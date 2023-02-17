У кого в Формуле-1 самая красивая машина на новый сезон? Выбираем!

Позади остались все десять презентаций команд Формулы-1. Более того, мы увидели девять новых машин — вживую или хотя бы на рендерах. Загадкой остаётся лишь новый болид «Ред Булл», но мы знаем его ливрею, а по нечётким шпионским фото и видео есть ощущение, что и сама машина чисто внешне не будет разительно отличаться от прошлогодней чемпионской. Раз так, то предлагаем вам сделать выбор: какой из болидов Формулы-1 2023 года кажется вам самым красивым?
- Если вы хотите поднять своего фаворита в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».
- Если считаете, что какой-то вариант должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
«Феррари»
Какого цвета «Феррари»? Понятно, что красного. Но и для удачно вплетённого чёрного, конечно, тоже нашлось место. Включая даже боковой понтон.
«Астон Мартин»
Команда семьи Стролл сохранила британский гоночный зелёный. И надо сказать, что чёрного не так много — только на антикрыльях и «гало».
«Альфа Ромео»
Итало-швейцарская команда променяла красно-белые цвета на красно-чёрные. Формально это связано с новым титульным спонсором Stake и желанием сделать что-то особенное на прощание с «Альфа Таури».
«Мерседес»
В «Мерседесе» не стали лицемерить: возвращение к чёрной ливрее — это в первую очередь экономия веса, а не желание спустя год вновь сделать акцент на проблемах расового неравенства.
«Уильямс»
Легендарный «Уильямс» сохранил верность фирменным сине-голубым цветам, но есть и экономия веса благодаря вкраплениям чёрного. Ну и как не отметить «батарейку» на верхнем воздухозаборнике — это топ!
«Альпин»
Французы сохранили сочетание голубого цвета «Альпин» и розового от титульного спонсора. Но, разумеется, многие места оставлены чёрными.
«Макларен»
У команды из Уокинга всё примерно по-старому: фирменный оранжевый, вставки голубого и достаточно много «углепластиковых» вкраплений.
«Альфа Таури»
Итальянцы сохранили традиционное сине-белое сочетание, но синего стало чуть больше. Плюс добавились красные пятна от поляков из Orlen.
«Хаас»
Американцы первыми показали ливрею на 2023 год и задали тренд на обильное использование чёрного цвета. Ну а красный — это теперь не только «Хаас», но и титульный спонсор «Манигрэм».
«Альпин». Розовая версия
Мы просим вас оценить сразу две ливреи «Альпин». Ведь на трёх стартовых Гран-при сезона-2023 французы раскрасят болиды в розовый в честь своего титульного спонсора BWT.
«Ред Булл»
Скучный «Ред Булл» и машину новую не представил, и ливрею фактически не поменял. С другой стороны, она же чемпионская.
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