«На подиуме оказались бы Ферстаппен, Перес и Алонсо». Какие расклады в Ф-1 перед стартом?

Реальное положение вещей в новом сезоне Формулы-1 мы поймём после квалификации Гран-при Бахрейна, но предсезонные тесты уже позволяют определить вероятных триумфаторов и неудачников. Мы собрали самые интересные мнения экспертов мировых СМИ по итогам испытаний.

«У «Феррари» сохраняется небольшое дельфинирование»

Абсолютно все сходятся во мнении, что «Ред Булл» входит в новый сезон фаворитом. Да, отрыв «быков» ещё можно отыграть за счёт серии удачных обновлений, и всё же пока Ферстаппен и компания впечатляют сильнее всех.

«Наиболее угрожающие сигналы для конкурентов появились в начале второго дня тестов, — пишет Уилл Вуд из RaceFans. — Ферстаппен выехал из боксов и невероятно побил лучшее время первого дня – на первом же быстром круге! Такая моментальная демонстрация скорости в сочетании с заметным отсутствием проблем с надёжностью вселяет неподдельный ужас в сердца «Феррари», «Мерседеса» и остальных ещё до старта сезона».

Чего не хватает «Феррари»? На этот вопрос ответил колумнист The Race, а в прошлом технический директор нескольких команд Ф-1 Гэри Андерсон.

«У «Феррари» сохраняется небольшое дельфинирование. Тут нет проблемы: это показывает, что ты эксплуатируешь машину на максимуме возможностей. Но нужно быть аккуратным: ты обязан знать, что вызывает дельфинирование и как его уменьшить, если потребуется.

На неровностях и бордюрах машина «Феррари» не выглядит так же стабильно, как «Ред Булл». Возможно, «Феррари» использует более жёсткие настройки подвески, чтобы минимизировать дельфинирование, и, в то время как на некоторых трассах это сработает, на более кочковатых окажется более проблематичным».

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«Может ли Алонсо попасть на подиум на Гран-при Бахрейна?»

Эндрю Бенсон из BBC, со своей стороны, в очередной раз обращает внимание, что к итогам тестов нужно относиться осторожно. И всё равно британец, как и его коллеги, отмечает прогресс «Астон Мартин».

«Результаты на тестах могут вводить в заблуждение из-за режимов работы моторов, загрузки топливом и других технических факторов, а команды не раскрывают всех данных. Но в Ф-1 есть общее мнение, что «Ред Булл» входит в сезон как явный фаворит, а дальше идут «Феррари» и «Мерседес».

Считается, что «Астон Мартин» сделал огромный шаг вперёд. Некоторые даже считают, что они в состоянии побороться с «Мерседесом». Может, Алонсо, который известен неудачными карьерными выборами, наконец сделал хороший? Какая невероятная история была бы для 41-летней легенды, внутри которого огонь горит как всегда», — предвкушает Бенсон.

Фернандо Алонсо предвкушает старт сезона Фото: Peter Fox/Getty Images

Разумеется, результаты Алонсо и его компании особенно воодушевляют испанскую прессу. Она уже грезит призовыми кубками Фернандо.

«Вопрос, который становится уже обязательным: может ли Алонсо попасть на подиум на Гран-при Бахрейна? — задумывается Марко Консеко из Marca. — Проблемой может оказаться стартовая позиция: выше на решётке грозят оказаться сразу шесть машин. Два «Ред Булл», две «Феррари», отстающие на четыре десятые, и два «Мерседеса», проигрывающих шесть десятых. Алонсо на шинах С4 проигрывал «Мерседесу» примерно две десятые.

Трудно отыграть за гонку четыре места, но если у кого-то в субботу возникнут проблемы, то в гонке будет достаточно опередить две-три машины, а при ожидаемой тактике с двумя пит-стопами есть возможность для стратегической борьбы».

Если «Астон» — главный сюрприз тестов со знаком «плюс», то «Макларен» уверенно завоевал звание разочарования №1. При этом Оливер Харден из PlanetF1 жалуется даже не на технические проблемы «оранжевых» и слабую скорость, а на то, что команда изменила себе.

«Многим искренне не понравилось, когда на презентации MCL60 они увидели машину, которую можно описать как клон «Ред Булл» RB18. Одно дело, когда речь идёт о «Рейсинг Пойнт» — нетерпеливой команде без серьёзной истории, которая хочет развиваться как можно быстрее и просто копирует машину другой команды, как это было с болидом «Мерседеса» в 2020 году. Но «Макларен» — это другое. С учётом наследия и традиции инноваций они должны следовать принципу «победить их всех», а не присоединиться к ним.

Ещё один разочаровывающий старт сезона увеличит давление на технического директора Джеймса Ки. Показательно, что его не было на презентации болида. В 2022 году его первый собственный «Макларен» заметно отличался от тенденций, продемонстрированных другими командами. Разве может это быть тот самый Ки, что создавал креативные и технически интересные машины во время работы в «Торо Россо»? Или же решение создать оранжевый «Ред Булл» пришло к нему сверху и считается безопасным вариантом до того момента, когда можно будет по полной использовать новые аэродинамический тоннель и симулятор?»

Неужели «Макларен» провалится на старте? Фото: Mark Thompson/Getty Images

Гэри Андерсон из The Race видит иную проблему: по его мнению, команда слишком распыляется за пределами Формулы-1.

«Не важно, оправдывает машина твои ожидания или нет, но тот факт, что она проводит много времени в боксах, пока механики заклеивают передние дефлекторы, это явная ошибка в проектировании. Я был на их месте, однако такое происходило давно – и проблема «Макларена» в том, что подобные вещи не должны случаться при сегодняшних технологиях и рабочих процессах. Вероятно, для «Макларена» настал момент сузить фокус. В последнее время есть ощущение, что они отправляются в любую серию, у которой есть колёса».

«Когда Льюис сказал, что сохранились некоторые ограничения в плане баланса, то я не мог поверить!»

Переходим к самому интересному: собрали для вас несколько версий рейтингов команд от разных уважаемых журналистов и изданий. Начнём с анализа Марка Хьюза для портала The Race.

«Если мы сравним гоночные симуляции, во время которых команды подряд проводили три отрезка, используя все три компаунда и проводя отрезки подряд, то мы можем составить определённую картину – намного более проработанную, чем просто протокол с быстрейшими кругами. Но интерпретировать данные можно по-разному, не все результаты можно сравнивать друг с другом. Однако это наш наилучший прогноз до старта сезона», — предваряет свой расклад Хьюз.

Расклад сил в Формуле-1. Версия Марка Хьюза, The Race



1. «Ред Булл»

2-3. «Феррари»/«Астон Мартин» +0.2

4-5. «Мерседес»/«Альпин» +0.6

6-8. «Хаас»/«Альфа Ромео»/«Макларен» +1.05

9. «Уильямс» +1.25

10. «Альфа Таури» +1.45.

У Кевина Херманна из Motorsport-Total всё получилось куда печальнее для «Уильямса» и особенно «Хааса», рухнувшего на девятую позицию.

«Пусть квалификационные симуляции «Хааса» и «Уильямса» смотрелись не так плохо, но на длинных сериях ситуация выглядит печальной. И в прежние годы бывало, что «Хаас» хорошо показывал себя в квалификации, но гоночный темп оставлял желать лучшего. Эта тенденция, похоже, сохраняется. На основе данных «Хаас» и «Уильямс» определённо оказываются позади с отставанием от «Ред Булл» от 2,3 до 3 секунд. И даже до ближайшего соперника в лице «Макларена» полсекунды», — считает немец.

Расклад сил в Формуле-1. Версия Motorsport-Total



1. «Ред Булл»

2. «Феррари» +0,4

3. «Астон Мартин» +0,7

4. «Мерседес» +0,9

5. «Альпин» +1,2

6. «Альфа Ромео» +1,3

7. «Альфа Таури»: +1,7

8. «Макларен» +1,9

9. «Хаас» +2,3

10. «Уильямс» +2,6.

Наконец, знаменитый обозреватель Sky Sports Тед Кравиц подробно прокомментировал свой рейтинг, пойдя от последней команды в сторону фаворита.

«Думаю, 10-м идёт «Уильямс». У их машины нет прошлогодних проблем, но ей все равно не хватает аэродинамических нюансов, как у остальных. Дальше идёт группа из «Хааса», «Макларена» и «Альфа Ромео», которые, мы думаем, впереди «Альфа Таури». Сейчас есть опасность, что «Макларен» может оказаться восьмым по скорости.

Думаю, «Хаас» чуть впереди «Альфа Ромео». У них два хороших пилота, достойная машина, и я думаю, что в целом у них всё более стабильно, чем в «Альфа Ромео», где очень сильно поменяли машину. Дальше у нас загадка имени «Альпин». Они запросто могут быть пятыми в свой день, но так же легко могут соскользнуть на шестое-седьмое.

Скажу, что «Астон Мартин» — третий, впереди «Мерседеса». Потенциально я расположил бы «Астон» даже ближе к «Феррари» — это связано с гоночной симуляцией Алонсо. Если Гран-при Бахрейна сложится так же, как длинные серии в субботу, то на подиуме оказались бы Ферстаппен, Перес и Алонсо впереди «Феррари» и «Мерседеса».

Со стороны «Мерседеса» требуется большой шаг вперёд, чтобы они твёрдо стали третьими. Когда Льюис вылез из болида и сказал, что дельфинирование пропало, но сохранились некоторые ограничения в плане баланса, то я не мог поверить! Я подумал: подождите, но ведь «Мерседес» должен быть в порядке! Однако они всё ещё страдают от прошлогодних проблем.

Дальше – «Феррари». Там Шарль Леклер должен думать: «Шасси «Ред Булл» стало легче, у меня больше не может быть преимущества в квалификации, а откуда возьмётся преимущество в гонке?» Ведь у «Феррари» на тестах были проблемы с деградацией шин. «Феррари» нужно серьёзно поработать и над квалификацией, и над гонкой. Сейчас и там, и там вероятно доминирование «Ред Булл».