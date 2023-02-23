«Феррари» поразила всех странной новинкой на тестах Ф-1. Что происходит с носом машины?

Сегодня в Бахрейне стартовали тесты Формулы-1, а значит, для всех команд чемпионата мира настал момент больше не скрывать свои свежие технические решения, а, наоборот, попробовать их в деле — на всё про всё будет всего три дня испытаний, а уже на следующей неделе в том же Бахрейне пройдёт первый Гран-при. И утром в стартовый день тестов всех сумела удивить «Феррари»: болельщики и специалисты изумились работе носа болида SF-23 на прямых.

Кадры телевизионной трансляции тестов продемонстрировали: когда болид «Скудерии» разгоняется на длинной стартовой прямой, то передняя часть носа внезапно деформируется! Затем, когда Карлос Сайнс начинал тормозить перед первым поворотом, нос расправлялся обратно — словно бутылка газировки, когда у неё откручивают пробку.

Нос «Феррари»: деформация и обратно Фото: Кадр из трансляции

Моментально пошли обсуждения: что вообще происходит? Идёт ли речь о какой-то неожиданной новинке и легальна ли она, если так?

Теоретически деформация носа могла чуть уменьшать лобовое сопротивление, но возникали сразу две проблемы. Во-первых, насколько реально «управлять» этой деформацией таким образом, чтобы не было негативного влияния на воздушные потоки от носа. А во-вторых, подобное «сдувание» и «раздувание» носа вполне можно квалифицировать как использование «Феррари» «активной» аэродинамики, которая в Формуле-1 запрещена.

В самой «Скудерии» быстро подтвердили: деформация носа вовсе не входила в планы команды, это не какое-то хитрое решение от инженеров. Как любят говорить программисты, не фича, а баг.

Что происходит, объяснил знаменитый технический спец Ф-1 Альберт Фабрега. Всё дело в том, что в передней части носа нет структурных элементов, там используется так называемая панель-заглушка. И вот в попытке сделать её легче инженеры «Феррари», похоже, зашли слишком далеко — вот нос и начал деформироваться. Ничего хорошего в этом нет: тут и нарушение потоков воздуха, и опасность, что в конечном счёте заглушка может просто лопнуть.

Фабрега уверен, что в «Феррари» просто быстренько усилят конструкцию, и всё. «Ничего драматичного, никакой попытки сделать гибкий элемент. Но это нужно исправить», — констатировал Фабрега.

Так что появления деформирующихся носов у всех команд и/или разбирательств с ФИА ждать не стоит. Ищем другие новинки. Следите за тестами Формулы-1 в онлайн-трансляциях «Чемпионата».