Главные команды Ф-1 представили новые болиды: чей вариант перспективнее?

Волна презентаций новых машин (а также ливрей и сезонов) подходит к концу — осталось лишь мероприятие «Альпин» 16 февраля, притом что в Сеть уже утекли фото с шейкдауна нового шасси французов — с мощным наплывом в области кожуха двигателя.

Однако все три топ-команды свои презентации уже провели, причём «Феррари» и «Мерседес», ничего не стесняясь, сразу же показали реальные автомобили. «Ред Булл» по традиции до последнего скрывает свои секреты — но даже это не помешает нам проанализировать увиденное.

«Мерседес»: концепция та, но не совсем

Пожалуй, самой ожидаемой премьерой «сезона презентаций» в этом году был «Мерседес». После провала в начале прошлого года немцы смогли прибавить, однако до последнего момента никто не мог предсказать, будут ли инженеры дорабатывать имеющуюся концепцию или переключатся на более традиционный вариант.



И, судя по боковым понтонам W14, концепция машины осталась прежней: в «Мерседесе», в отличие от «Феррари» и многих других команд, вновь будут использовать предельно компактные сайдподы с небольшим вертикальным — вместо горизонтальных у большинства других — воздухозаборником.

Джордж Расселл, Тото Вольф, Льюис Хэмилтон и Мик Шумахер на презентации W14 Фото: Mercedes-AMG Petronas Formula 1 Team

«Ещё в прошлом году мы поняли, что нужно сделать с машиной, но из-за ограниченных ресурсов не могли этого, — рассказал технический директор команды Майк Эллиотт. — Теперь же нам удалось всё, что мы хотели реализовать на W13. У новой машины ДНК предшественницы, но W14 — следующий шаг эволюции».



Отметим, что в рамках этой эволюции понтоны получили более плавный профиль. Кроме того, если прежде воздухозаборник имел изогнутую форму, теперь у него прямые углы, а для вывода грязного воздуха используется скат на днище. То есть концептуально понтоны остались прежними, но в деталях – перемен много.

«Мерседес» W14 с обновлёнными понтонами и кожухом двигателя Фото: Mercedes-AMG Petronas Formula 1 Team

Также переработан кожух двигателя — на нём появился наплыв, похожий на решение «Альпин». Плоскости переднего антикрыла получили менее агрессивные линии, а вот заднее выглядит злее — из-за уходящих назад стабилизаторов в верхней части боковой кромки.

В «Мерседесе» не скрывают, что рассчитывают вернуться в борьбу за титул — и на фоне результатов концовки прошлого года эта цель не выглядит недостижимой. В то же время дотянуться до «Ред Булл» немцы смогут лишь в том случае, если сразу разберутся с машиной и не будут ещё полгода тратить на поиск подходящих настроек.

«Феррари»: чемпионы презентаций

Презентации сезона-2023 ещё не закончились, однако лучшей с большим отрывом в этом году останется мероприятие «Феррари»: итальянцы не только показали в прямом эфире реальный автомобиль, но и тут же провели шейкдаун, показав машину в движении на трассе. Можно лишь поблагодарить команду за такую открытость перед болельщиками — отличный пример для «Ред Булл», но об австрийцах — позже.

Шарль Леклер и Карлос Сайнс на презентации «Феррари» SF-23 Фото: ferrari.com

Как и «Мерседес», «Феррари» сосредоточилась на эволюционном развитии своей машины, которая в конце концов претерпела немало изменений. У SF-23, по сравнению с предшественницей, переработанная подвеска и новое переднее антикрыло — обтекатель стал короче и теперь не дотягивается до базовой плоскости. Кроме того, скрепляют рабочие поверхности стойки с направляющими вихри микрозакрылками. Такие появились в прошлом году у «Мерседеса», но их тогда запретила использовать ФИА, а в новом сезоне эти закрылки вполне легальны.



В Маранелло также переделали боковые понтоны, сохранив изначальную концепцию и вогнутую форму, но сгладив её. Профиль сайдпода в нижней части стал более узким и отчасти напоминает прошлогоднее решение «Ред Булл». В то же время воздухозаборники стали меньше — инженеры считают, что добились прибавки в надёжности силовой установки, а потому охлаждения ей потребуется меньше.

На переднем антикрыле «Феррари» появились стойки с направляющими воздуха Фото: ferrari.com

Главная надежда «Феррари» в этом году — мощность. Если инженеры правы и двигатель действительно стал надёжнее, то команда сможет дольше использовать его в предельных режимах и извлечь больше лошадиных сил. Вкупе с улучшенной за счёт более компактной компоновки понтонов аэродинамикой это, надеются инженеры, даст прибавку порядка секунды на круге…

«Ред Булл»: всё в тайне

На фоне отличной презентации «Феррари» устроенное в Нью-Йорке мероприятие «Ред Булл» выглядит катастрофически бледным. Интерес к новой машине действующих чемпионов всегда огромен, но публике представили прошлогодний автомобиль — в прошлогодней же ливрее с наскоро приклеенными фотографиями.



Да-да, наскоро: на официальной фотографии Макса Ферстаппена в новом комбинезоне недозакрасили логотип Sparco, который виднеется из-под наклейки нового поставщика экипировки для команды — Castore. Можно было бы оправдать австрийцев тем, что мероприятие в основном было посвящено приходу в Ф-1 компании «Форд», но и этот инфоповод накануне был смазан итальянскими журналистами.

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер, исполнительный директор «Форда» Джим Фарли, а также Макс Ферстаппен, Серхио Перес и Даниэль Риккардо Фото: Red Bull Content Pool

Так или иначе, почти наверняка никаких революционных новинок на новом «Ред Булл» не будет. К концу прошлого года машина австрийцев была лучшей в пелотоне, а в условиях ограниченного бюджета и уменьшенной из-за перерасхода бюджета квоты на работы в аэродинамической трубе любая значимая новинка — риск. Если что-то пойдёт не так, времени и денег исправить ошибку может уже не быть.



Логично предположить, что в текущем сезоне в Милтон-Кинсе выберут консервативную программу развития шасси — и в таком случае у «Феррари» с «Мерседесом» будут реальные шансы полностью ликвидировать отставание от австрийцев. Примерно оценить скорость новых болидов топ-команд мы сможем только на тестах в Бахрейне, но есть шанс, что в 2023 году за победы в Формуле-1 будут бороться три равные по силе команды.