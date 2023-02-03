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Презентация команды «Ред Булл» на сезон-2023 Формулы-1 — фото ливреи, соглашение с «Фордом»

«Форд» возвращается в Ф-1 c «Ред Булл» — ждём объявления и презентации команды! LIVE
Евгений Кустов
Презентация команды Формулы-1 «Ред Булл»
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Про сотрудничество знают уже абсолютно все, но всё равно будет интересно. Начало — в 17:00 мск.

Грядущее партнёрство американского автогиганта «Форд» с командой «Ред Булл» — самый плохо охраняемый секрет Формулы-1. Накануне в Сеть уже утёк пресс-релиз, что с 2026 года «быки» и американцы будут совместно создавать силовую установку по новому регламенту чемпионата мира. Так или иначе, официально обо всём должны объявить в ходе презентации «Ред Булл» перед сезоном-2023, которая пройдёт сегодня в Нью-Йорке. В ходе церемонии вряд ли покажут новый болид команды RB19 — в лучшем случае мы увидим рендеры, а скорее всего, всё ограничится демонстрацией обновлённой ливреи, которую нанесут на прошлогоднюю машину.

К слову, вот как раз в ливрее впервые за долгие годы ожидаются изменения. При этом вряд ли они связаны с «Хондой», ведь в ближайшие три сезона австрийцы продолжат выступать с моторами и даже брендингом японской компании…

Live Евгений Кустов

Итак, впереди вторая презентация нового сезона Формулы-1. 31 января мы увидели новую ливрею «Хааса» с акцентом на чёрный цвет, а сегодня нас ждёт, вероятно, обновлённая раскраска «Ред Булл». Неужели «быки» наконец отойдут от своей многолетней цветовой схемы? В ожидании начала презентации можете перечитать лайв, посвящённый «Хаасу».

Первая презентация нового сезона Ф-1 состоялась! Новая стильная ливрея от «Хааса» Первая презентация нового сезона Ф-1 состоялась! Новая стильная ливрея от «Хааса»
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Теги Авто Формула-1 Ред Булл Форд •••

Заглавное фото: Getty Images

Источник: «Чемпионат»

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