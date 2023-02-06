Увидим ли мы сегодня первую машину Формулы-1 2023 года? Презентация «Уильямса» — LIVE

Машину пока не показывают детально, вместо этого команда представляет пилотов своей молодёжной программы: Зак О'Салливан, Оливер Грей и Франко Колапинто. А Джейми Чедвик общается с Бакстоном. Джейми в этом году предстоит выступать в Indy NXT — гонках поддержки серии IndyCar.

«После стольких лет в W Series я наконец получила эту возможность. В Indy NXT непростая машина, но с первого же круга я поняла, почему она нравится пилотам. Она сильно отличается от шасси W Series, мне нужно будет адаптировать свой стиль пилотирования, гонки будут проходить на уличных трассах — трудных с физической точки зрения. Но это очень интересный вызов для меня», — говорит Чедвик.