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Оцениваем ливреи всех 10 команд Формулы-1 на 2023 год — у кого самая красивая машина?

У кого в Формуле-1 самая красивая машина на новый сезон? Выбираем!
Евгений Кустов
У кого в Формуле-1 самая красивая машина?
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Одна команда сумела всех перехитрить и попала в голосование дважды.

Позади остались все десять презентаций команд Формулы-1. Более того, мы увидели девять новых машин — вживую или хотя бы на рендерах. Загадкой остаётся лишь новый болид «Ред Булл», но мы знаем его ливрею, а по нечётким шпионским фото и видео есть ощущение, что и сама машина чисто внешне не будет разительно отличаться от прошлогодней чемпионской. Раз так, то предлагаем вам сделать выбор: какой из болидов Формулы-1 2023 года кажется вам самым красивым?

  • Если вы хотите поднять своего фаворита в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».
  • Если считаете, что какой-то вариант должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
Важно: функционал «Рейтинга» доступен только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите сформированный список без кнопок для голосования.
Самая красивая ливрея в сезоне-2023 Формулы-1
1 место

«Феррари»

Какого цвета «Феррари»? Понятно, что красного. Но и для удачно вплетённого чёрного, конечно, тоже нашлось место. Включая даже боковой понтон.

2 место

«Астон Мартин»

Команда семьи Стролл сохранила британский гоночный зелёный. И надо сказать, что чёрного не так много — только на антикрыльях и «гало».

3 место

«Альфа Ромео»

Итало-швейцарская команда променяла красно-белые цвета на красно-чёрные. Формально это связано с новым титульным спонсором Stake и желанием сделать что-то особенное на прощание с «Альфа Таури».

4 место

«Мерседес»

В «Мерседесе» не стали лицемерить: возвращение к чёрной ливрее — это в первую очередь экономия веса, а не желание спустя год вновь сделать акцент на проблемах расового неравенства.

5 место

«Уильямс»

Легендарный «Уильямс» сохранил верность фирменным сине-голубым цветам, но есть и экономия веса благодаря вкраплениям чёрного. Ну и как не отметить «батарейку» на верхнем воздухозаборнике — это топ!

6 место

«Альпин»

Французы сохранили сочетание голубого цвета «Альпин» и розового от титульного спонсора. Но, разумеется, многие места оставлены чёрными.

7 место

«Макларен»

У команды из Уокинга всё примерно по-старому: фирменный оранжевый, вставки голубого и достаточно много «углепластиковых» вкраплений.

8 место

«Альфа Таури»

Итальянцы сохранили традиционное сине-белое сочетание, но синего стало чуть больше. Плюс добавились красные пятна от поляков из Orlen.

9 место

«Хаас»

Американцы первыми показали ливрею на 2023 год и задали тренд на обильное использование чёрного цвета. Ну а красный — это теперь не только «Хаас», но и титульный спонсор «Манигрэм».

10 место

«Альпин». Розовая версия

Мы просим вас оценить сразу две ливреи «Альпин». Ведь на трёх стартовых Гран-при сезона-2023 французы раскрасят болиды в розовый в честь своего титульного спонсора BWT.

11 место

«Ред Булл»

Скучный «Ред Булл» и машину новую не представил, и ливрею фактически не поменял. С другой стороны, она же чемпионская.

Мода на чёрное: как выглядят все 10 машин Формулы-1 сезона-2023 Мода на чёрное: как выглядят все 10 машин Формулы-1 сезона-2023
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