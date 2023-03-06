Недоразумение от Окона и невероятные чудеса Алонсо. Оценки за Гран-при Бахрейна

Похоже, Фернандо мы будем видеть на подиуме намного чаще, а вот Хэмилтону снова остаётся бороться лишь с Расселлом.

В Бахрейне стартовал очередной сезон, а это означает неминуемое возвращение любимой рубрики читателей «Чемпионата» — Гран-при Формулы-1 в максимально субъективных оценках автора.

Макс Ферстаппен — 10

Идеальное начало сезона для действующего чемпиона: поул-позиция и более чем уверенная победа в воскресном Гран-при. Полдела было сделано уже на старте, когда Перес оказался позади Леклера, но и затем темп Макса не вызывал сомнений — у Леклера и Переса он в среднем отыгрывал по 0,7 секунды с круга. Кажется, вопрос о чемпионе 2023 года уже закрыт.

Фернандо Алонсо — 10

Для испанца первая гонка сезона могла закончиться уже в четвёртом повороте — когда в заднюю часть его машины приехал Лэнс Стролл. Удивительно, но диффузор не пострадал, Фернандо смог поддерживать высокий темп и в борьбе на трассе прошёл Хэмилтона и Сайнса. Можно было бы снизить балл за пропуск Льюиса на первом круге, но тогда мы бы не увидели блестящей контратаки в исполнении Алонсо. Так что получилось даже лучше!

Шарль Леклер — 10

«Феррари» на шаг позади «Ред Булл» и в Бахрейне не могла бороться с австрийцами за победу, хотя Леклер пытался. В своей первой попытке в Q3 он уступил Ферстаппену лишь одну десятую, а на старте за счёт сэкономленного свежего «софта» сумел на какое-то время пройти Переса. По итогам первого этапа у Шарля должны были быть 15 очков, но отказавший мотор обнулил все усилия.

Александер Албон — 9,5

«Уильямс» в Бахрейне оказался не так плох, как многие ожидали, и Албон признался, что мог попасть в Q3, если бы не лопнувший во втором сегменте закрылок. Впрочем, даже при старте с 15-го места Алекс к концу первого круга был 12-м, а за счёт превосходной работы с резиной забрал балл за десятое место.

Александер Албон Фото: Dan Istitene/Getty Images

Валттери Боттас — 9

Финишировав на восьмом месте, Боттас стал лучшим пилотом в группе середняков. Валттери на протяжении всей дистанции уступал лишь четырём топ-командам, но в итоге этот результат обеспечил финальный отрезок, перед которым финн во время VSC не поехал за свежими шинами и всё равно сумел сохранить отрыв от «переобувшегося» Пьера Гасли. Блестящая гонка и серьёзный успех для «Альфа Ромео».

Льюис Хэмилтон — 8

Первую квалификацию сезона экс-чемпион проиграл напарнику, но разница составила менее пяти сотых секунды, а уже на старте Льюис был впереди Джорджа. Сдержать Алонсо или дотянуться до Сайнса скорость машины так и не позволила, но едва ли нынешний «Мерседес» позволял претендовать на что-то большее, чем пятая позиция.

Лэнс Стролл — 7,5

Из-за полученной на велосипеде травмы и перенесённой операции Лэнс сел за руль AMR23 только в этот уикенд, однако всё равно смотрелся достойно и в конце концов финишировал шестым, сумев сдержать позади Расселла. Интересно будет взглянуть на сезон в исполнении Стролла — у него ещё никогда не было настолько хорошей машины.

Джордж Расселл — 7,5

Пропустив Хэмилтона на старте, Расселл не рискнул обгонять напарника без разрешения из боксов, а на первом пит-стопе из-за заминки механиков потерял ещё три секунды, которых и не хватило в борьбе со Строллом. Вероятно, в случае более удачного старта Джордж был бы пятым или даже поборолся бы с Сайнсом за четвёртое место.

Логан Сарджент — 7,5

Неожиданно именно американец в этот уикенд стал лучшим новичком. Логан уже в квалификации опередил Пиастри и де Вриса и прошёл бы во второй сегмент, будь его круг хотя бы на 0,001 секунды быстрее. На старте Сарджент отыграл три позиции, а на финальном отрезке после рестарта выбился на 12-е место. Пусть даже уикенд не принёс очков, дебютант провёл его стабильно и без серьёзных ошибок.

Пьер Гасли — 7

В квалификации француз не смог реализовать потенциал машины, а во второй попытке и вовсе выехал за пределы трассы и потерял круг, выбыв уже в Q1. Тем не менее агрессивная стратегия с ранними пит-стопами позволила пройти половину пелотона, вступить в борьбу за очки и положить в копилку «Альпин» два балла.

Нико Хюлькенберг — 7

Блестящая квалификация и выход в Q3, увы, ни к чему не привели: уже на первом круге Хюлькенберг зацепил Эстебана Окона, повредил носовой обтекатель и к середине дистанции оказался позади Магнуссена. Тем не менее Нико явно выжимал из машины больше, чем напарник, и, вероятно, именно Халк станет лидером «Хааса» в этом сезоне.

Хюлькенберг вернулся на стартовую решётку, но рассчитывал на большее Фото: Lars Baron/Getty Images

Ландо Норрис — 7

Новый «Макларен» – это одно из главных разочарований начала сезона, но Норрис сумел неплохо квалифицироваться на 11-м месте и даже прорваться в топ-10 на первом круге. Увы, в дальнейшем Ландо лишь терял позиции и финишировал в двух кругах позади победителя.

Серхио Перес — 6,5

В начале уикенда Чеко не так много уступал Ферстаппену, а в квалификации гонщиков «Ред Булл» разделили 0,136 секунды, но единственный шанс побороться с Максом Перес упустил на старте, когда пропустил Леклера. Шарля Серхио контратаковал без проблем, но напарнику к тому моменту он уступал уже 14 секунд.

Юки Цунода — 6,5

Для Юки квалификация тоже сложилась не лучшим образом — японец уже в Q1 истратил весь свежий «софт» и во втором сегменте смотрелся весьма слабо. В гонке Цунода избрал ту же тактику, что и Гасли, — прорыв за счёт ранних пит-стопов, но на вторую остановку гонщика позвали позже, и он оказался позади Пьера и Алекса Албона, что в конце концов стоило шанса на финиш в топ-10.

Карлос Сайнс — 6

На протяжении всего уикенда Сайнс уступал Леклеру и не мог добиться от машины подходящего баланса — уже в первой тренировке Карлос лишь чудом не разбил сорвавшийся в десятом повороте автомобиль. В Q3 даже во второй попытке испанец оказался медленнее напарника и уже на первом отрезке отстал от него на десять секунд.

Гуаньюй Чжоу — 5,5

Очень неуверенный старт второго сезона для китайца. В финальной попытке в Q3 он заблокировал колёса перед десятым поворотом, из-за чего квалифицировался ниже Боттаса, а на старте допустил пробуксовку на свежем «софте» и за первый круг потерял четыре позиции. Так, к концу первого отрезка Гуаньюй уступал шедшему девятым Валттери 12 секунд и ещё до появления VSC лишился всех шансов на очки.

Оскар Пиастри — 5,5

Те 13 кругов гонки, которые «Макларен» выдержал, австралиец вроде бы держался достойно, но на квалификационном круге Оскар допустил две большие ошибки и в итоге проехал круг на полсекунды медленнее Норриса. Не самый уверенный дебют, но причиной проблем может быть нехватка боевого опыта в прошлом году.

Пиастри стал первым пилотом, сошедшим в сезоне-2023 Фото: Jakub Porzycki/Getty Images

Кевин Магнуссен — 5

Датчанин не смог освоиться в машине к старту квалификации и проиграл Хюлькенбергу, только зимой пришедшему в «Хаас», 0,7 секунды. После такого провала расчёт был на альтернативную тактику и старт на «харде», но в конце концов первый отрезок Магнуссена оказался не длиннее, чем у соперников, и даже 13-е место на этом фоне выглядит неплохим результатом.

Ник де Врис — 4

На протяжении всего уикенда голландец уступал в темпе Цуноде, проиграл ему квалификацию, а на старте откатился на последнее место. На дистанции де Врис вроде бы показывал достойный темп, однако дотянуться до очков никакой возможности уже не было.

Эстебан Окон — 3

В субботу вечером Окон был одним из героев дня, пробившись в финал квалификации, но в воскресенье у Эстебана всё пошло наперекосяк. Он криво встал на стартовой решётке и превысил скорость на пит-лейне, за что получил два штрафа, а третий судьи накинули за то, что из-за ошибки механиков первую пенализацию пилот отбыл неправильно. Худший кошмар пилота, который хочется как можно скорее забыть.