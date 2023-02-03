«Порше» выкинули ради «Форда». Американцы снова в Ф-1 с командой, которую чуть не убили

В «Ред Булл» наконец объявили о приходе компании «Форд» — с 2026 года американская марка станет техническим партнёром и поставщиком моторов для сильнейшей в данный момент команды Формулы-1.

Легендарный бренд возвращается в чемпионат мира после 20-летнего отсутствия, а мы попробуем разобраться, что это значит для него, «Ред Булл» и первенства в целом.

Скромнее, чем «Порше»

Объявление о партнёрстве с «Фордом» на презентации ливреи «Ред Булл» не стало шоком: пресс-релиз о нём накануне случайно опубликовали итальянские журналисты, начисто уничтожив интригу. Однако вспомнить предысторию всё равно нужно.

Изначально в «Ред Булл» вели переговоры с «Порше» — маркой, которая должна была прийти в Ф-1 в паре с «Ауди», но с параллельными проектами. Стороны не договорились — по слухам, камнем преткновения стал вопрос власти: в «Порше» хотели равного с «Ред Булл» контроля над командой, что Милтон-Кинс категорически не устроило.



Соответственно, логично предположить, что в «Форде» оказались более сговорчивы и готовы отдать вопросы управления на откуп тем, кто вывел команду в чемпионы. Более чем логичное решение, если вспомнить провал «Ягуара» в начале 2000-х — тогда английский бренд принадлежал «Форду», а управляли командой из США. Собственно, именно её в итоге и купил «Ред Булл», после чего, всё до основания переделав, четыре года подряд был недосягаем для соперников. Так что «Форд» будет поставлять моторы своей бывшей команде.



«Мы открываем новую захватывающую главу автоспортивной истории «Форда», начавшейся ещё тогда, когда мой прадед строил эту компанию, — заявил в рамках презентации исполнительный директор компании Билл Форд. — Мы возвращаемся в спорт, чтобы привнести в него традиции нашей компании: непрестанного поиска инноваций, повышения эффективности и электрификации».

Зачем «Ред Булл» новый мотор?

С появлением в Ф-1 турбогибридов именно силовые установки были слабым местом «Ред Булл», но сотрудничество с «Хондой» в конце концов позволило вернуться в борьбу за титул и превзойти доминировавший долгие годы «Мерседес». Во второй половине сезона-2022 «Ред Булл» обладал лучшей машиной пелотона — зачем что-то менять?



Во-первых, к сезону-2026 всем придётся строить новые силовые установки. Концептуально они будут основаны на нынешних, но отказ от MGU-H, переход на экологичное топливо и чуть больше свободы в создании двигателя внутреннего сгорания всех заставят работать практически с нуля.

Во-вторых, после де-факто так и не состоявшегося ухода «Хонды» у «Ред Булл» появился собственный департамент мотористов. На машины по-прежнему ставят японские двигатели, но в Милтон-Кинс они приходят запечатанными, инженеры не вправе даже картографию в них менять. В данном случае «Хонда» — именно поставщик, а не технический партнёр.



В «Ред Булл» верят, что в рамках тесного взаимодействия собственных специалистов и технической платформы «Форда» смогут создать конкурентоспособный двигатель — сохраняя, в отличие от проекта с «Порше», независимость. Вместе с этим совместный проект с легендарным американским брендом открывает дополнительные маркетинговые возможности на рынке США — в том числе автомобильном.

Новый регламент работает

«Форд» — уже второй автопроизводитель, который придёт в Ф-1 в 2026 году в качестве нового поставщика силовых установок — ранее «Ауди» объявила о том, что к 2025 году выкупит контрольный пакет акций «Заубера». Таким образом, в сезоне-2026 должны быть пять или даже шесть поставщиков двигателей — «Хонда», напомним, тоже подала заявку на регистрацию в качестве моториста.



Напомним, именно это — привлечение новых производителей — было главной целью регламента 2026 года. Переход на турбогибриды в 2014-м был ошибкой: создание моторов стало настолько сложным и дорогим делом, что в какой-то момент никто в мире, кроме «Мерседеса», «Феррари» и «Рено», не был способен их делать (поначалу даже у «Хонды» не получалось). Но пока всё выглядит так, что чемпионат выходит из этого тупика.