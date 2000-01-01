Рейтинг мощи: 10 самых успешных моторов в истории Формулы-1

«Рено»

Машины с двигателями «Рено» брали Кубок конструкторов 12 раз. Эти моторы побеждали как на заводских шасси, так и на болидах «Уильямса», «Бенеттона» и «Ред Булл», а также стояли на решётке 701 Гран-при (только у «Феррари» больше — 1054).