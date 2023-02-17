Одна команда сумела всех перехитрить и попала в голосование дважды.

У кого в Формуле-1 самая красивая машина на новый сезон? Выбираем!

Позади остались все десять презентаций команд Формулы-1. Более того, мы увидели девять новых машин — вживую или хотя бы на рендерах. Загадкой остаётся лишь новый болид «Ред Булл», но мы знаем его ливрею, а по нечётким шпионским фото и видео есть ощущение, что и сама машина чисто внешне не будет разительно отличаться от прошлогодней чемпионской. Раз так, то предлагаем вам сделать выбор: какой из болидов Формулы-1 2023 года кажется вам самым красивым?

Если вы хотите поднять своего фаворита в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».

Если считаете, что какой-то вариант должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

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