редкие подиумы не очень разумно (на формульную программу японцы тратили более $ 400 млн в год – в некоторые сезоны это был самый большой бюджет в Ф-1). И в конце 2009 года «Тойота» распрощалась с миром Формулы-1.

Всего же за десять лет существования формульного проекта японский автогигант по разным оценкам израсходовал около $ 4 млрд. Потратив столь внушительную сумму, «Тойота» даже ни разу не смогла выиграть гонку. Сей факт как нельзя лучше говорит о том, насколько трудно добиться успеха в Формуле-1.