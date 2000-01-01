Рейтинг мощи: 10 самых успешных моторов в истории Формулы-1

10 лучших моторов в истории Формулы-1
На фоне грядущего в 2026 году прихода «Ауди» и «Форда» вспоминаем тех, кто добился в Ф-1 наибольших успехов.
«Феррари»
«Феррари» в Ф-1 с первого сезона и традиционно сама строит себе двигатели. Неудивительно, что её моторы выиграли больше всех Кубков конструкторов (16), гонок (243) и поул-позиций (244) и чаще других приводили пилотов к титулу (15).
«Мерседес»
Главная угроза рекордам Маранелло — «Мерседес». По победам в Гран-при (212) и поул-позициям (220) немцы идут вторыми, а чуть меньшее, чем у «Рено», число Кубков конструкторов (10) легко объяснить тем, что в 1954–1955 годах их не вручали.
«Рено»
Машины с двигателями «Рено» брали Кубок конструкторов 12 раз. Эти моторы побеждали как на заводских шасси, так и на болидах «Уильямса», «Бенеттона» и «Ред Булл», а также стояли на решётке 701 Гран-при (только у «Феррари» больше — 1054).
«Косуорт»
Четвёртое место — «Косуорт», чудо инженерной мысли, проспонсированное «Фордом». Этот дешёвый, но надёжный и мощный агрегат в 1968 году принёс Грэму Хиллу его последний титул, а в 1994-м Михаэлю Шумахеру — первый, и одержал в Ф-1 176 побед.
«Хонда»
«Хонда» по числу Кубков конструкторов, побед и поулов занимает пятую строчку. Японские моторы стояли на чемпионском «Макларене» Сенны и «Ред Булл» Ферстаппена, а вот заводским командам удачи так и не принесли.
«Клаймакс»
С двигателями небольшой британской фирмы «Ковентри Клаймакс» Джек Брэбем и Джим Кларк к середине 60-х выиграли по два титула и столько же Кубков конструкторов — прежде подобное удавалось только моторам «Феррари» или «Мерседес».
«ТАГ Порше»
За четыре года — с 1984-го по 1987-й — моторы «TAG Порше» на машинах «Макларена» выиграли три чемпионата, два Кубка конструкторов и 25 Гран-при, благодаря чему и 35 лет спустя занимают седьмое число по победам в гонках Ф-1.
БМВ
За 15 лет в Ф-1 двигатели БМВ принесли лишь один титул (Пике в 1983-м), но 20 побед в Гран-при, 33 поула и слава одного из мощнейших агрегатов 2000-х позволяют поставить баварцев на восьмую строчку рейтинга.
БРМ
Девятое место по числу побед в рейтинге у английских двигателей БРМ — они выиграли 18 Гран-при (одна на счету Кларка на «Лотусе»), а в 1962-м принесли Кубок конструкторов и чемпионство Грэму Хиллу.
«Альфа Ромео»
Два чемпионских титула и 12 побед в Гран-при — двигатели «Альфа Ромео» выигрывали не только в 1950-х и не только на машинах заводской команды: в 1978-м Лауда первенствовал в Монце и Андерсторпе. Девятое место.
«Мазерати»
Замыкает топ-10 «Мазерати». В 1957 году Фанхио выиграл четыре гонки из семи и взял пятый титул, но Кубков конструкторов тогда не было. «Мазерати» вскоре закрыла команду, а клиентские поставки принесли пару побед и не стали триумфом.
Рейтинг мощи: 10 самых успешных моторов в истории Формулы-1
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