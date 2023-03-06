Что может лишить Макса Ферстаппена чемпионства? Есть 4 сценария

Стартовый Гран-при нового сезона Формулы-1 порадовал рядом интересных сюжетов, но напряг в самом главном: Макс Ферстаппен вступил в 2023-й в роли однозначного фаворита. В способности Серхио Переса навязать напарнику борьбу верится с трудом, а остальные лидирующие команды отстают слишком сильно. Так способно ли хоть что-то помешать голландцу в третий раз подряд стать чемпионом мира? Мы всё-таки смогли создать сразу четыре сценария.

Провальные обновления «Ред Булл»

Оценить нынешний отрыв «быков» от конкурентов нелегко. «Астон Мартин» терял время из-за необходимости бороться в гонке с конкурентами и из-за травмы Стролла, в «Феррари» утверждают, что не попали в настройки. И всё же можно предположить, что «быки» имеют в запасе по гоночному темпу ну хотя бы полсекунды. Отыграть такое реально, если «Ред Булл» провалит программу обновлений.

Новость по теме AMuS: Ферстаппен и Перес могли бы ехать быстрее всех на секунду на круге в Бахрейне

На самом деле, в прошлом бывало, что далеко не все новинки «быков» работали должным образом. К тому же в нынешнем сезоне из-за ограничений на работу в аэродинамической трубе у инженеров «Ред Булл» куда меньше пространства для экспериментов: нет возможности проработать несколько альтернативных вариантов и выбрать из них оптимальный. Ошибка в развитии болида может дорого обойтись Максу и компании.

Также отметим, что год назад дорабатывать машину «Ред Булл» было проще. Во-первых, серьёзного прогресса можно было достичь, просто сделав болид легче. Во-вторых, очевидно, что в первый год действия нового регламента ты прогрессируешь стремительнее, понимая правила и открывая для себя самые перспективные направления. Теперь прежнего запаса у «Ред Булл» уже нет.

Невероятный прогресс конкурентов

По сравнению с «быками», все их основные преследователи могут больше работать в аэродинамической трубе. Особенно стоит выделить «Астон Мартин»: скромное седьмое место в Кубке конструкторов обеспечило «зелёным» хороший задел на 2023 год. По словам Фернандо Алонсо, за нынешний сезон команда планировала обновить болид чуть ли не на две трети — звучит угрожающе. Вот только вопрос — как быстро появятся новинки и успеют ли они повлиять на ход чемпионата?

Отметим и «Мерседес». Похоже, в команде наконец смирились, что их концепция с «нулевыми» боковыми понтонами и прочими уникальными решениями не работает. Теперь «серебряные стрелы» хотят как можно быстрее переделать машину — видимо, нас ожидает чёрный «Астон» или чёрный «Ред Булл». Безусловно, инженеры «Мерседеса» способны быстро перенять и творчески интерпретировать решения коллег. Но вопрос прежний: как быстро это будет сделано и сохранится ли к тому моменту в чемпионате интрига? Так что второй пункт сработает лишь в сочетании с провалом новинок «быков».

Сильное превышение лимита бюджетов

Переходим к более скандальным сценариям. Не вмешаются ли в ход чемпионата ФИА и Liberty, осознав, что нас может ожидать доминирование не просто одной команды, а одного конкретного пилота? Это так себе приманка для новой аудитории, только-только открывшей для себя Ф-1.

Самая простая зацепка очевидна: проверить, что там у «Ред Булл» с превышением лимита на расходы? Год назад чемпионов пощадили, но что случится, если ФИА вновь обнаружит финансовые нарушения со стороны команды Хорнера? Легко предположить, что санкции окажутся куда более суровыми — тут и лишение очков, и много чего ещё… «Нет-нет, всё чисто по закону, мы вовсе не пытаемся обострить борьбу в чемпионате мира», — заявят в федерации.

Теоретически возможны и другие меры. Например, можно запретить какое-нибудь хитрое техническое решение «Ред Булл». Правда, пока экспертам не удавалось выявить секретное оружие «быков»: похоже, Ньюи и компания просто идеально оптимизировали машину в рамках нового регламента. Но поиски, разумеется, будут продолжены.

Проблемы со здоровьем

Ни в коем случае не хотим сглазить Ферстаппена и не желаем ему зла. Просто констатируем, что некие физические проблемы голландца могут встать на его пути к третьему титулу. Хотя пример Лэнса Стролла показывает, что за рулём хорошей машины можно выступать, даже когда у тебя сломаны оба запястья и палец на ноге.

И всё же пропуск парочки этапов из-за коронавируса или что-то ещё подобное позволит обострить борьбу в чемпионате мира. Другое дело, что если кто-то опередит Макса только по неким неспортивным причинам, то будет трудно считать такого чемпиона «настоящим». Это, впрочем, относится и к третьему пункту — например, если пилотов «Ред Булл» дисквалифицируют и титул уйдёт к гонщику, который в реальности стал третьим.

Так что мы — исключительно ради интриги в чемпионате, а не испытывая какую-то личную неприязнь к «быкам» — хотим реализации только двух первых сценариев. Правда, веры в них немного.