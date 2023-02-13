Почему все машины Ф-1 2023 года раскрашены в чёрный цвет? Объяснение максимально простое

Уже пять команд Формулы-1 показали свои новые машины или хотя бы гоночные ливреи на сезон-2023. И главный итог зимних презентаций – не какое-то гениальное техническое решение (пока все просто совмещают идеи «Ред Булл» и «Феррари»), а общая тенденция в раскраске машин: в каждой из ливрей чёрный цвет если не доминирует, то играет важную роль. Разгадка удивительного единения со стороны дизайнеров проста и очевидна…

Многие помнят, как в 2022 году все команды, кроме «Альфа Ромео», не вписались в минимальный лимит веса новых болидов. Его даже пришлось поднимать до 798 кг, но и это не помогло. Так что затем весь сезон инженеры трудились над похудением машин: облегчали элементы, игрались с жёсткостью узлов и подбором материалов… Но борьба с лишним весом – это не только изменение узлов машины, но и банальный вопрос грамотной покраски болида.

То, что окраска машины влияет на её скоростные характеристики, давно не является секретом. Более лёгкий или тонкий слой краски способен дать достаточную по меркам Ф-1 экономию в весе, а при использовании глянцевой или матовой красок тоже есть свои нюансы в плане веса и лобового сопротивления. Но что если не экспериментировать с видами краски, а просто взять и отодрать её? Ровно так, как якобы сделал «Мерседес», создав знаменитые «Серебряные стрелы»?

И пусть немцы на самом деле ничего такого в 1934 году не предпринимали, но именно на подобный «вандальный» путь встали в минувшем сезоне в «Уильямсе» и «Астон Мартин». Когда две британские команды поняли, что их болидам нужно срочно худеть, то красивые, грамотно продуманные дизайнерами ливреи быстро попали под удар: во многих местах машины голубая и зелёная краски уступили место девственному чёрному углепластику. Просто сравните ливреи на презентациях и в ходе сезона.

На «Уильямсе» облезли нос, боковые понтоны и верхняя часть капота.

У «Астон Мартин» изменения были менее радикальными, но краску содрали с заднего антикрыла, задней части капота и «гало».

К сезону-2023 команды добились существенного понижения веса машин, но всё равно взяли на вооружение идею коллег с экономией за счёт краски. Например, «Хаас» с радостью вернулся к родным чёрным цветам вместо преимущественно белой ливреи – наследия сотрудничества с «Уралкалием».

В «Альфа Ромео» перешли с красно-белой на красно-чёрную раскраску якобы в честь последнего года сотрудничества с итальянской маркой автомобилей. Но мы-то знаем истинную причину…

«Ред Булл» сохранил прежнюю ливрею, где и так находилось место для чёрного.

«Ред Булл» Фото: Mike Coppola/Getty Images for Oracle Red Bull Racing

Борьба с белым цветом заметна, если приглядеться, и на «Альфа Таури».

Судя по тизерам от «Макларена» и шпионским фото «Альпин», там тоже предусмотрели достаточно областей машины, где будет углепластик без краски. «Феррари» добавила в палитру чёрный ещё год назад. По слухам, больше черноты появится на «Мерседесе» — как же сейчас, наверное, в команде жалеют, что перед сезоном-2022 решили отказаться от чёрной ливреи, которая была бы теперь максимально в тему!

Короче говоря, с самым модным цветом нынешнего сезона, а скорее, всего нынешнего регламента до 2026 года Формула-1 определилась.