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Презентация команды «Феррари» на сезон-2023 Формулы-1 — фото новой машины и ливреи, цели на чемпионат

Совсем скоро увидим новую машину «Феррари». Презентация на новый сезон Ф-1 — LIVE
Александр Кожевников
Презентация «Феррари» на сезон-2023 Формулы-1
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Может, хоть этот болид принесёт чемпионство? Начало — в 13:25 мск.

Сегодня, 14 февраля, состоится уже восьмая по счёту презентация перед сезоном-2023 Формулы-1. На очереди двое топов: совсем скоро мы увидим новый болид «Феррари», а завтра результат своей работы над ошибками продемонстрирует «Мерседес». Автомобиль «Скудерии» получит простой индекс SF-23, боевыми пилотами команды останутся Шарль Леклер и Карлос Сайнс, а дуэт резервистов сформируют Антонио Джовинацци и Роберт Шварцман. Босс же у команды сменился: нынешняя презентация станет первой для Фредерика Вассёра, который получил наследство от Маттиа Бинотто. Посмотрим, насколько солидным оно окажется!

Live Евгений Кустов

В ожидании презентации вы можете вспомнить, как накануне представили свои машины «Астон Мартин» и «Макларен» — в лайвах много фото и интересных цитат.

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