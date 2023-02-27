Айтишник потребовал от инженеров создать суперкар быстрее болида Ф-1. Неужели получилось?

Если бы существовал иллюстрированный словарь, то напротив слова «авантюризм» стояла бы фотография Дэвида Дикера. Успешного австралийского айтишника, который на склоне лет решил освоить абсолютно новую для себя нишу и подался в автопроизводители. Причём первым своим проектом 68-летний бизнесмен заявил гиперкар, способный оказаться быстрее болида Формулы 1 на гоночной трассе!

Успешные и состоятельные люди собирают коллекции дорогих и редких суперкаров, а особо охочие до адреналина богачи даже участвуют в гонках, на любительском или более-менее профессиональном уровне. И лишь отдельные безумцы, которым скучно ездить на чужих творениях, берутся за создание собственных машин. Под это описание подходит Джеймс Гликенхаус, который заявил о себе в гонках прототипов, но у бизнесмена из США и его Scuderia Cameron Glickenhaus, похоже, появился конкурент с противоположной стороны Земли — в Австралии программист и основатель своей компании Dicker Data Дэвид Дикер создал фирму Rodin Cars. Единственная её цель — унизить крупных автопроизводителей и команды Формулы-1!

Дэвид Дикер Фото: Rodin Cars

Свою марку австралиец назвал в честь прославленного скульптора Огюста Родена, а одна из самых известных творений француза — скульптура «Мыслитель» — стала эмблемой для нового автопроизводителя. Первым проектом Rodin Cars стал провальный Rodin FZed — переработанный трековый суперкар Lotus T125, созданный по мотивам болида Формулы 1 Lotus T127 образца 2010 года. Британская машина оказалась слишком экстремальной для простых людей, и ни один из 25 запланированных к производству экземпляров продать не удалось. Естественно, если продажи не пошли у именитого бренда Lotus, то и у безвестной компании Rodin Cars проект, что называется, «не взлетел».

После такого фиаско другой бы задумался о том, чтобы прикрыть лавочку, но Дэвид Дикер взял несколько лет на размышление и в 2022 году анонсировал своё новое творение — суперкар Rodin FZero. Австралиец позиционирует новинку как «машину, призванную дать водителю опыт уровня Формулы-1 и превзойти на гоночной трассе всю существовавшую до того технику». Помочь в достижении сверхамбициозной цели должен отказ от всех ограничений: новый автомобиль не обязан соответствовать сертификационным требованиям для дорожных машин и не обязан укладываться в жёсткие нормативы технического регламента официальных гоночных серий.

Суперкар Rodin FZero Фото: Rodin Cars

Ставку в FZero его создатели делают на аэродинамике. Суперкар построен вокруг углепластикового монокока, который напоминает аналогичные элементы у формульных болидов, а все остальные кузовные элементы сделаны из карбона — кокпит накрыт прозрачным колпаком, детали подвески укрыты аэродинамическими обтекателями, колёса убраны в массивные кожухи, а спереди и сзади доминируют монструозные элементы, гигантский сплиттер спереди и безумное антикрыло сзади.

Суперкар Rodin FZero Фото: Rodin Cars

По расчётам Rodin Cars, снаряжённая масса их творения составит всего 698 кг, тогда как обвес будет обеспечивать почти в десять раз больше — 4000 кг — прижимной силы! Подобными показателями не могут похвастать и автомобили даже куда более именитых производителей, а в сочетании с удельной мощностью 1662 л.с. на тонну машина должна действительно стать грозным инструментом для заездов по треку.

Работа над Rodin FZero Фото: Rodin Cars

Специально для FZero разработана новая гибридная силовая установка, в основу которой лёг каноничный бензиновый турбомотор V10, а его дополняет расположенный на коленчатом валу электромотор. Четырёхлитровый двигатель RCTen, способный развивать максимальные обороты до 10 000 об/мин, разработан британской инжиниринговой фирмой Neil Brown Engineering и позиционируется как самый лёгкий V10 в истории, который при массе 132 кг (без систем впуска и выпуска) развивает 1000 л.с. и 910 Нм крутящего момента. Ещё 176 л.c. даёт электромотор, так что суммарная мощность составляет 1176 л.с. и 1026 Нм крутящего момента.

Двигатель для Rodin FZero Фото: Rodin Cars

Мотор сочетается с восьмиступенчатой коробкой передач Ricardo, которая весит около 66 кг — достичь минимальной массы удалось за счёт напечатанного на 3D-принтере титанового корпуса. Суперкар оснащён карбоновыми тормозами PFC с титановыми суппортами, которые обеспечивают не только замедление, но и рекуперацию энергии для гибридной системы. Из ассистентов водителя — только ABS и противобуксовочная система, так что для управления заднеприводным монстром с максимальной скоростью 360 км/ч потребуется изрядное мастерство.

OZ Racing подготовила для модели FZero магниевые 18-дюймовые колёса, сделанные по стандартам дисков Формулы-1, а поставщиком покрышек стала британская компания Avon, разработавшая специальные слики — заявлено, что для Rodin Cars и вовсе подготовлено несколько типов шин для разной погоды.

Фото: Rodin Cars

Описывая свою модель, Дэвид Дикер нескромно заявляет, что единственным ограничением для Rodin FZero стали законы физики, да и те в компании раздвинули до предела, чтобы реализовать весь потенциал машины. Так это или нет — смогут узнать только 27 человек, которые купят суперкар. Стоимость автомобиля не названа, но известно, что в комплекте с купе клиент получит полный набор гоночной экипировки, услуги по хранению и доставке техники на гоночную трассу, а также при желании покупателю могут устроить частные уроки вождения.

С инструкторами для клиентов, предположим, у Rodin Cars проблем быть не должно, с выпуском углепластиковых деталей на собственных мощностях трудностей тоже не намечается, так что главная интрига в том, кто будет «учить» Rodin FZero ездить. Вероятно, эту задачу возьмут на себя инженеры известной британской команды Carlin — 2023 году Rodin Cars стала мажоритарным акционером коллектива, переименовав его в Rodin Carlin — так что свой вклад в настройки суперкара участники Формулы-2 и Формулы-3 точно должны внести. Если FZero, который должен выйти на рынок летом 2023 года, вообще станет реальностью.