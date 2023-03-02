Для гонщиков из России прикрыли последнюю лазейку. Теперь не спасёт даже паспорт Израиля

Международная автомобильная федерация всего за две недели кардинально пересмотрела своё отношение к гонщикам из России и Беларуси с двойным гражданством. Теперь участие целого ряда знаменитых спортсменов в международных гонках оказалось под вопросом. А что случилось?

Провокационная бумага от федерации

В 2022 году ФИА стала одним из относительно приятных исключений в плане политики по отношению к спортсменам из России и Беларуси: федерация не стала запрещать пилотам двух стран выступать в международных соревнованиях. Разумеется, российский флаг и прочие символы оказались под запретом, но пилоты могли выступать как нейтральные спортсмены. Однако с одним важным нюансом, про который мы уже много раз писали: требовалось подписать специальный документ ФИА.

Документ этот неоднозначный, с подвохом. Вроде бы подписавший его гонщик просто обязуется не делать никаких политических заявлений и не пытаться исподволь продемонстрировать какие-либо символы своей страны — соблюдая ту самую нейтральность. Но в преамбуле к документу говорится, что сама ФИА выступает против действий России по отношению к Украине. Вот и непонятно: подписывая бумагу, ты просто принимаешь к сведению позицию федерации или сам под ней подписываешься, что в теории может привести даже к уголовному делу.

Одни пилоты — в основном кольцевики — скрепя сердце документ подписали. Другие решили выступать под спортивными лицензиями других стран — до какого-то момента это позволяло не подписывать никаких бумаг. Третьи — в основном из ралли-рейдов — вовсе приостановили карьеру. Наконец, четвёртые достали из рукава важный козырь — второе гражданство. В частности, вице-чемпион Формулы-2 Роберт Шварцман и известный раллийный штурман Константин Жильцов начали фигурировать в заявках уже как представители Израиля. Подобный хитрый ход застал ФИА врасплох: в решениях федерации после 24 февраля ничего не говорилось о россиянах и белорусах с двойным гражданством.

Что изменилось за три недели?

Мы уж не знаем, саму ФИА взволновала ситуация с парой пилотов, сменивших флаг, или на дополнительных разбирательствах настояли какие-нибудь активные национальные федерации. Например, британская, которая изначально требовала от ФИА вообще не допускать россиян и белорусов до гонок. Капитально, без каких-либо оговорок и условий.

Так вот, ФИА отдельно рассмотрела вопрос с «двойными» россиянами и белорусами и вроде как решила сохранить статус-кво, при котором они обязаны соблюдать нейтралитет и обходиться без политических заявлений, но не должны ничего подписывать. 10 февраля ФИА опубликовала на своём сайте соответствующий документ.

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Казалось бы, вопрос закрыт? Как бы не так! 27 февраля на сайте ФИА появляется обновлённая версия решения. И в нём абзац про двойное гражданство стал значительно больше. Теперь там прямо говорится, что даже таких «двойных» россиян и белорусов допустят до выступлений только при подписании бумаги. Мол, будь ты хоть трижды израильтянин, но если не отказался от российского или белорусского гражданства, то давай-ка на всякий пожарный подпиши наш документ. И важный нюанс: если изначально споры касались только серий со статусом чемпионата мира, то в итоге постановление федерации относится вообще ко всем международным гонкам.

Остаётся только гадать, кто возмутился изначальным решением федерации и сумел менее чем за три недели настоять на его пересмотре.

И что теперь?

Новый подход федерации может ударить по планам ряда российских гонщиков — прежде всего мы говорим о ралли-рейдах. Для того же Жильцова израильское гражданство уже не станет бронью от подписания бумаги — а Константин один из главных её противников. Под вопросом и будущее ещё одного известного российского штурмана — Алексея Кузьмича. Он сумел выступить на «Дакаре» под флагом ОАЭ и тоже утверждал, что ничего не подписывал — больше так не получится. Наконец, Денис Кротов — это у него штурманит Жильцов — выступал под флагом Кыргызстана.

А вот российские кольцевики в основном полагают, что подписание бумаги не означает осуждения каких-либо действий, а значит, и не несёт с собой существенных рисков. Никита Мазепин уже выступил как нейтральный атлет в Азиатской серии Ле-Ман, а Даниил Квят заявлен нейтральным, без флага, на стартовый этап нового сезона чемпионата мира по гонкам на выносливость. Ранее экс-пилот Ф-1 собирался выступать под флагом Италии, но теперь в этом нет никакого смысла. К слову, под итальянской лицензией заявлен в Формуле-3 Никита Бедрин — но, получается, это не даёт ему права игнорировать всю ту же бумагу ФИА.

Если вернуться к документу федерации, то, помимо спорной преамбулы, напомним ещё одну «гадость» уже внутри этой бумаги. Там говорится, что ФИА оставляет за собой право принять в случае необходимости какие-либо дополнительные меры по отношению к россиянам и белорусам. Например, взять и всё равно не допустить до старта. Именно этот пункт заставил «КАМАЗ-мастер» прекратить поиск возможных обходных путей для участия в «Дакаре» — мол, ну, как-то заявимся мы на гонку, заплатим вступительные взносы в размере нескольких сотен тысяч долларов, а нас потом возьмут — и не допустят. Частным заявкам российских пилотов такое едва ли грозит, но всё-таки оговорочка неприятная.

Так или иначе, мы должны в этом году увидеть в гонках Квята и Бедрина, некие планы продолжают вынашивать Мазепин и Михаэль Белов, а Шварцман, напомним, будет резервистом «Феррари» и поедет в туринге. Также можно упомянуть Владислава Ломко (он, как и Квят, выступит на «24 часах Ле-Мана»), раллиста Николая Грязина, многочисленных российских картингистов… Надеемся, неприятных сюрпризов тут не будет, но мы ещё лишний раз изучим заявки всех интересующих нас серий. А вот на «Дакаре» 2024 года, возможно, мы теперь не увидим никого из россиян. Хотя, возможно, пример коллег из кольцевых гонок покажет им, что бумаги ФИА можно не бояться.

Если кто-то хочет возмутиться, мол, пилоты «прогнулись» под требования федерации, то мы напомним, что век спортсмена недолог. Если тот же Шварцман проведёт год дома, то наверняка потеряет связи с «Феррари» и рискует вообще завершить карьеру. Пропуск сезона стал бы приговором и для карьеры того же Бедрина. Ещё раз подчеркнём: сама бумага ФИА не требует от пилотов отрекаться от России или чего-то подобного, вопрос лишь в значимости преамбулы.

Что же касается самой федерации, то напомним: во многих других видах спорта россиянам и белорусам не стали ставить какие-либо условия, а просто взяли их и отфутболили. На этом фоне позиция ФИА ещё вполне либеральна. И единственный вопрос — что же произошло за последние три недели, что федерация решила закрыть лазейку для пилотов с двойным гражданством?