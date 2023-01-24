Какой Гран-при Формулы-1 нужно срочно выкинуть? Выбираем худшую трассу!

На прошлой неделе Формула-1 и Международная автомобильная федерация опубликовали финальную версию календаря чемпионата мира на 2023 год. После долгих размышлений и переговоров ФИА и Ф-1 решили не искать замену исключённому из календаря Гран-при Китая и не возвращать сам этап в Шанхае. Таким образом, в календаре Ф-1 — 23 Гран-при.



Но все ли из них по праву занимают своё место? Или какая-то гонка уже окончательно вам надоела и заслуживает исключения? В нашем антирейтинге голосуйте за Гран-при, которым не место в календаре. Ну а любимые этапы, наоборот, «понижайте». В общем, чем выше этап, тем он «хуже».

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