Совсем скоро увидим новую машину «Феррари». Презентация на новый сезон Ф-1 — LIVE

Может, хоть этот болид принесёт чемпионство? Начало — в 13:25 мск.

Сегодня, 14 февраля, состоится уже восьмая по счёту презентация перед сезоном-2023 Формулы-1. На очереди двое топов: совсем скоро мы увидим новый болид «Феррари», а завтра результат своей работы над ошибками продемонстрирует «Мерседес». Автомобиль «Скудерии» получит простой индекс SF-23, боевыми пилотами команды останутся Шарль Леклер и Карлос Сайнс, а дуэт резервистов сформируют Антонио Джовинацци и Роберт Шварцман. Босс же у команды сменился: нынешняя презентация станет первой для Фредерика Вассёра, который получил наследство от Маттиа Бинотто. Посмотрим, насколько солидным оно окажется!