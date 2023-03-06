Ошибка конкурента лишила экс-пилота Ф-1 победы в IndyCar. Завалы и драма на старте сезона!

В штате Флорида стартовал очередной сезон американской серии IndyCar — и победу в первой гонке 2023 года едва не одержал экс-пилот Формулы-1 Ромен Грожан. Француз выиграл квалификацию, 70 кругов сражался за победу — первую в заокеанском чемпионате, но из-за ошибки другого пилота влетел в стену и сошёл с дистанции…

И на этом драмы в борьбе за победу на Гран-при Сент-Питерсберга не закончились — волею судеб первое место досталось Маркусу Эрикссону, другому известному по гонкам Ф-1 пилоту. Итоги первого этапа серии IndyCar сезона-2023 — в материале «Чемпионата».

«Обычно я так не гоняюсь»

В Сент-Питерсберге Грожан стартовал с поул-позиции — накануне он уже во второй раз выиграл квалификацию в IndyCar и смог удержать позади себя партнёра по команде Колтона Херту. Поначалу гонщики «Андретти» уверенно отрывались от пелотона, но Херта не сумел сохранить шины до конца отрезка, выпал из топ-10, а на 50-м круге в борьбе с Уиллом Пауэром улетел в отбойник и сошёл с дистанции.

Это была уже третья мощная авария. Так, на старте Сантино Ферруччи на жёстких шинах влетел в Элио Кастроневеса и спровоцировал завал с участием нескольких гонщиков, а на 42-м круге в стену врезался Ринус Викей, машину которого не успели объехать Джек Харви и Кайл Кирквуд — последний перелетел два автомобиля, но всё-таки смог продолжить заезд.

Грожан тем временем потерял лидерство — после первых пит-стопов француза опередил гонщик «Пенске» Скотт Макглоклин, но Ромен постоянно держался на заднем антикрыле соперника и готовился перехватить лидерство за счёт ранней второй остановки. План Грожана сработал: когда Скотти в свою очередь отправился на финальную дозаправку, Ромен оказался непосредственно за ним на выезде с пит-лейна и получил превосходный шанс на атаку за счёт более прогретых шин.

Права на видео принадлежат NTT IndyCar Series. Полностью посмотреть ролик можно в официальном YouTube-канале NTT IndyCar Series.

Перед поворотом Грожан поравнялся с Макглоклином и пошёл в рискованную атаку по внешней траектории. В этот момент новозеландцу стоило уступить в борьбе и не лезть кое-как в поворот, однако он решил упираться до конца, ещё до апекса потерял контроль над автомобилем и ударил машину соперника, после чего оба на высокой скорости врезались в заграждения. Макглоклин смог продолжить гонку, а болид Грожана, который не допустил ни единой ошибки и должен был выйти вперёд, так и остался у стены.

«По-моему всё очевидно, и тут нечего обсуждать. Я невероятно разочарован и надеюсь, что правила после этого изменят. Злит, что я тут разговариваю с вами, пока гонка ещё продолжается», — сказал Грожан, вернувшись в паддок.

«Прежде всего хочу извиниться перед Роменом, — заявил Макглоклин, сразу признавший вину. Мы с ним друзья и боролись за победу, но я допустил большую ошибку. Я атаковал на холодных шинах, хотя необходимого сцепления не было, заблокировал и, к сожалению, допустил контакт. Прошу прощения, обычно я так не гоняюсь. У меня было немало хороших битв, а сейчас я многих подвёл. Теперь мне нужно найти Ромена».

О’Уорду тоже не повезло

После столкновения главных претендентов на победу на первое место вырвался Патрисио О’Уорд — именно его Зак Браун думал посадить в «Макларен» Формулы-1, пока не переключился на попытки переманить Алекса Палоу. Вслед за О’Уордом расположились Маркус Эрикссон и Скотт Диксон из «Ганасси» — они планомерно догоняли мексиканца, но выйти на дистанцию атаки поначалу не могли.

Однако за четыре круга до финиша двигатель Пато на мгновение заклинило — он на секунду отключился и перестал тянуть. Заминка О’Уорда на выходе на прямую позволила Эрикссону протиснуться вперёд и в последний момент отобрать победу. В дальнейшем мотор у О’Уорда не сбоил — Диксон провести атаку так и не смог, но второе место Патрисио не слишком устраивало. Четвёртым финишировал Александер Росси, который в межсезонье перебрался из «Андретти» в «Макларен», а замкнул топ-5 известный по выступлениям в Формуле-2 Каллум Айлотт.

«Сегодня мы всё сделали правильно, но, как всегда, что-то случилось. По сравнению с тем, где мы были год назад, это огромный шаг вперёд, однако теперь мы не можем допускать подобного — двигатель просто отключился, просто так», — развёл после финиша руками Пато, который тем не менее начинает сезон вторым в общем зачёте.

Маркус Эрикссон — победитель ГП Сент-Питерсберга и лидер общего зачёта Фото: Indycar.com

Возглавляет же турнирную таблицу Маркус Эрикссон. В IndyCar он теперь не просто экс-пилот Формулы-1, а действующий победитель «500 миль Индианаполиса», в которой первенствовал за счёт собственной скорости, а не случайных событий. В сезоне-2022 Эрикссону всё-таки не хватило стабильности, чтобы побороться за титул, но теперь выпал ещё один шанс.

«Мне жаль, что у Пато возникли проблемы, но это гонки — такое случается, — сказал на Аллее победителей Эрикссон. — Мы провели отличную неделю, у нас была фантастическая машина, я горжусь тем, как отработали ребята. Мы здесь, чтобы побеждать, победили в «Инди-500», и теперь наши мысли — о победе в чемпионате, и это — отличное начало сезона!»

Второй этап сезона — гонка PPG 375 — пройдёт на полуторамильном овале Texas Motor Speedway в Форт-Уэрте, штат Техас, 2 апреля. В прошлом году её выиграл Джозеф Ньюгарден, а вот в 2021-м в одном из заездов сдвоенного этапа победил О’Уорд, так что через четыре недели у Патрисио появится новый шанс на победу — и она выведет его в лидеры чемпионата.