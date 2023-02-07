Команды Ф-1 отобрали у фанатов одно из главных удовольствий. Хватит это оправдывать

Что надо сделать, чтобы мы с вами снова с нетерпением ждали презентаций.

С каждым годом предсезонные презентации команд Формулы-1 всё больше разочаровывают болельщиков. И дело даже не в унылых и странных церемониях, а в самой сути действа. Если раньше под презентацией понимали представление автомобиля на новый сезон, то теперь всё больше команд ограничивается показом ливреи машины (иногда практически не изменившейся), при этом имея наглость врать – мол, встречайте, вот наш новый автомобиль. Как две капли воды похожий на прошлогодний.

Кто-то скажет – ну, нечего ныть, уже скоро (23 февраля) стартуют зимние тесты, на них вы всё и увидите. Мол, понятно, что команды хотят подольше хранить новинки в тайне, никто вам не покажет все секреты. Но, может, это как раз тот случай, где владельцам Ф-1 пора вмешаться? Да и президент ФИА Мохаммед бен Сулайем мог бы направить свою неуёмную энергию в нужное русло. Вот несколько шагов, которые могли бы предпринять Формула-1 и федерация.

1. Не обманывайте болельщиков

Самое простое и человечное: прекратите выдавать старые автомобили за новые. Если «Ред Булл» не привёз в Нью-Йорк новую машину, то зачем орать в соцсетях «Встречайте RB19!!!» и выдавать на экране позади прошлогоднего болида индекс новой модели?

Вы ведь честно говорите, что сегодня презентация на сезон, презентация новой ливреи, новой экипировки… Так зачем же при этом нагло врать и предлагать встречать то, чего ещё нет в природе? Если мы не говорим о каких-то действительно серьёзных мерах, то Ф-1 хотя бы в состоянии договориться с пресс-службами команд, чтобы они не путали болельщиков своим враньём.

2. Дайте хотя бы рендеры

Идём дальше. Ок, вы хотите провести презентацию задолго до старта зимних тестов, но при этом условный Эдриан Ньюи, разумеется, намерен до последнего заниматься проектированием машины – так, чтобы производственный отдел потом в самый последний момент успел изготовить все детали и собрать их в единое целое.

Вопросов нет, вам никак не представить «живой» автомобиль, тем более вдалеке от базы. Но что мешает показать нам хотя бы достоверные рендеры? Уж они-то у вас имеются. Причём тот же «Ред Булл» прежде публиковал рендеры, которые вполне соответствовали автомобилю, который мы потом наблюдали на испытаниях. Да, какие-то чувствительные места могли быть затемнены, нарисованы менее детально и так далее, но глобально мы всё-таки видели машину. Болельщицкий голод утолялся.

Что мешает Ф-1 и ФИА закрепить в регламенте Формулы-1, что в рамках презентаций команды обязаны публиковать рендеры? Напомним: с прошлого сезона все команды обязаны выставлять свои машины в пятницу на пит-лейне и рассказывать, какие новинки они привезли на этап – причём с объяснением, чем новые узлы должны помочь. И представляете, никто не умер от подобного пункта правил. Так почему бы не решить и «зимнюю» проблему?

3. Не обманывайте болельщиков опять

Ещё немного про рендеры. Думаем, опытные авторы законов в состоянии сформулировать всё так, чтобы потом не выяснилось, что созданные компьютером изображения слишком сильно отличаются от болида, который выедет на трассу в первый день испытаний.

Да, безусловно, прогресс не стоит на месте – за неделю-две между презентацией и дебютом на трассе могут появиться новинки. Но крайне сомнительно, что за это время полностью изменится форма боковых понтонов, переднего и заднего антикрыльев. Тем более все мы понимаем, что такие глобальные обновления готовятся не за день-два, так что на компьютере всегда реально показать, как именно будет выглядеть машина.

«Мерседес» показывает на презентации настоящие машины — и берёт титулы Фото: Mark Thompson/Getty Images

Плюс ФИА может контролировать, чтобы показанный на рендерах автомобиль ну чисто внешне соответствовал техническому регламенту. Говорят, что продемонстрированный сегодня болид «Альфа Ромео» что-то там нарушает в плане днища… Впрочем, швейцарцы в любом случае показали нам новую машину, за что им бесконечный респект. Оказывается, так всё ещё можно.

К слову, вот «Феррари» всегда демонстрирует реальный автомобиль. Обычно не обманывает болельщиков и «Мерседес» — и до 2022 года это не мешало «Серебряным стрелам» брать титул за титулом.

4. Получайте бонусы

Напоследок – немного мотивации. Почему бы как-то не поощрить те команды, которые покажут на презентации не только адекватные рендеры, но и реальный автомобиль? При нынешних правилах в роли небольшого бонуса может выступить что угодно: мелкое увеличение лимита на бюджеты, дополнительная сессия в аэродинамической трубе, лишний час работы на тестах, лишний джокер на нарушение комендантского часа в ходе Гран-при…

Немного фантазии – и мы сформулируем с вами приятное дополнение, которое не решит судьбу титула, но всё-таки может стать дополнительной мотивацией для проведения полноценной презентации.

Давнюю традицию Формулы-1 ещё можно спасти от превращения в формальность и фактической смерти. Просто нужно не вздыхать по поводу бездушности команд, а принять не самые сложные меры.