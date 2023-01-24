Какой Гран-при Формулы-1 нужно срочно выкинуть? Выбираем худшую трассу!

На прошлой неделе Формула-1 и Международная автомобильная федерация опубликовали финальную версию календаря чемпионата мира на 2023 год. После долгих размышлений и переговоров ФИА и Ф-1 решили не искать замену исключённому из календаря Гран-при Китая и не возвращать сам этап в Шанхае. Таким образом, в календаре Ф-1 — 23 Гран-при.
Но все ли из них по праву занимают своё место? Или какая-то гонка уже окончательно вам надоела и заслуживает исключения? В нашем антирейтинге голосуйте за Гран-при, которым не место в календаре. Ну а любимые этапы, наоборот, «понижайте». В общем, чем выше этап, тем он «хуже».
- Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
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Гран-при Лас-Вегаса
Опять уличная трасса, опять ночная гонка… Может, будет весело, но не факт. Тем более что прошлый опыт Гран-при Ф-1 в Лас-Вегасе принёс нам максимально странную трассу.
Гран-при Майами
Дебютный этап в Майами оставил двойственные впечатления — речь и про конфигурацию, и про фальшивую бухту, и про многое другое. Дадим американцам ещё один шанс?
Гран-при Испании
«Каталунья» с нами с первого же года показа Формулы-1 по российскому телевидению, но можно ли назвать трассу классической или тем более любимой? Крайне сомнительно, ведь весёлые гонки здесь получаются далеко не всегда. И перекраивание третьего сектора туда-сюда делу не помогает.
Гран-при Венгрии
«Хунгароринг» с нами с далёкого 1986 года, но проблемы с обгонами на Гран-при Венгрии как были, так и остаются. Без кардинальной перестройки трассы здесь не обойтись, хотя где-то ухмыльнётся Макс Ферстаппен, выигравший с 10-го места и после разворота.
Гран-при Катара
Мы лишь раз видели гонку в Катаре, но кому-то и этого достаточно, чтобы сказать: а что приобрёл календарь от ещё одной трассы на Ближнем Востоке, где к тому же не слишком легко обгонять?
Гран-при Нидерландов
Этап имени Макса Ферстаппена зрелищен за счёт болельщиков на трибунах и слегка необычен благодаря нескольким бэнкингам. Вместе с тем и тут много вопросов по местам для обгонов, а в целом трасса узковата.
Гран-при Монако
Кто-то скажет — руки прочь от легендарной трассы в Монте-Карло! Мы парируем: далеко не всем нравится наблюдать за гонками, исход которых почти полностью определяет квалификация. Если, конечно, в дело не вступают стратеги «Феррари».
Гран-при Абу-Даби
«Яс Марину» спасают традиционный статус финального Гран-при, а также две идущие друг за другом прямые. Делает ли это трассу культовой? Очевидно, нет.
Гран-при Бахрейна
Вроде не самый худший «тилькедром», но вместе с тем трасса никогда не поражала воображение — вряд ли кто-то сильно расстроится, если однажды она выпадет из календаря. Возможно, было бы интереснее, если бы организаторы чередовали традиционную и овальную конфигурации.
Гран-при Саудовской Аравии
Быстрая, местами опасная, но в целом довольно любопытная уличная трасса в Джидде. Вопросы: нужно ли нам столько гонок на Ближнем Востоке и нормально ли, если пилоты выезжают на гоночное полотно вопреки ракетным обстрелам?
Гран-при США
Остин — милый, но иногда надоедает нарушением границ трассы. Плюс вопрос: а нужно ли нам столько Гран-при в США, когда есть сразу два свеженьких?
Гран-при Мексики
В Мехико всегда многолюдно, плюс высокогорье немного перемешивает расклад сил в пелотоне. Но финальный сектор трассы всё ещё выглядит искусственно.
Гран-при Сингапура
Ночной Гран-при — это хорошо, но вот с борьбой на трассе в Сингапуре как было плохо, так и остаётся даже с обновлёнными болидами Ф-1. Правда, сейчас из конфигурации трассы хотят выкинуть часть поворотов — вдруг поможет?
Гран-при Эмилии-Романьи
Имола — классика автоспорта! Но способен ли узкий автодром имени Энцо и Дино Феррари обеспечивать интересные гонки с достаточным числом обгонов? К этому есть вопросы…
Гран-при Азербайджана
Ещё одна уличная трасса в стране, где маловато гоночных традиций. Правда, гонки в Азербайджане обычно получаются довольно интересными. Ну и важно, что это одно из доступнейших направлений для болельщиков из России.
Гран-при Австралии
Старый добрый «Альберт-парк». Но так ли он хорош, если автодром не открывает сезон? С обгонами здесь проблемы, а вот в Аделаиде, пожалуй, было веселее.
Гран-при Бельгии
Ну, как придраться к Спа? Разве что поворчим, что если вы купили билет на трибуну, то машины просвистят мимо вас всего 44 раза — в Шпильберге и Сан-Паулу гораздо больше!
Гран-при Канады
Ну, тут докопаться сложно. Может, исключим Монреаль из-за того, что для кого-то гонка проходит слишком поздно вечером или даже ночью?
Гран-при Великобритании
Легендарный «Сильверстоун». Поворчим, что с обгонами бывают сложности, но не более того.
Гран-при Австрии
Посмотрим, какая судьба будет у «Ред Булл Ринга» после смерти Дитриха Матешица… Трасса неплохая, и обгонять можно, но как же бесят постоянные штрафы в квалификации за несоблюдение границ гоночного полотна!
Гран-при Бразилии
Насчёт самой трассы придумывать ничего не будем. Но напомним, что представителей Ф-1 регулярно грабят в Сан-Паулу, а жителям восточных регионов России смотреть Гран-при неудобно из-за позднего времени старта.
Гран-при Италии
Монцу едва ли уберут из календаря в обозримом будущем, хотя если промоутеры не найдут денег на взнос Ф-1… Мы же поворчим, что из-за минимальных крыльев обгоны здесь не так легки, как кажется, а в ходу скучная тактика с одним пит-стопом. Ну и бордюры-«сардельки» надо убрать.
Гран-при Японии
Мы дождались возвращения «Сузуки», по которой долго скучали из-за ковида. Но и к легендарной трассе есть вопросы: с обгонами нелегко, плюс надо рано вставать.
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