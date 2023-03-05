Старт нового сезона Формулы-1. Нас ждёт сенсация или новое доминирование? LIVE!

Формула-1 наконец начинает новый сезон без всяких оговорок — мол, это только презентации, только тесты, только тренировки и квалификация… Сегодня в 18:00 мск стартует гонка Гран-при Бахрейна Формулы-1, и мы увидим, на что способна каждая из команд Ф-1 в гоночном режиме. Главный вопрос: ждать ли нам тотального доминирования «Ред Булл» или оппозиция всё-таки имеется? Считается, что «Феррари» в гонке может отстать из-за износа шин, а вот «Астон Мартин» покрышки словно вообще не расходует. Неужели верим в подиум Фернандо Алонсо?
Ну а начнётся день с двух основных гонок Формулы-3 и Формулы-2. В Ф-3 россиянин Никита Бедрин (выступающий под итальянской лицензией) будет стартовать 22-м. Все подробности трёх гонок дня — в нашем лайве!
Ф-3: штраф новому лидеру гонки
Автомобиль безопасности возвращается в боксы, и гонка возобновляется. А Габриэле Мини, идущий вторым, получает пять секунд штрафа за нарушение процедуры старта!
Мини в первом повороте пытается атаковать Бортолето, но тот грамотно защищается и не оставляет ни одного шанса. Зато в четвёртом Мини смог перекрестить траектории и в пятом-шестом выйти вперёд! Мини лидирует в гонке, но у него штраф!
10-й круг: 1 Мини — 2 Бортолето — 3 Соси — 4 Гёте — 5 Фредерик — 6 Беганович — 7 Форнароли — 8 Марти — 9 Браунинг — 10 Арон… 18 Бедрин.
Томми Смита разворачивает после тычка от Мари Бойи в восьмом повороте — автомобиль заглох, и на трассу выезжает сейфти-кар. Для обоих пилотов гонка окончена — Бойя остановился у стены через несколько поворотов.
Тем временем дирекция гонки изучает обстоятельства старта Мини и Смита — их механики, возможно, нарушили правила процедуры.
7-й круг: 1 Бортолето — 2 Мини — 3 Соси — 4 Гёте — 5 Фредерик — 6 Форнаорли — 7 Беганович — 8 Арон — 9 Марти — 10 О'Салливан… 19 Бедрин.
У Хью Бартера проблемы после контактной борьбы с Джонни Эдгаром — пробито колесо, возможно, повреждена подвеска. Оба возвращаются в боксы, а на девятое место выходит победитель субботнего спринта Пепе Марти.
5-й круг: 1 Бортолето — 2 Мини — 3 Соси — 4 Гёте — 5 Фредерик — 6 Форнароли — 7 Беганович — 8 Арон — 9 Марти — 10 О'Салливан… 20 Бедрин.
Мини изо всех сил прессингует Соси в борьбе за второе место и в пятом-шестом поворотах всё-таки протискивается вперёд. Обладатель поул-позиции возвращается на второе место, но лидирующи Бортолето тем временем оторвался уже на 2,7 секунды. Четыре круга гонки позади.
4-й круг: 1 Бортолето — 2 Мини — 3 Соси — 4 Гёте — 5 Форнароли — 6 Фредерик — 7 Беганович — 8 Арон — 9 Бартер — 10 Марти… 22 Бедрин.
Не смог удержать 21-е место Бедрин — снова откатился на 22-е россиянин. Барнард пока 28-й.
Старт Ф-3: Бортолето вышел вперёд
Стартовала гонка Формулы-3: Бортолето ещё на прямой поравнялся с Мини и в первом повороте вышел вперёд. В четвёртом повороте Мини пропускает атаку от Соси и в пятом-шестом выпускает его на второе место. Теперь обладателя поула прессингует Гёте.
Бедрин отыграл одну позицию — Никита теперь 21-й.
Фото: twitter.com/fiaformula3
1-й круг: 1 Бортолето — 2 Соси — 3 Мини — 4 Гёте — 5 Форнароли — 6 Фредерик — 7 Беганович — 8 Бартер — 9 Арон — 10 Эдгар.
В общем зачёте перед этим заездом лидирует Хосеп-Мария Марти, победивший накануне в спринте, а следом за ним идут Франко Колапинто и Кайо Коллет, но поскольку у каждого из них не более 11 очков, а победитель сегодняшней гонки разом получит 25, не будем пока отвлекаться на турнирную таблицу.
Ну а гонщики уже на прогревочном круге — гонка стартует буквально с минуты на минуту…
Начинаем день с заезда Формулы-3. С поул-позиции в 11:50 по Москве стартует победитель квалификации Габриэле Мини из «Хайтека». Первый ряд с ним разделит представитель «Трайдента» Габриэль Бортолето.
Следом на стартовой решётке Грегуар Соси и Оливер Гёте, третий ряд разделяют Хью Бартер и Кайлен Фредерик.
Россиянин Никита Бедрин будет стартовать 22-м — и первым среди гонщиков «Йенцера». Так, Тейлор Барнард — главный соперник и ориентир Бедрина в этом сезоне — не смог собрать в квалификации ни одного зачётного круга и будет стартовать с последней — 30-й — позиции. Впрочем, в спринте британец был очень хорошо и к финишу опередил Бедрина — они классифицированы 14-м и 16-м соответственно.
Фото: twitter.com/FIAFormula3
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