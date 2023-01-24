Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Статьи

Какому Гран-при Формулы-1 не место в календаре чемпионата мира — опрос, рейтинг читателей

Какой Гран-при Формулы-1 нужно срочно выкинуть? Выбираем худшую трассу!
Евгений Кустов
Какой Гран-при Формулы-1 нужно убрать?
Комментарии
Выбросим какой-нибудь скучный новодел или надоевший исторический этап?

На прошлой неделе Формула-1 и Международная автомобильная федерация опубликовали финальную версию календаря чемпионата мира на 2023 год. После долгих размышлений и переговоров ФИА и Ф-1 решили не искать замену исключённому из календаря Гран-при Китая и не возвращать сам этап в Шанхае. Таким образом, в календаре Ф-1 — 23 Гран-при.

Но все ли из них по праву занимают своё место? Или какая-то гонка уже окончательно вам надоела и заслуживает исключения? В нашем антирейтинге голосуйте за Гран-при, которым не место в календаре. Ну а любимые этапы, наоборот, «понижайте». В общем, чем выше этап, тем он «хуже».

  • Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
  • Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелку вниз «↓».
Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.
Рейтинг: какую гонку надо выкинуть из календаря Формулы-1?
Гран-при Лас-Вегаса
Фото: Getty Images
1 место

Гран-при Лас-Вегаса

Опять уличная трасса, опять ночная гонка… Может, будет весело, но не факт. Тем более что прошлый опыт Гран-при Ф-1 в Лас-Вегасе принёс нам максимально странную трассу.

Гран-при Майами
Фото: Getty Images
2 место

Гран-при Майами

Дебютный этап в Майами оставил двойственные впечатления — речь и про конфигурацию, и про фальшивую бухту, и про многое другое. Дадим американцам ещё один шанс?

Гран-при Испании
Фото: Getty Images
3 место

Гран-при Испании

«Каталунья» с нами с первого же года показа Формулы-1 по российскому телевидению, но можно ли назвать трассу классической или тем более любимой? Крайне сомнительно, ведь весёлые гонки здесь получаются далеко не всегда. И перекраивание третьего сектора туда-сюда делу не помогает.

Гран-при Венгрии
Фото: Getty Images
4 место

Гран-при Венгрии

«Хунгароринг» с нами с далёкого 1986 года, но проблемы с обгонами на Гран-при Венгрии как были, так и остаются. Без кардинальной перестройки трассы здесь не обойтись, хотя где-то ухмыльнётся Макс Ферстаппен, выигравший с 10-го места и после разворота.

Гран-при Катара
Фото: Getty Images
5 место

Гран-при Катара

Мы лишь раз видели гонку в Катаре, но кому-то и этого достаточно, чтобы сказать: а что приобрёл календарь от ещё одной трассы на Ближнем Востоке, где к тому же не слишком легко обгонять?

Гран-при Нидерландов
Фото: Getty Images
6 место

Гран-при Нидерландов

Этап имени Макса Ферстаппена зрелищен за счёт болельщиков на трибунах и слегка необычен благодаря нескольким бэнкингам. Вместе с тем и тут много вопросов по местам для обгонов, а в целом трасса узковата.

Гран-при Монако
Фото: Getty Images
7 место

Гран-при Монако

Кто-то скажет — руки прочь от легендарной трассы в Монте-Карло! Мы парируем: далеко не всем нравится наблюдать за гонками, исход которых почти полностью определяет квалификация. Если, конечно, в дело не вступают стратеги «Феррари».

Гран-при Абу-Даби
Фото: Getty Images
8 место

Гран-при Абу-Даби

«Яс Марину» спасают традиционный статус финального Гран-при, а также две идущие друг за другом прямые. Делает ли это трассу культовой? Очевидно, нет.

Гран-при Бахрейна
Фото: Getty Images
9 место

Гран-при Бахрейна

Вроде не самый худший «тилькедром», но вместе с тем трасса никогда не поражала воображение — вряд ли кто-то сильно расстроится, если однажды она выпадет из календаря. Возможно, было бы интереснее, если бы организаторы чередовали традиционную и овальную конфигурации.

Гран-при Саудовской Аравии
Фото: Getty Images
10 место

Гран-при Саудовской Аравии

Быстрая, местами опасная, но в целом довольно любопытная уличная трасса в Джидде. Вопросы: нужно ли нам столько гонок на Ближнем Востоке и нормально ли, если пилоты выезжают на гоночное полотно вопреки ракетным обстрелам?

Гран-при США
Фото: Getty Images
11 место

Гран-при США

Остин — милый, но иногда надоедает нарушением границ трассы. Плюс вопрос: а нужно ли нам столько Гран-при в США, когда есть сразу два свеженьких?

Гран-при Мексики
Фото: Getty Images
12 место

Гран-при Мексики

В Мехико всегда многолюдно, плюс высокогорье немного перемешивает расклад сил в пелотоне. Но финальный сектор трассы всё ещё выглядит искусственно.

Гран-при Сингапура
Фото: Getty Images
13 место

Гран-при Сингапура

Ночной Гран-при — это хорошо, но вот с борьбой на трассе в Сингапуре как было плохо, так и остаётся даже с обновлёнными болидами Ф-1. Правда, сейчас из конфигурации трассы хотят выкинуть часть поворотов — вдруг поможет?

Гран-при Эмилии-Романьи
Фото: Getty Images
14 место

Гран-при Эмилии-Романьи

Имола — классика автоспорта! Но способен ли узкий автодром имени Энцо и Дино Феррари обеспечивать интересные гонки с достаточным числом обгонов? К этому есть вопросы…

Гран-при Азербайджана
Фото: Getty Images
15 место

Гран-при Азербайджана

Ещё одна уличная трасса в стране, где маловато гоночных традиций. Правда, гонки в Азербайджане обычно получаются довольно интересными. Ну и важно, что это одно из доступнейших направлений для болельщиков из России.

Гран-при Австралии
Фото: Getty Images
16 место

Гран-при Австралии

Старый добрый «Альберт-парк». Но так ли он хорош, если автодром не открывает сезон? С обгонами здесь проблемы, а вот в Аделаиде, пожалуй, было веселее.

Гран-при Бельгии
Фото: Getty Images
17 место

Гран-при Бельгии

Ну, как придраться к Спа? Разве что поворчим, что если вы купили билет на трибуну, то машины просвистят мимо вас всего 44 раза — в Шпильберге и Сан-Паулу гораздо больше!

Гран-при Канады
Фото: Getty Images
18 место

Гран-при Канады

Ну, тут докопаться сложно. Может, исключим Монреаль из-за того, что для кого-то гонка проходит слишком поздно вечером или даже ночью?

Гран-при Великобритании
Фото: Getty Images
19 место

Гран-при Великобритании

Легендарный «Сильверстоун». Поворчим, что с обгонами бывают сложности, но не более того.

Гран-при Австрии
Фото: Getty Images
20 место

Гран-при Австрии

Посмотрим, какая судьба будет у «Ред Булл Ринга» после смерти Дитриха Матешица… Трасса неплохая, и обгонять можно, но как же бесят постоянные штрафы в квалификации за несоблюдение границ гоночного полотна!

Гран-при Бразилии
Фото: Getty Images
21 место

Гран-при Бразилии

Насчёт самой трассы придумывать ничего не будем. Но напомним, что представителей Ф-1 регулярно грабят в Сан-Паулу, а жителям восточных регионов России смотреть Гран-при неудобно из-за позднего времени старта.

Гран-при Италии
Фото: Getty Images
22 место

Гран-при Италии

Монцу едва ли уберут из календаря в обозримом будущем, хотя если промоутеры не найдут денег на взнос Ф-1… Мы же поворчим, что из-за минимальных крыльев обгоны здесь не так легки, как кажется, а в ходу скучная тактика с одним пит-стопом. Ну и бордюры-«сардельки» надо убрать.

Гран-при Японии
Фото: Getty Images
23 место

Гран-при Японии

Мы дождались возвращения «Сузуки», по которой долго скучали из-за ковида. Но и к легендарной трассе есть вопросы: с обгонами нелегко, плюс надо рано вставать.

В Формуле-1 хотят провести рекордное количество Гран-при. Почему это обернётся катастрофой В Формуле-1 хотят провести рекордное количество Гран-при. Почему это обернётся катастрофой
3
0
0
0
1
0
Поделиться
Теги Авто Формула-1 Календарь Формулы-1 •••

Заглавное фото: Getty Images

Источник: «Чемпионат»

Сообщить об ошибке
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023