Гонщица-красотка чуть не погибла в жуткой необычной аварии. Теперь у неё поддержка из Ф-1

В 2023 году на стартовой решётке Формулы-3 — одной из двух главных молодёжных серий на пути к Формуле-1 — выступит 22-летняя София Флёрш, которая на днях вошла в состав Академии «Альпин». Немецкая гонщица прежде всего известна жуткой аварией на Гран-при Макао 2018 года, однако она также может похвастаться подиумами в гонках на выносливость, а также выступлениями в Ле-Мане и немецком первенстве DTM.

В преддверии сезона Ф-3 предлагаем познакомиться с Софией поближе.

Занялась картингом в пять лет

София Флёрш родилась в Грюнвальде 1 декабря 2000 года и за руль карта впервые села в пять лет. Картингом София занималась вплоть до 2014-го, а в 2015-м дебютировала в гонках автомобилей — в первенстве Ginetta Junior.

Уже на своём третьем этапе — в Тракстоне — она одержала две победы, опередив в том числе Джейми Кэролайна, который, в свою очередь, ранее опережал Оскара Пиастри в британской Ф-4. В общей сложности в Ginetta Junior Флёрш провела пять этапов и в десяти гонках одержала две победы и четырежды поднималась на подиум.

Набрала очки в первой же гонке в Ф-4

В 2016 году София перешла в Формулу-4 и уже в первой гонке немецкого первенства — в Ошерслебене — финишировала восьмой и стала самым молодым пилотом, когда-либо набиравшим очки в этой серии. В третьей гонке у Флёрш был шанс подняться на подиум, но после столкновения с Йобом ван Уйтертом немка откатилась на пятое место.

София Флёрш на этапе немецкой Ф-4 на «Заксенринге» в 2016 году Фото: Chris501/wikipedia.org

В дальнейшем по ходу сезона Флёрш ещё пять раз набирала очки, но на подиум смогла подняться лишь в следующем году — под конец кампании 2017-го она занимала третьи места на «Заксенринге» и «Хоккенхаймринге». В общем зачёте София стала 13-й, опередив в том числе будущего пилота IndyCar Дэвида Малукаса и чемпиона GT World Challenge Europe Sprint Cup Шарля Виртса.

Чуть не погибла в Макао и вернулась через год

В 2018 году Флёрш дебютировала в европейской Формуле-3, и хотя более мощная и сложная техника давалась гонщице непросто, в предпоследний уикенд сезона — на «Ред Булл Ринге» — она в одном из заездов финишировала десятой и набрала зачётный балл. Чемпионом в том году, отметим, стал Мик Шумахер, а третьим — Роберт Шварцман.

Однако тот сезон едва не закончился катастрофой на Гран-при Макао — престижной внезачётной гонке на узкой уличной трассе. На четвёртом круге София зацепила машину Джехана Дарувалы, после чего автомобиль на высокой скорости взмыл в воздух и врезался даже не в заграждения, а в пост маршалов, также служивший будкой для фотографов — подобные инциденты случаются, мягко говоря, нечасто.

Флёрш, а также двух фотографов и маршала доставили в больницу. Софии диагностировали перелом позвоночника и оперировали на протяжении десяти часов.

Уже через месяц после этой гонки «Ван Амерсфорт Рейсинг» объявила о том, что немка вернётся в гонки, и в 2019-м она провела полный сезон в европейской Формуле-Регионал (без особых, правда, успехов). А в конце года вернулась на старт Гран-при Макао — до финиша основной гонки София опять не добралась, но теперь проблема была в технике.

Уже выступала в Формуле-3

В 2020 году Флёрш перебралась в другую Формулу-3 — образованную в результате слияния уже упомянутой европейской Ф-3 с серией GP3, так что сезон-2023 дебютом для неё не станет. Тогда София представляла цвета «Кампоса» — одной из самых слабых команд первенства, которая за весь предыдущий год набрала лишь пять очков. В 2020-м, правда, дела шли получше — Алекс Перони набрал 64 балла и пробился в топ-10 по итогам сезона.

Флёрш очков не набирала, но на «Хунгароринге» была 14-й, а в Монце заняла 12-е место. За счёт этих финишей в окончательной турнирной таблице она опередила третьего пилота «Кампоса» Алессио Деледду. А ещё запомнилась тем, что после одной из гонок была недовольна тем, что Александра Смоляра не оштрафовали за столкновение с ней.

Дважды была на подиуме в ELMS

В том же 2020-м Флёрш попробовала себя в гонках на выносливость — в экипаже с Татьяной Кальдерон и Бейтске Виссер она была девятой в классе LMP2 в «24 часах Ле-Мана» и дебютировала в Европейской серии Ле-Ман. В ELMS она добилась своих главных успехов за последнее время: третьего места в «4 часах Портимана» в 2021 году и второй позиции в «4 часах Ле-Кастелле» в 2022-м.

Фердинанд Габсбург, София Флёрш и Ричард Брэдли на подиуме «4 часов Портимана» в 2021 году Фото: europeanlemansseries.com

Кроме того, она ещё дважды выступала в суточной гонке в Ле-Мане, но пока не смогла превзойти своего дебютного результата — в 2021-м её экипаж сошёл с дистанции, а в прошлом году был лишь 20-м в своём классе.

Критиковала W Series

За пределами трассы София Флёрш известна как противник гендерного разделения в автоспорте — она не раз выступала с критикой W Series, в которой на деньги организаторов выступали исключительно гонщицы. «Я не думаю, что это поможет женщинам в автоспорте. В спортивном смысле W Series — это шаг назад. Ты растёшь над собой, когда сражаешься с лучшими, а в данный момент лучшие в гонках — мужчины, и я хочу гоняться с ними», — говорила София.

Будет бороться с Бедриным и Монтойей

В сезоне-2023 Флёрш будет выступать за «ПХМ Хароуз» вместе с бразильцем Роберто Фариа и поляком Петром Висницким. Отметим, что в этом году в Ф-3 собрался интересный состав участников. Так, среди молодых перспективных гонщиков стоит выделить россиянина Никиту Бедрина и его партнёра по команде Тейлора Барнарда, а также блиставших в испанской Ф-4 Николу Цолова и Хью Бартера.

Кроме того, в этом чемпионате выступит сын Хуана Пабло Монтойи — Себастьян, который в межсезонье получил поддержку молодёжной программы «Ред Булл». Главными же претендентами на титул считаются уже знакомые с первенством Пол Арон и Зак О’Салливан — оба поедут за команду «Према».

Новый сезон Формулы-3 стартует в один уикенд с Гран-при Бахрейна Формулы-1 и первым этапом года в Формуле-2 — с 3 по 5 марта.