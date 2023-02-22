Сколько стоит Формула-1? Все расценки — от покупки чемпионата до мелкого лого на болиде

Спорим, у вас не раз возникал интерес к ценникам в «Королевских гонках»? Мы решили составить полноценный гид – скажем так, под любой бюджет и амбиции. Но помните старую-добрую поговорку: лучший способ стать миллионером – это быть миллиардером и купить команду Ф-1.

Сколько стоит спонсорство?

Спонсировать Формулу-1 можно на разных уровнях. Например, стать глобальным партнёром всего чемпионата. У Ф-1 есть ряд таких спонсоров: Pirelli, Rolex, DHL, Aramco и другие. За право ассоциироваться с чемпионатом они отдают большие деньги. Например, в 2021 году Rolex вложили в Формулу-1 $ 45 млн. Разумеется, такие спонсоры имеют серьёзные привилегии – от статуса эксклюзивных поставщиков до огромных плакатов на трассах.

Ко второму уровню относятся спонсоры команд. Их насчитывается около 300. Здесь стоимость контракта зависит от размера и уровня вовлечённости предприятия. Если очень хочется, то стать спонсором можно за $ 100 тыс. Но за эту сумму название компании будет максимум указано на сайте коллектива. В среднем небольшие спонсоры платят командам $ 500-750 тыс. в год.

От $ 1 млн начинает стоить брендинг. Спонсорство стоимостью в $ 3-5 млн считается высокоэффективным: компания уже получает относительно хорошее размещение на болиде и набор преимуществ. Сделки стоимостью $ 20-50 млн позволяют назвать спонсора титульным и дают ему такую привилегию, как имя в названии команды. Например, «Мерседес» получает от Petronas $ 42 млн в год. А более свежая сделка «Ред Булл» с Oracle и вовсе оценивается в $ 100 млн в год.

Третий уровень – это спонсорство самих пилотов. Например, Макс Ферстаппен продолжает сотрудничать со скандальным Jumbo, а за Карлосом Сайнсом из команды в команду следует пивной бренд Estrella Galicia. Этих спонсоров гонщики приводят в команду, но вместе с ними они и уходят.

Сколько стоит провести Гран-при в своей стране?

Стоимость организации Гран-при зависит от эксплуатационных расходов и промоутерских взносов. Ценники зависят от того, является трасса уличной или стационарной. Издание RacingNews365 недавно представило данные о взносах, которые Формула-1 получает за право проведения этапов. В общей сложности на этом чемпионат зарабатывает $ 711 млн в год.

Майами не платит Формуле-1 за проведение Гран-при Фото: Jared C. Tilton/Getty Images

Больше всего выплачивают организаторы Гран-при Азербайджана – $ 57 млн. Немного меньше платят организаторы Гран-при Саудовской Аравии и Катара – по $ 55 млн. В Европе ценники ниже – сказывается историчность трасс, их важность для болельщиков и спонсоров. Но вот этапы в США имеют особый статус: в Майами и Лас-Вегасе взносов нет, так как Формула-1 сама участвует в организации этих Гран-при.

Эксплуатационные расходы распределяются на каждой трассе по-разному. В среднем для проведения уличной гонки придётся потратить солидные $ 57,5 млн. В эту сумму входят траты на временный наём персонала ($ 16 млн), строительство трибун ($ 14 млн), строительство барьеров и ограждений ($ 8 млн), общие коммунальные и логистические платежи ($ 6 млн), страхование ($ 4,5 млн) и другие расходы в размере $ 1 млн.

Если говорить о стационарных автодромах, то всё зависит от конкретной страны и проекта. В Остине организаторы потратили около $ 270 млн. Такая сумма включила в себя траты на земляные работы и организацию инфраструктуры ($ 50 млн), строительство собственно трассы ($ 50-75 млн на барьеры безопасности, специальный асфальт, зоны вылета и так далее), строительство трибун ($ 25-30 млн), пит-билдинга и командных домиков ($ 65 млн), медиацентра ($ 15 млн) и медцентра ($ 5 млн) и установку специальной электроники ($ 30 млн). А вот, к примеру, строительство «Яс Марины» в Абу-Даби обошлось гораздо дороже – по разным данным, за трассу заплатили от $ 800 млн до $ 1,3 млрд.

Сколько стоит купить или создать команду?

Очевидно, что есть два пути: купить уже существующую команду или создать свою собственную. При этом стоимость покупки той или иной команды зависит от её истории, текущего положения и конкретной сделки.

Раньше команды быстро сменяли друг друга. Кто-то терял интерес к Ф-1 и уходил, кто-то продавал команду из-за долгов… Руководители спешили отдать их за символические суммы в обмен на полное погашение задолженностей или обязательства не увольнять персонал и вложиться. Сейчас при покупке действуют другие «требования» и звучат куда большие суммы. Так, приход «Ауди» будет поэтапным, пока компания полностью не поглотит «Заубер». По слухам, сделка стоит около $ 450 млн. Всё дело в том, что при нынешнем финансовом регламенте команды Ф-1 наконец-то способны приносить своим владельцам прибыль.

«Ауди» пришлось серьёзно раскошелиться для покупки «Заубера» Фото: Mark Thompson/Getty Images

И всё-таки при создании команды с нуля придётся потратить чуть ли не больше. Во-первых, потребуется оплатить вступительный взнос в $ 200 млн (его размер грозят увеличить чуть ли не до $ 600 млн). Во-вторых, деньги понадобятся для создания или покупки базы, строительства аэротрубы, офисов, оборудования… Добавьте сюда зарплату сотрудникам, ну и затраты на повседневную деятельность команды: строительство и развитие болида, транспортные расходы и так далее.

В среднем создание новой команды может обойтись в $ 400 млн. Но предела у стоимости нет. По словам Тото Вольфа, приход «Андретти» обойдётся в $ 1 млрд.

Сколько стоит купить всю Формулу-1?

На момент покупки Формулы-1 американской Liberty Media её акционерную стоимость оценили в $ 4,4 млрд, а общую стоимость, включая нематериальные активы, — в $ 8 млрд. Но это было почти семь лет назад.

Недавно президент ФИА Мохаммед бен Сулайем почему-то назвал стоимость Формулы-1 в $ 20 млрд сильно завышенной. Однако Forbes охарактеризовал серию как «самую дорогую спортивную империю». На данный момент она оценивается в колоссальные $ 17,1 млрд. Компания-владелец Liberty, по версии журнала, и вовсе стоит $ 21 млрд.

Владельцы смогли увеличить доходность серии за счёт повышения промоутерских взносов, продажи билетов и прав на трансляции, спонсорства и корпоративного гостеприимства. например, за один только третий квартал 2022 года Ф-1 удалось заработать $ 715 млн.

Итог

Популярность Формулы-1 в последние годы существенно выросла, но у этого есть обратная сторона: стоимость «входного билета» в чемпионат тоже становится всё выше. Из-за этого Формула-1 всё больше походит на очень дорогой и эксклюзивный клуб, за пропуск в который придётся выложить огромную сумму. И крайне важно, чтобы в какой-то момент чемпионат не уничтожил сам себя, став слишком дорогим для знаменитых трасс.