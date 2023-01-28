В Формуле-1 незаметная революция. Неужели у команд старого типа нет будущего?

В последнее время автомобильные гиганты стали проявлять большой интерес к Формуле-1. «Ауди» уже здесь, «Кадиллак» объединил усилия с семьёй Андретти, приход «Порше» сорвался в последний момент, плюс не смолкают слухи про «Форд» и «Хёндэ». Автогигантам снова интересны «Королевские гонки». Это, конечно, здорово, но как обстоят дела с частными командами? Неужели будущее Формулы-1 стоит за большими концернами, а конюшни, не имеющие поддержку со стороны корпораций, исчезнут как явление?

Тенденция последних лет — частные команды терпят крах

За последние 20 лет в «Королевских гонках» дебютировало множество частных команд, которые оказались куда менее успешны, нежели появившиеся за то же время заводские. Из относительно удачных проектов можно выделить разве что «Браун» и «Форс Индия».

Первые выиграли чемпионат, воспользовавшись наработками заводской «Хонды», после чего были куплены «Мерседесом» — не слишком-то «частная» история. А конюшня Виджая Малльи за пару сезонов выбилась в касту крепких середняков, однако в итоге чудом не обанкротилась перед продажей команды Лоуренсу Строллу.

Что касается других частных коллективов, то каждый из них (за исключением пока ещё живого «Хааса») ожидал в разной степени провал. Проект «Лотуса» (тот, что бывший «Рено») хоть поначалу и подавал неплохие надежды, но в конечном итоге покинул Формулу-1 – четыре года спустя команда вернулась под контроль автоконцерна. Изначально вызывающая кучу сомнений «Супер Агури» канула в лету на третий год существования. Построить команду на руинах «Джордана» не получилось ни у «Мидланда», ни у «Спайкера». А реформа ФИА по расширению пелотона до 12 команд привела к пришествию трёх скромных коллективов («Хиспания», «Вёрджин», «Лотус Рейсинг»), ни один из которых не просуществует дольше шести лет.

Как показывает история, частным командам становится всё труднее и труднее выживать в жестоком мире Формулы-1. Причина такого положения дел донельзя банальна – деньги. По мере движения времени расходы участников постепенно увеличивались, а соответственно, росли и суммы, необходимые для поддержания команды на плаву. Например, ещё в 1990-х частный «Уильямс» мог спокойно брать один титул за другим, а уже к середине следующего десятилетия утратил статус топ-команды.

В какой-то момент частники банально перестали тянуть конкуренцию с заводскими коллективами (речь, конечно, про успешные команды). Сегодня максимум, на который может рассчитывать частная команда – это статус крепкого середняка. Даже обладающая поддержкой крупного концерна «Альпин» не в состоянии включиться в борьбу за победы.

Даже поддержка со стороны концерна не гарантирует команде место в Ф-1

Вы скажете — а как же потолок бюджетов, который должен был всё изменить? Как показывает сезон-2022, не всё так просто. За минувшие годы заводские команды накопили «жирок», который ещё долго позволит им сохранять преимущество над частниками. Базы команд с поддержкой автогигантов больше и современнее, на них более мощное оборудование, а в коллективах долгие годы собирались лучшие инженеры и пилоты. К слову, о гонщиках: их зарплата всё ещё не ограничена, так что тут преимущество богачей никуда не девается.

Наконец, на стороне заводских команд огромная экспертиза автоконцернов и опыт выступлений в других гоночных сериях — от Ле-Мана до Формулы-Е. Силовые установки, разумеется, делаются тоже с оглядкой на собственные команды, а не частных клиентов. Да и крупным спонсорам приятнее иметь дело с каким-нибудь мощным автомобильным брендом, а не с имеющим меньшую популярность частным.

Это что касается недостатков нынешних частных команд. Но и второй момент: нового частника в чемпионат просто не пустят! Значение поддержки со стороны крупного концерна в современной Формуле-1 как нельзя лучше иллюстрирует история команды «Андретти» — одной из главных команд в истории американского автоспорта, которая обладает готовой фан-базой и неплохим спонсорским потенциалом.

Команду семьи Андретти не торопятся пускать в Формулу-1 Фото: Will Taylor-Medhurst/Getty Images

Уже не первый год американская конюшня пытается пробиться в закрытый мир Ф-1. Предыдущие попытки не увенчались успехом, и в конечном итоге Майкл Андретти решил объединить усилия с General Motors. Казалось бы, подобный коллектив должен без особых проблем получить место в Формуле-1 (особенно учитывая рост популярности Ф-1 в США), но на практике всё оказалось куда сложнее: нынешние команды выступили против.

На первый взгляд может показаться, что участники банально не хотят делиться призовыми, но не всё так просто. Команды Ф-1 пугает не столько сама перспектива разделения призовых на 11 частей, сколько то, что новый участник не привнесёт в «Королевские гонки» ничего нового. Иными словами, команды одобрили бы заявку «Андретти», если бы были уверены, что американский коллектив компенсирует их финансовые потери путём увеличения доходов Ф-1 (например, посредством притока новых зрителей и спонсоров), а соответственно, и увеличения призового фонда.

Современные реалии таковы: для того чтобы войти в мир Формулы-1, потенциальный новичок должен доказать свою состоятельность и, если угодно, полезность для чемпионата. И раз уж команды Ф-1 не торопятся впускать в паддок «Андретти», значит, этот проект не вызывает у них должного доверия. И если даже именитая конюшня, которая пользуется огромной популярностью в Америке, а также имеет поддержку со стороны крупного автоконцерна, имеет трудности со входом в Формулу-1, то что тогда говорить о менее внушительных частных проектах?

Какое будущее у частных команд?

Учитывая происходящее с заявкой «Андретти», можно предположить, что в ближайшем будущем построить частную команду с нуля станет чем-то вроде невыполнимого квеста. Более того, существует настораживающая перспектива потерять уже существующих частников.

Как минимум одной независимой от концернов команды Формула-1 лишится уже в 2026 году: «Заубер» перейдёт под контроль «Ауди». Что касается других частных коллективов, то их перспективы также не очень радужны.

Например, по «Хаасу», как это ни парадоксально, может ударить тот самый потенциальный приход «Андретти». У конюшни Джина Хааса и сейчас имеются небольшие проблемы с поиском партнёров, а с приходом более именитой и популярной в Соединённых Штатах команды существует определённый риск лишиться как действующих, так и потенциальных американских спонсоров.

Надолго ли ещё хватит Джина Хааса? Фото: Peter Fox/Getty Images

«Уильямс»? Команда из Гроува уже не первый год пребывает в когорте аутсайдеров и может стать главной целью автоконцернов, нацелившихся на Формулу-1. История «Андретти» показала, как трудно строить команду с нуля, поэтому будущие новички из числа автогигантов могут задуматься о покупке одной из существующих команд Ф-1. А нынешние владельцы из «Дорилтона» наверняка будут рады продать команду, если получат солидную прибыль.

Самым стабильным и перспективным из всех частных проектов современной Формулы-1 видится «Астон Мартин». Владелец команды Лоуренс Стролл щедро вкладывается в своё детище, о чём свидетельствуют подписание звёздных пилотов (сначала Феттель, затем – Алонсо) и строительство новой базы. Впрочем, вложения канадского бизнесмена не являются гарантией долговечности этого проекта. По сути, поддержанием команды на плаву занимается только Стролл, даже если команда названа в честь знаменитого автобренда. А потому судьба британской команды во многом зависит от того, как скоро (или не скоро) Строллу-старшему надоест тратить огромные суммы, чтобы в лучшем случае закрепиться в середине пелотона. Да и Лэнс будет выступать в чемпионате не вечно.

****

Получается, уже в ближайшие годы частные команды могут полностью исчезнуть из Формулы-1. Однако теперь мы сами себя опровергнем: вряд ли частники исчезнут как явление.

Последовательное нашествие автогигантов если и случится, то станет уже не первым в истории Формулы-1. В середине 2000-х уже был момент, когда в пелотоне практически не осталось частных команд. Однако спустя несколько лет маятник качнулся в обратную сторону: заводские коллективы начали сворачивать свои программы, в то время как частники, напротив, возвращаться в «Королевские гонки».

Скорее всего, то же самое будет и сейчас: те, кто хуже справятся с новым моторным регламентом 2026 года и не получат нужного пиара, достаточно быстро покинут чемпионат. Стало быть, и для частных команд в будущем всё-таки найдётся место. Но вот смогут ли они ещё когда-то побороться за чемпионство, по-прежнему большой вопрос…