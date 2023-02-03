«Форд» возвращается в Ф-1 c «Ред Булл» — ждём объявления и презентации команды! LIVE

Про сотрудничество знают уже абсолютно все, но всё равно будет интересно. Начало — в 17:00 мск.

Грядущее партнёрство американского автогиганта «Форд» с командой «Ред Булл» — самый плохо охраняемый секрет Формулы-1. Накануне в Сеть уже утёк пресс-релиз, что с 2026 года «быки» и американцы будут совместно создавать силовую установку по новому регламенту чемпионата мира. Так или иначе, официально обо всём должны объявить в ходе презентации «Ред Булл» перед сезоном-2023, которая пройдёт сегодня в Нью-Йорке. В ходе церемонии вряд ли покажут новый болид команды RB19 — в лучшем случае мы увидим рендеры, а скорее всего, всё ограничится демонстрацией обновлённой ливреи, которую нанесут на прошлогоднюю машину.



К слову, вот как раз в ливрее впервые за долгие годы ожидаются изменения. При этом вряд ли они связаны с «Хондой», ведь в ближайшие три сезона австрийцы продолжат выступать с моторами и даже брендингом японской компании…