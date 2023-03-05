Старт нового сезона Формулы-1. Нас ждёт сенсация или новое доминирование? LIVE!

Сможет ли кто-то побороться с «Ред Булл» в гонке? И станет ли этим «кем-то» Алонсо? Старт в 18:00 мск!

Формула-1 наконец начинает новый сезон без всяких оговорок — мол, это только презентации, только тесты, только тренировки и квалификация… Сегодня в 18:00 мск стартует гонка Гран-при Бахрейна Формулы-1, и мы увидим, на что способна каждая из команд Ф-1 в гоночном режиме. Главный вопрос: ждать ли нам тотального доминирования «Ред Булл» или оппозиция всё-таки имеется? Считается, что «Феррари» в гонке может отстать из-за износа шин, а вот «Астон Мартин» покрышки словно вообще не расходует. Неужели верим в подиум Фернандо Алонсо?

Ну а начнётся день с двух основных гонок Формулы-3 и Формулы-2. В Ф-3 россиянин Никита Бедрин (выступающий под итальянской лицензией) будет стартовать 22-м. Все подробности трёх гонок дня — в нашем лайве!