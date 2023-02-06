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Презентация команды «Уильямс» на сезон-2023 Формулы-1 — фото ливреи, цели на чемпионат

Увидим ли мы сегодня первую машину Формулы-1 2023 года? Презентация «Уильямса» — LIVE
Дмитрий Захарченко
Презентация команды Формулы-1 «Уильямс»
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Старт церемонии — в 17:00 мск.

Сегодня состоится третья презентация перед новым сезоном Формулы-1. Британская команда «Уильямс» поделится своими планами на 2023 год, который проведёт в существенно обновлённом составе. Новым боссом «Уильямса» станет бывший главный стратег «Мерседеса» Джеймс Ваулз, а Александер Албон получит нового напарника — Логана Сарджента. При этом мы до сих пор не знаем, кто станет новым техническим директором «Уильямса» — может, узнаем во время презентации?

При этом не факт, что нам покажут новый болид FW45. Точно обещали продемонстрировать ливрею, а вот «натянут» ли её на новую машину… Дождёмся церемонии.

И ещё интрига — мы заранее знаем, что новым спонсором «Уильямса» станет компания Gulf. Как сильно это отразится на раскраске болида?

Новая старая ливрея «Уильямса» — первые фото Ливрея осталась синей
Live Дмитрий Захарченко

Новая старая ливрея «Уильямса» — первые фото

А вот и первые официальные фото ливреи — так не особенно, прямо скажем, изменившейся.

Фото: Williams Racing

Фото: Williams Racing

Фото: Williams Racing

17:04 Дмитрий Захарченко

Машину пока не показывают детально, вместо этого команда представляет пилотов своей молодёжной программы: Зак О'Салливан, Оливер Грей и Франко Колапинто. А Джейми Чедвик общается с Бакстоном. Джейми в этом году предстоит выступать в Indy NXT — гонках поддержки серии IndyCar.

«После стольких лет в W Series я наконец получила эту возможность. В Indy NXT непростая машина, но с первого же круга я поняла, почему она нравится пилотам. Она сильно отличается от шасси W Series, мне нужно будет адаптировать свой стиль пилотирования, гонки будут проходить на уличных трассах — трудных с физической точки зрения. Но это очень интересный вызов для меня», — говорит Чедвик.

17:03 Дмитрий Захарченко

Ливрея осталась синей

И всё-таки ливрея осталась прежней — сине-бирюзово-черной. С логотипами Gulf, но не более того.

17:01 Дмитрий Захарченко

Начинается презентация — её ведущий Уилл Бакстон объявляет, что сейчас покажут «нечто новое».

16:49 Дмитрий Захарченко

Менее 15 минут остаётся до начала презентации «Уильямса» — команды, которая в этом году вступает в новую часть своей истории — под руководством Джеймса Ваулза.

«Для меня большая честь стать частью столь известной команды, — сказал Ваулз в заранее записанном интервью. — Мы сделаем всё, чтобы добиться успеха. Совсем скоро наша новая машина покинет боксы в Бахрейне, и для меня это будет особенно волнительный момент».

15:54 Евгений Кустов

В ожидании презентации «Уильямса» есть время вспомнить, как прошли церемонии двух предыдущих команд — «Ред Булл» и «Хааса».

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